“Los siete maridos de Evelyn Hugo” se convertirá en una película para Netflix

La plataforma digital anunció oficialmente que lanzarán una película de "Los siete maridos de Evelyn Hugo". (Editorial Umbriel/Netflix)

Después de cinco años de llegar a las librerías, la historia de Los siete maridos de Evelyn Hugo se abre paso en la acción real con una próxima adaptación cinematográfica que estará a cargo de Netflix. La escritora estadounidense Taylor Jenkins Reid se inspiró en famosas estrellas de cine como Elizabeth Taylor, Ava Gardner y Rita Hayworth para relatar la vida de una enigmática artista ficticia a la que llamó Evelyn Hugo.

Liz Tigelaar (creadora de la serie Little Fires Everywhere) será la elegida para escribir el guion basándose en el trabajo de Reid, quien será productora ejecutiva junto a Margaret Chernin. Por el momento, la plataforma streaming no ha brindado mayores detalles sobre quién se encargará de dirigirla o qué actores integrarán el reparto principal.

La novela de Taylor Jenkins Reid se ha posicionado últimamente entre los libros más vendidos en el mundo. (Atria Books)

“ Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique . ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera”, señala un extracto del argumento de la novela.

Cuando la reportera acude al lujoso departamento de la actriz, ella le cuenta toda su historia desde que llegó a Los Ángeles en la década de los 50 hasta el momento en el que decidió abandonar su faceta artística en los años 80. Como parte de este testimonio íntimo y sincero, Hugo también se confiesa acerca de los siete maridos que tuvo durante esos años. Entre la “ambición implacable, amistad inesperada, y un gran amor prohibido”, Monique comienza a sentir una conexión genuina con Evelyn… Pero todo tendrá una razón.

La guionista Liz Tigelaar se encargará de adaptar "Los siete maridos de Evelyn Hugo" para el cine. (Netflix)

Los siete maridos de Evelyn Hugo y el efecto de TikTok

En 2017, Taylor Jenkins Reid publicó junto a Atria Grupo Editorial su aclamado libro Los siete maridos de Evelyn Hugo, pero no fue hasta finales de 2021 y comienzos de este año que comenzó a viralizarse entre las tendencias literarias de TikTok. En la actualidad, es considerado un completo fenómeno difundido en el internet y, durante 54 semanas, se ubicó en el listado de los bestseller del diario The New York Times.

Otras obras de la misma autora son Por siempre ¿felices? (2015), Por siempre, unidos (2020), Quizás en otra vida (2020), Los dos amores de mi vida (2020), Todos quieren a Daisy Jones (2021) y Malibu Renace (2021). Estas dos últimas también están siendo adaptadas para la televisión en colaboración con Prime Video y Hulu, respectivamente.

SEGUIR LEYENDO: