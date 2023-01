La promoción de la nueva novela de Juan Gómez-Jurado en medio de la polémica política española

"Todo arde" la nueva novela de Juan Gómez Jurado

El escritor español Juan Gómez-Jurado no ha parado de publicar grandes éxitos editoriales desde el año 2006. Ahora, continúa su senda por el camino del éxito con la adaptación de su saga de la “Reina Roja”, protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, un título que ha vendido más de dos millones y medio de ejemplares.

Jurado acaba de publicar su más reciente novela, “Todo Arde”, un título que se presenta como una propuesta nueva y que protagonizan tres mujeres, Mari Paz Celeiro, Aura Reyes y Sere Quijano.

El libro, que ya lleva un tiempo en el mercado y se ha comenzado a publicitar con fuerza en los medios españoles, le dio pie a Juan Gómez-Jurado para protagonizar un escándalo mediático, tras una serie de declaraciones hechas en el programa de la televisión española Todo es mentira, conducido por el presentador Risto Mejide (Got Talent España). El autor de “Reina Roja” visitó el set para promocionar su nueva novela y, al calor de la charla, salió el tema de la actualidad nacional.

“No me gusta nada de lo que veo, absolutamente nada. Es terrible cómo hemos convertido la política, el Congreso, en esto de aquí, con todos los respetos. Esto es un plató de televisión donde se busca entretener a la audiencia y pelearnos entre nosotros de una forma que sea divertida, porque, al final, todo esto... Todo es mentira”. Dijo Juan Gómez-Jurado durante la emisión.

Juan Gómez-Jurado vía Twitter después de la emision de Todo es Mentira

“Amo a mi país, que es increíble, y amo a su gente. No amo a los que gritan. Cuando ellos imitan eso, los que tenían que hacer servicio público, en lugar de eso, están generando espectáculo para sus propios intereses. Cuando ellos están copiando lo mismo, se están comportando de una forma deleznable. Así que no me gusta nada de lo que veo”.

Ante las declaraciones, el presentador de Todo es mentira pidió un aplauso para Jurado, pero esto no quedó ahí y se trasladó al campo de batalla de Twitter, red social en la que el autor dividió a quienes aplaudieron el análisis alejado de la disputa y basado en el diálogo, y quienes reprendían el tono de sus declaraciones por considerarlo un reduccionismo de la clase política.

Esta no es la primera vez que el autor de “Todo Arde” emite comentarios enfocados en su disgusto con respecto al camino que está siguiendo la política y los actores políticos de su país. Ante el revuelo en la red social, Juan Gómez-Jurado no se retractó, y aseguró creer en las bibliotecas públicas, el feminismo y hasta en ser un buen vecino, pero reiteró que en lo que no cree es en los personajes que desvirtúan la realidad en aras de enriquecer su ego o sus metas.

Todo Arde

Portada de "Todo Arde" la nueva novela del escritor español Juan Gómez-Jurado

Es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, incluso el miedo, por eso son tan peligrosas. Es un relato de venganza sin posibilidad de éxito, sobre unas mujeres que se atreven a hacer lo que los demás apenas podrían imaginar porque están hartas de que siempre ganen los mismos. Mari Paz Celeiro (El Músculo), Aura Reyes (El Cerebro) y Sere Quijano (La Hacker).

Mari Paz Celeiro, es una gallega curtida en la dureza, lleva consigo cinco años de una mala racha, la causante de que viva en un coche; Aura Reyes, una exitosa ejecutiva que se encuentra a la espera de ser ingresada a prisión por un fraude a gran escala, que la alejará de sus hijas; y, por último, Sere Quijano, una inteligente ingeniera en sistemas capaza de sacar de quicio a cualquiera. Las tres formarán una legión para cambiar las reglas.

Seguir Leyendo: