Diez libros de literatura para iniciar leyendo el 2023

Archivo Infobae.

En esto de los listados es muy difícil hacer elecciones. Siempre quedan por fuera muchas cosas. Si por mí fuera, haría un listado de mil títulos, pero ni los lectores lo revisarían completo, ni yo podría abordarlo todo.

De todos los libros de los que tuve noticia este año, de los que leí y me recomendaron, de aquellos que quise haber leído y no me dio el tiempo, he seleccionado los diez que más atención han recibido en la prensa, los que más han sido comentados entre libreros, escritores y editores, pero, especialmente, los que me regalaron, y también a otros, grandes momentos de lectura.

Sin quererlo, todos, o la mayoría, terminaron siendo novelas, más allá de que quise involucrar varios géneros. Eso sí, hay autores y autoras de todas partes. Me temo que muy pocos latinoamericanos, pero estoy convencido de que la lectura de los unos conducirá a descubrir los libros de los otros.

El listado, pensando en llenar de múltiples posibilidades a quien acuda a él, está dividido en cuatro partes, dando cabida a intereses y situaciones diversas. He pensado, entonces, en los lectores y lectoras que están sumergidos en la lectura de escritoras, especialmente; en aquellos que se encuentran explorando voces masculinas; en quienes no saben qué leer y necesitan algo que los atrape de entrada; y en aquellos que leen como si no hubiera un mañana.

El listado va numerado, pero ello no quiere decir que el primer libro sea mejor que el octavo, o que deba seguirse en orden este sugerido de lecturas. Se puede empezar por el último, brincar al sexto, de ahí al segundo, y así. Aquí lo importante es tener algunos referentes para iniciar el próximo año como corresponde: leyendo.

Sin más, estos son los diez títulos que recomiendo para los primeros meses del 2023:





PARA LEER MÁS ESCRITORAS

1. Lo que quiero decir, de Joan Didion

Portada del libro "Lo que quiero decir", de Joan Didion. (Cortesía: Penguin Random House).

Este libro está compuesto por doce artículos y crónicas de la autora norteamericana, inéditas en español hasta el año de su edición. Redactados en la primera parte de su carrera como periodista, estos concisos e incisivos textos muestran los intereses primarios que la convirtieron en escritora y abarcan un amplio espectro de sus temas habituales, desde el acto de escribir a la crónica social o política. Por sus páginas desfilan personajes como Orwell, Hemingway, Mapplethorpe, Nancy Reagan, anónimos de Ludópatas Anónimos o el propio director de admisiones de la Universidad de Standford, donde fue rechazada.

Didion es uno de los iconos culturales de Estados Unidos y una de las figuras clave del periodismo de las últimas cinco décadas, y en sus crónicas, como apunta el prólogo de Elvira Navarro, “refleja, como pocos autores, un mundo, el estadounidense, que, para bien y para mal, ha extendido sus tentáculos por todo el orbe, hasta el punto de que hoy resulta imposible comprender la cultura y los acontecimientos políticos y económicos más recientes de los países occidentales (España entre ellos) sin mirar a Estados Unidos. Leerla es también, por consiguiente, adentrarnos en lo que nos ha sucedido a todos en las últimas décadas”.

Fuente: Penguin Libros Co.





2. Al paraíso, de Hanya Yanagihara

Portada del libro "Al paraíso", de Hanya Yanagihara. (Cortesía: Penguin Random House).

En una versión alternativa de la América de 1893, Nueva York forma parte de los Estados Libres, donde el matrimonio homosexual está permitido, y un muchacho de familia distinguida se debate entre casarse con un pretendiente elegido por su abuelo o irse con un profesor de música con pocos recursos de quien está enamorado. En un Manhattan de 1993 asediado por «la enfermedad», un joven hawaiano vive con su pareja, cuya edad e ingresos superan con creces los suyos, y le oculta su infancia problemática y el destino de su padre. Y en 2093, en un mundo asolado por plagas y gobernado por un estado totalitario, un poderoso científico y su familia intentan encontrar las estrategias necesarias para sobrevivir sin perderse unos a otros por el camino.

Como en una sinfonía fascinante e ingeniosa, estas tres partes conforman una novela monumental, histórica y distópica en la que el amor parece imposible y, sin embargo, los protagonistas, con sus limitaciones y secretos, se obstinan en buscarlo como único modo de llegar al paraíso.

Fuente: Penguin Libros Co.





3. El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro

Portada del libro "El tiempo de las moscas", de Claudia Piñeiro. (Cortesía: Penguin Random House).

Inés sale en libertad, después de quince años presa por haber asesinado a Charo, la amante de su exmarido. Su vida ha cambiado, igual que lo ha hecho la sociedad: el avance del feminismo, las leyes del matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse. Aunque le cueste.

Se asocia con la única amiga que hizo dentro de la cárcel, la Manca, y ponen una empresa doble: ella se ocupa de hacer fumigaciones y su socia, de investigar como detective privada. Como unas Thelma y Louise del conurbano de Buenos Aires, Inés y la Manca enfrentan situaciones complejas de su nueva realidad, con el deseo de reinventarse.

Hasta que una de las clientas de Inés, la señora Bonar, le propone un intercambio muy inquietante; como salida de las tinieblas del pasado, la propuesta puede inclinar la balanza peligrosamente hacia el lado desfavorable. Pero también puede cambiarles la vida.

Fuente: Penguin Libros.





PARA DESCUBRIR ESCRITORES

4. La más recóndita memoria de los hombres, de Mohamed Mbougar Sarr

Portada del libro "La más recóndita memoria de los hombres", de Mohamed Mbougar Sarr. (Cortesía: Anagrama).

1938: el escritor africano T. C Elimane, al que llamaban «el Rimbaud negro», publica una novela titulada El laberinto de lo inhumano. Estalla la polémica, se le acusa de plagio, se arma un gran escándalo, el autor desaparece y su obra se convierte en un libro maldito.

2018: el joven escritor africano residente en París Diégane Latyr Faye descubre la novela perdida y decide indagar sobre el autor desaparecido. Tirando de diversos hilos, con la ayuda de una enigmática mujer que guarda muchos secretos y de un grupo de jóvenes escritores africanos que beben, aman y escriben con desafuero, el protagonista se embarca en un viaje en busca de un mito y acaso también de sí mismo. Las pistas le llevan al Buenos Aires de la revista Sur, Gombrowicz y Sabato, a dos gemelos, a supuestos actos de brujería, a un hombre dividido entre dos culturas, a fantasmas del pasado y fantasmas del presente. ¿Qué fue de Elimane? ¿Qué se ocultaba tras el escándalo que hundió su carrera? ¿Quién era en realidad ese escritor que brilló y desapareció como una estrella fugaz?

Novela de iniciación, thriller literario, juego de cajas chinas con un libro dentro de otro libro, exploración de las heridas del colonialismo, celebración del poder de las ficciones... Estamos ante una novela total, de estirpe bolañesca, que habla de la escritura y de la vida. Una novela galardonada con el Premio Goncourt que nos descubre a un escritor de inventiva arrolladora.

“Un gran libro, una joya de orfebrería que seduce, transporta y persigue al lector. Mohamed Mbougar Sarr –recuerden este nombre– es el joven autor de esta obra con un tema fascinante y una arquitectura tan perfecta como apasionante” (Marianne Payot, L’Express).

Fuente: Anagrama.





5. La escuela católica, de Eduardo Albinati

Portada del libro "La escuela católica", de Eduardo Albinati. (Cortesía: Penguin Random House).

Un grupo de antiguos alumnos de una prestigiosa escuela privada cometen un crimen brutal. En la misma época, Edoardo Albinati también estudiaba en esa escuela de sacerdotes católicos. Durante cuarenta años ha guardado el secreto de aquella mala educación, y ahora lo afronta sin tapujos. El resultado es una novela extraordinaria, que trata del sexo, la religión y la violencia, del dinero, la amistad y la venganza, ganadora del prestigioso Premio Strega. Una lectura estremecedora de la que no se sale indemne.

“1.296 páginas ¿son demasiadas? Para una novela, casi siempre lo son. Pero si se trata de una tentativa de comprender el mundo, como en el caso del libro de Albinati, entonces no. Entonces son pocas. Demasiado pocas. [...] No es solo un libro importante, sino grandioso. Una narración absolutamente original que se convertirá en una referencia de la creación literaria de nuestro tiempo” - Francesco Piccolo, Il Corriere della Sera.

Fuente: Penguin Libros.





6. Aniquilación, de Michel Houellebecq

Portada del libro "Aniquilación", de Michell Houellebecq. (Cortesía: Anagrama).

Año 2027. Francia se prepara para unas elecciones presidenciales que es muy posible que gane una estrella de la televisión. El hombre fuerte detrás de esa candidatura es el actual ministro de Economía y Finanzas, Bruno Juge, para quien trabaja como asesor Paul Raison, el protagonista de la novela, un hombre taciturno y descreído.

De pronto, en internet empiezan a aparecer extraños vídeos amenazantes –en uno de los cuales se guillotina al ministro Juge– con unos enigmáticos símbolos geométricos. Y la violencia pasa del mundo virtual al real: la explosión de un carguero en A Coruña, un atentado contra un banco de semen en Dinamarca y el sangriento ataque a una embarcación de migrantes en las costas de las islas Pitiusas. ¿Quién está detrás de estos hechos? ¿Grupos antiglobalización? ¿Fundamentalistas? ¿Acaso satanistas?

Mientras Paul Raison indaga lo que está sucediendo, su relación matrimonial se descompone y su padre, espía jubilado de la DGSI, sufre un infarto cerebral y queda paralizado. El hecho propicia el reencuentro de Paul con sus hermanos: una hermana católica y simpatizante de la ultraderecha casada con un notario en paro, y un hermano restaurador de tapices casado con una periodista de segunda fila amargada y de colmillo retorcido. Y además, Paul deberá enfrentar una crisis personal al serle diagnosticada una grave enfermedad...

Houellebecq orquesta una ambiciosa novela total que es muchas cosas a la vez: un thriller con flecos esotéricos, una obra de crítica política, un descarnado retrato familiar y también una narración íntima y existencial sobre el dolor, la muerte y el amor, que acaso sea lo único que puede redimirnos y salvarnos.

Una novela provocadora y apocalíptica que, como suele ser habitual en Houellebecq, deslumbrará o escandalizará. Lo que es seguro es que no dejará a nadie indiferente, porque el autor tiene la inusual virtud de sacudir conciencias.

Fuente: Anagrama.





PARA LOS LECTORES INDECISOS

8. El asedio animal, de Vanessa Londoño

"El asedio animal", de Vanessa Londoño. Cortesía: Planeta de Libros.

La violencia en contra del cuerpo y cada una de sus partes ha sido central en la historia de Colombia en las últimas siete décadas. Esta novela es dueña de un lirismo escalofriante en medio del dolor. En un pequeño pueblo cerca de un río llamado Don Diego y con el trasfondo del mar caribe, cuatro personajes mutilados cuentan una historia terrible: la de sus despojos sucesivos, la de una pérdida irremediable de sus miembros, de sus tierras, de sus familias, de sus querencias y de sus recuerdos. En un diálogo estupendo con la naturaleza, Vanessa Londoño construye una suerte de lugar fantasmagórico en donde el lenguaje y su belleza nos hunden en la ominosa historia de una sociedad incapaz de sanar sus heridas.

Esta novela consiguió el premio Aura Estrada 2017 en México y ha sido celebrada por escritoras como Selva Almada y Margo Glantz.

Fuente: Planeta de Libros Co.





9. El funcionamiento general del mundo, de Eduardo Sacheri

Portada del libro "El funcionamiento general del mundo", de Eduardo Sacheri. (Cortesía: Penguin Random House).

El viaje a las Cataratas del Iguazú de Federico Benítez y sus hijos ya está arreglado, pero una llamada altera los planes en el último momento: una deuda de gratitud, vieja e impostergable, lo obliga a cambiar de rumbo y encaminarse, con esos dos disgustados adolescentes a la rastra, hacia la lejana Patagonia. En cuatro días de viaje, este hombre ensimismado y torpe les contará a los jóvenes una historia oculta que es la suya, la suya y la de su desangelada adolescencia, la suya y la del Primer Torneo Interdivisional de Fútbol del Colegio Nacional Normal Superior Arturo Del Manso, jugado en 1983.

Y ese torneo de fútbol, con sus arbitrariedades, con sus trampas, con sus mezquindades, pero también con sus grandezas, con sus luces y con sus sombras, será para este muchacho de quince años un laboratorio de la vida del que saldrá transformado.

Bajo la forma de un relato de viaje, de una novela de iniciación, Eduardo Sacheri nos atrapa en una historia emocionante sobre los vínculos humanos y nos muestra cómo en el inmenso friso del poder puede recortarse de pronto una figura generosa capaz de cambiar el curso de una vida.

Fuente: Penguin Libros Co.





PARA LOS QUE DEVORAN LIBROS

10. Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince

Portada del libro "Salvo mi corazón, todo está bien", de Héctor Abad Faciolince. Cortesía: Penguin Random House.

El sacerdote Luis Córdoba está a la espera de un trasplante de corazón. Es un cura amable, alto, gordo, pero su mismo tamaño hace que no sea fácil encontrar un donante. Como los médicos le aconsejan reposo y su residencia tiene muchas escaleras, recibe hospedaje en una casa donde viven dos mujeres, una de ellas recién separada, y tres niños. Córdoba, que es bueno y culto -crítico de cine y experto en ópera-, goza compartiendo lo que sabe con las mujeres sin esposo y los niños sin padre. Pronto se ve envuelto y fascinado por la vida familiar y, sin pretenderlo, empieza a desempeñar el papel de paterfamilias y a replantearse sus opciones de vida.

“Salvo mi corazón, todo está bien” es la historia de un sacerdote bondadoso -inspirado en un cura real- que pone a prueba sus creencias y su optimismo inquebrantable en un mundo hostil. Su crisis existencial, en medio de personajes llenos de ganas de vivir, nos muestra una visión del matrimonio como una fortaleza sitiada: los que están adentro quieren salir, y los que están afuera quieren entrar.

Fuente: Penguin Libros Co.





BONUS

Siete casas vacías, de Samanta Schweblin

Las casas son siete, y están vacías. La narradora, según Rodrigo Fresán, es “una científica cuerda contemplando locos, o gente que está pensando seriamente en volverse loca”. Y la cordura, como siempre, es superficial.

Samanta Schweblin nos arrastra hacia “Siete casas vacías” y, en torno a ellas, empuja a sus personajes a explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos, y a poner sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una «normalidad» enrarecida, contemplan a los demás y se contemplan.

La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear atmósferas densas e inquietantes, y la estremecedora gama de sensaciones que recorren sus cuentos han hecho a este libro merecedor del IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero.

Fuente: Páginas de Espuma.





Seguir leyendo: