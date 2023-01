“Amo a Dick”, la novela icónica del feminismo, escrita por la norteamericana Chris Kraus, suma una nueva vida

Kraus es la autora de "Amo a Dick", una de las novelas más importantes del feminismo en los últimos años.

Cada tanto, esta novela de Chris Kraus suma una nueva vida. Publicada por primera vez en el año 1997, “Amo a Dick” se ha convertido en una importante pieza literaria del feminismo durante los últimos años.

Editada por primera vez en español hacia 2013, recientemente, la editorial Alpha Decay ha publicado una reedición, luego de que en 2016 se adaptara el libro a la televisión, bajo el formato de serie, y con el ánimo de traerla a cuento en esta época, una vez más.

La nueva edición, revisada y prologada por la escritora peruana Gabriela Wiener, cuenta con la traducción del recientemente fallecido Marcelo Cohen, un texto introductorio de Eyleen Myles, y un epílogo de Joan Hawkins.

“Amo a Dick” fue la primera novela de Kraus, y en ella cuenta la historia de cómo conoce a Dick Hebdige, un famoso teórico de la movida contracultural, y la forma como se enamora perdidamente de él.

La narradora es una artista frustrada, a punto de cumplir cuarenta años, que vive a la sombra de un marido exitoso en demasía que la opaca. De repente, Dick le da un segundo aire y se convierte en su oscuro objeto de deseo. Lo seguirá hasta donde sea preciso, mientras le escribe cartas de amor, las cuales, sin darse cuenta, le permiten hacerse preguntas importantes sobre las bases de su feminidad.

Portada del libro "Amo a Dick", de Chris Kraus. (Cortesía: Alpha Decay).

Escrita en tercera persona, esta es una historia, cual película de Cronenberg, que sitúa a los lectores ante una mujer que intenta ir más allá del sentido de su vida, encontrarle un nuevo significado. Su viaje, descarnado y pasional, le permitirá entenderse como nunca antes.

“Había corrido la sangre y todo el mundo opinó que Liza estaba sexy a más no poder y peligrosa y guapa. Su barriga asomaba bajo un top nebuloso y las medias de red irrumpían de la minifalda de vinilo verde, mientras se balanceaba hacia atrás para mostrar la entrepierna como una puta de cuarta. Nacía una estrella. Ninguno de los presentes aquella noche en el espectáculo había encontrado la palidez anémica y la penetrante mirada de Chris atractivas en lo más mínimo. ¿Pero habría sido posible? Por un tiempo la pregunta había quedado archivada. Pero este era un mundo nuevo. Las peticiones de los oyentes retumbaban en la 92.3 The Beat: Los Ángeles postrevuelta, una ciudad engarzada en nervios de fibra óptica. Tenía el Thunderbird de Dick en todo momento en su campo visual, los dos vehículos unidos por un lazo invisible en el cauce de hormigón de la carretera, como los ojos en ese poema de John Donne. Y esta vez Chris estaba sola” - (Fragmento).

“Amo a Dick” es también una crónica desencantada sobre los Estados Unidos a finales de los setenta, una radiografía, podría decirse, de la condición humana a merced de sí misma. “Chris Kraus escribió una formidable novela satírica sobre el amor, la neurosis y las costumbres, a la manera de una Madame Bovary narrada por sí misma”, comentó en su momento el escritor Rodrigo Fresán.

Al momento de su publicación, la novela fue considerada una de las sensaciones literarias a finales de la década de los noventa. Hoy, sigue siendo uno de los libros abanderados del feminismo.

La escritora norteamericana durante una sesión de fotos con Interview Magazine.

Entretanto, Kraus, la escritora y no la narradora, trabaja hoy como profesora de Escritura Creativa en la European Graduate School, escribe para diversos medios y vive en Los Ángeles. Es editora en Semiotext(e), una de las editoriales independientes más influyentes de Estados Unidos. Ha escrito los libros “Amo a Dick”, ‘Aliens and Anorexia’, “Sopor” (traducido al español por la editorial Eterna Cadencia en 2018), “Video Green: El arte de Los Ángeles y el triunfo de la nada” (Consonni, 2018), ‘Where Art Belongs’ y ‘Summer of Hate’.

