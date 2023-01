El chileno Felipe Munita Jordán le apuesta a los versos infantiles y recibe el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022

El poeta e investigador chileno Felipe Munita Jordán, originario de la ciudad de Santiago de Chile, a sus 43 años de edad, fue el ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022 por su obra “Trinares”. El reconocimiento es otorgado por la Fundación para las Letras Mexicanas que otorga el galardón y una recompensa de 200 mil pesos mexicanos (poco más de USD10.000), más la publicación del poemario bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica.

“Para mí es una distinción muy importante porque cuando este galardón surgió, se empezó a construir un espacio para un género que estaba huérfano. En ese momento la poesía para las infancias estaba muy subordinada a las narrativas y al libro álbum, se escribía todavía muy poca literatura para la infancia y era muy restringida. Lo que este premio aportó fue abrir el juego poético hacia diversas formas de pensar el binomio poesía-infancia”, expresó Felipe Munita Jordán.

Entre los autores que han recibido el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia se encuentran los poetas María José Ferrada (Chile), Evelyn Moreno (México), Micaela Chirif (Perú) y Elizabeth Reinosa Aliaga (Cuba); Felipe Munita es autor de “10 pájaros en mi ventana”, un poemario publicado en 2016 e ilustrado por Raquel Echenique y un libro que obtuvo el Premio Amster-Coré, la Medalla Colibrí IBBY Chile y el Premio Fundación Cuatrogatos (Todos en 2017).

“Trinares, acerca a la infancia, al disfrute de la riqueza plástica, métrica y sonora de la poesía versificada; y es una invitación a seguir muy de cerca el proceso imaginativo y el sentido gozoso de su creación”. Expresó el jurando ante el fallo unánime a favor de Munita. El chileno fue declarado el ganador por las poetas mexicanas Coral Bracho, Norma Muñoz Ledo y Blanca Luz Pulido.

Que más leer de Felipe Munita Jordán

Su segundo poemario, “Trinares”, fue elegido entre 179 obras provenientes de países como Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Perú y México. El Premio Hispanoamericano de Poesía tiene carácter internacional y la intención de promover la literatura infantil y propiciar publicaciones de calidad dirigidas a los jóvenes lectores; en este caso, la obra de Munita fue elegida por ser un referente ineludible de literatura infantil y juvenil de la lengua española, y ser una publicación de calidad, relevante en la lírica hispanoamericana.

“Los primeros años de vida son la etapa ideal para entablar una relación duradera y enriquecedora con la literatura, siendo la poesía el género más adecuado para familiarizarnos con las claves de la lectura propias del texto literario”, explica Munita Jordán.

Nacido en 1979 en la capital chilena, Munita, cuando se encontraba en los primeros años de su vida, escuchaba las historias que le contaba su padre para despedir cada día; aquella narración inventada era para el niño el equivalente a Los hermanos Karamazov de Dostoievski. El escritor también ha declarado recordar a su maestro de historia, quien lo alentó a iniciarse en la literatura y lo invitó a diferentes círculos sobre el tema para socializar al respecto.

“Trinares, es un juego de palabras con el vocablo trino, pero en plural. Me gustó el neologismo que se crea con el plural de trino porque se trata de muchos trinos dando vueltas: mi libro tiene mucho de eso; es decir, hay muchos trinos en sus páginas; por eso me gusta mucho el sentido que sugiere y, además, me gustó mucho la musicalidad de la palabra. En el título del libro ya está ese juego que se produce en la mente de cada lector, añade, al toparse con esa palabra (trinares) que no existe, pero que uno asocia a los trinos de los pájaros”, explicó el galardonado poeta en entrevista con Vértigo Político.

