La creadora de Evelyn Hugo trae otro gran personaje: la tenista Carrie Soto (y su padre argentino)

El poder que tienen las redes sociales a veces me sigue sorprendiendo por más que mi vida en ellas ya pasa los 13 años. Vi Twitter, Facebook e Instagram en sus diversos diseños y probando cosas nuevas que funcionaron y que no. También vi cómo los comentarios de la gente en esas redes podían hacer que cambie el elenco de una película o que se haga el final alternativo de una serie, Vi, incluso, cómo una editorial tenía que salir a negociar la publicación de un nuevo libro porque la nueva portada no gustaba a los lectores y ellos se encargaron de hacérselo saber con un aluvión de críticas en tiempo récord.

El nombre de Taylor Jenkins Reid les debe sonar de algún lado. Tal vez sea por Todos quieren a Daisy Jones (Blackie Books, 2021) la historia sobre una estrella del rock, de la década de los 70, que llegará a la pantalla de la mano de Amazon Studios y con la coproducción de Reese Witherspoon. O por Los siete maridos de Evelyn Hugo (2020), un bestseller que atravesó los rangos de edades de los lectores… Un sinfín de fanarts se encuentran en las redes y en plataformas como Tumblr, donde los jóvenes lectores (que algunos también son dibujantes) grafican a Evelyn Hugo y a sus relaciones amorosas.

Si investigan un poquito más, incluso podrán ver muchos tweets de lectores que expresan sus deseos en cuanto a las actrices que podrían llegar a interpretar a Evelyn y a Celia St. James. Muchos piden por Taylor Swift como la versión joven de Evelyn Hugo, otros tantos a Emma Stone para interpretar a la joven actriz Celia St. James.

Pero lo curioso de esta cuestión es cómo la autora de esta historia logró que los jóvenes se interesaran por la época dorada de Hollywood y decidieran apostar a la lectura de un libro que no tiene nada de juvenil pero que fue adoptado por lectores de todas las edades.

A Los siete maridos de Evelyn Hugo le siguió Malibú Renace (2021), historia que no es una secuela de la primera pero que sí tiene algunas conexiones con ella y que a los fanáticos los hizo entrar en un frenesí a la hora de buscar esas referencias que conectan una historia y la otra, al igual que con Todos quieren a Daisy Jones y ahora con El regreso de Carrie Soto, personaje que aparece muy levemente en Malibú Renace y del cual Jenkins decidió narrar su historia en solitario.

Con el legado de su padre argentino, criado en Buenos Aires, tenista y súper estrella del deporte, Carrie Soto nació con una raqueta y pelota de tenis debajo del brazo. Creció sabiendo que iba a ser la mejor. Y lo fue, claro que se convirtió en la mejor tenista de todos los tiempos. Por eso cuando a sus casi 37 años está a punto de perder su podio, Carrie realmente se pone a evaluar la posibilidad de volver al ruedo a recuperar lo que atentan a quitarle y a demostrarle a todo el mundo por qué se ganó el apodo de perra.

Taylor Jenkins Reid quiso ponerle al título de su nuevo libro la palabra “bitch” (The Bitch is Back) en honor a la canción de Elton John, canción que aparece en el libro y título que define a la perfección la personalidad de Carrie Soto. Esta decisión -bitch es “puta”, “perra”- fue vetada por todo su equipo editorial anglosajón, pero en la versión española la autora se sacó las ganas de que la esencia de la primera opción del título apareciera.

“La perra” aparece tachado en la portada del libro, lo que trajo una guerra entre fanáticos de Jenkins en las redes sociales que salieron a decir que ese título es retrógrado e incentiva a la competitividad entre las mujeres, algo de lo cual se viene trabajando y hablando hace varios años ya para fortalecer la sororidad. Si las ventas se verán afectadas por la decisión editorial es algo que solo podremos saberlo con el tiempo. En cuanto a la historia, la narrativa, el interior de El regreso de Carrie Soto, les puedo adelantar que la historia tiene el nivel de Evelyn Hugo y le da pelea al momento de ser considerada una de las mejores novelas de Jenkins Reid.

De qué se trata “El regreso de Carrie Soto”

Javier el Jaguar Soto es un tenista que se retiró en 1953 y posteriormente se mudó a Miami donde consiguió un trabajo en un club de tenis de lujo como jugador contratado para los entrenamientos. Años después se instaló en Los Ángeles, donde conoció a la bailarina de vals y foxtrot llamada Alicia. De la historia de amor de los dos nació Carolina Soto, una joven que no pudo disfrutar mucho tiempo de su madre ya que un terrible accidente se la arrebató.

El duelo fue complicado para ella ya que era pequeña pero aun más lo fue para Javier. Perder al amor de su vida lo afectó a tal punto que tomó la decisión de tapar la pena con trabajo y ese trabajo fue el entrenamiento temprano de Carrie, para convertirla en la mejor tenista de su generación. Padre e hija dieron todo de sí para dejar el pasado atrás y fortalecer sus conocimientos y sus cuerpos en pos del futuro prometedor que puede llegar a alcanzar una estrella del mundo del tenis.

El nuevo libro de Taylor Jenkins Reid y su título polémico.

Carrie nunca la pasó bien en la escuela. Siempre fue impulsiva, fría y no medía sus palabras, algo que hizo que nunca tuviera ni una sola amiga o amigo. Cuando su entrenamiento profesional aumentó, la educación pasó a ser privada y en el hogar, algo que la benefició pero al mismo tiempo la llevó a complicar aún más su capacidad de socializar. Incluso en los vestuarios, en las competiciones, cada vez que entraba Carrie Soto, todo era tensión y silencio.

Con el pasar de los años Carolina ganó todo lo que pudo ganar y más. Marcó su trayectoria dentro y fuera de la cancha de tenis. Apareció en los tabloides por su frialdad, su poco tacto y sus amoríos poco duraderos. Cuando cruzó el umbral de los 30 años y a raíz de un problema en la rodilla, Carrie abandonó el mundo del tenis sabiendo que su trayectoria iba a ser histórica y legendaria. Hasta que, años después, Nicki Chan estaba poniendo en peligro el trabajo de toda la vida de la protagonista de esta historia. Las cámaras estaban divididas en el Abierto de Estados Unidos en 1994: algunas seguían el juego de Chan contra Cortez, otras no dejaban de enfocar a padre e hija Soto sabiendo que ese partido podría marcar un antes y un después en la vida de Carolina. Cuando al finalizar el partido, Nicki Chan gana, Carrie Soto sabe muy bien lo que tiene que hacer: volver a jugar al tenis y ganar todo lo que pueda para romper su récord mundial y no permitir que Chan se lo robe.

A partir de este punto de partida la historia va narrando el pasado y presente de Carrie Soto de una manera que solo Taylor Jenkins Reid sabe hacer. La autora no busca que la protagonista empatice con el lector sino explicar el lado b de aquellas mujeres que logran estar en la boca de todo el mundo, ser poderosas, exitosas, sin depender de nadie y mostrando una personalidad avasallante pero también muy difícil. La protagonista decidió desde muy chica apostar todo por su carrera y si eso implicaba dejar de lado las amistades y la posibilidad de encontrar el amor de su vida, lo iba a hacer.

A lo largo de las páginas el lector va aprendiendo todos los aspectos de la vida de Soto y al final no sabría decirles si uno logra realmente empatizar con ella pero sí es espectador de toda una vida y de cómo la misma puede ser una montaña rusa de emociones incluso para aquellos que decidieron apagarlas tiempo atrás.

Al conocer la bibliografía de Jenkins puedo admitir que no soy muy partidaria de sus libros de romance y puramente rosas. Prefiero sus historias centradas en mujeres protagonistas que son realmente protagonistas fuertes, odiosas, que provocan miedo, malestar e incomodidad. Creo que la autora en esa clase de historias demuestra el poder de su pluma e invita a la reflexión dentro de una ficción que además de entretener al lector logra correr un poco al género del romance e invitar al lector a que sea parte de la trama sin buscar una historia de amor y por lo tanto sorprenderse con el cómo se van presentando los hechos.

A mí Carrie Soto me sorprendió un montón. Tenía muchas ganas de leer el libro pero al mismo tiempo sentía que nada podía llegar a igualar Los siete maridos de Evelyn Hugo. La historia tiene como puntos fuertes las décadas de los 70, 80 y 90, donde no se hablaba de feminismo y donde la autora se permitió ser crítica con el ámbito de la competición y con la personalidad de los protagonistas en esas décadas. No obstante, ya les conté que a Soto se le da muy bien eso de ser competitiva, por lo que el tiempo nos dirá si la polémica de su título le jugó a favor o en contra, y si aquellos que se animan a darle una oportunidad se dan realmente cuenta de la nueva novela adictiva que publicó Taylor Jenkins Reid.

Quién es Taylor Jenkins Reid

♦ Nació en 1983 en Massachusetts, Estados Unidos.

♦ Trabajó como asistente de casting durante tres años en Los Ángeles.

♦ Su protagonista más célebre, Evelyn Hugo, está inspirada en Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Rita Hayworth.

♦ Netflix está desarrollando la adaptación de “Los siete maridos de Evelyn Hugo” y Liz Tigelaar (creadora de la serie Little Fires Everywhere) será la guionista.

