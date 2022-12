Sue Zurita habla sobre la reedición de El viaje de los Colibríes: “Ya no le hace falta nada”

Fue hace ocho años que la carrera literaria de la escritora mexicana Sue Zurita comenzó oficialmente en el mundo editorial, algo que le dio un giro de 180 grados a la vida de aquella joven originaria de Villahermosa, Tabasco, quién dedico diez años de su vida profesional en alimentos y bebidas en un restaurante italiano.

Su primera novela, “Melissa”, se extravió y nunca pudo ser publicada, pero 2014 su primer gran éxito, “El viaje de los colibríes”, pudo ver la luz gracias a la autopublicación; ahora, pasado un tiempo, la historia de Romina fue reeditada en días recientes por el sello editorial Penguin Random House.

“Es una nueva novela para los lectores que ya leyeron la versión anterior y una nueva novela para los lectores que no la conocen. Esta es la edición con la que quiero presentar el viaje de los colibríes al mundo. Ya es una edición final, ya no le hace falta nada, y para mí fue una buena oportunidad de contarles un nuevo final, ¿qué paso con Romina?, esta es la edición finalizada, revisada y aumentada” expresó Sue Zurita en diálogo con Infobae.

En entrevista con Leamos, la escritora tabasqueña compartió lo emocionada que se encuentra porque su texto se reeditara y comparte lo que se puede encontrar en esta nueva versión del vuelo y las escalas que decide hacer Romina a lo largo de este relato.

La novela “El viaje de los Colibríes” no solo se renueva por fuera, sino también por dentro, con nuevas cartas, manuscritos y la inclusión de un capítulo inédito. La autora de 37 años comprobó el éxito de ser parte del club de escritoras que comenzaron a publicar en internet o de forma independiente, ya que en su presentación convocó a decenas de lectores jóvenes expectantes de adquirir esta novela.

“Yo comencé a publicar en el 2014, pero, yo escribo desde niña y cuando publiqué por primera vez, El viaje de los colibríes fue cuando le puse punto final y dije, quiero compartir esta historia. Entonces, busque cómo publicar un libro en México y llegó a mí la información de la autopublicación, entonces intente también como buscar editoriales. Pero bueno, pues en ese momento no se dio, y decidí publicar de manera independiente y así aprendí mucho de este mundo editorial”. dijo Zurita.

La también autora de “Los pájaros que habitan mi corazón” y “Buenas noches, desolación”, recuerda que en ese periodo de autogestión editorial llegó a vender alrededor de 70 mil copias de su primer título en versión independiente y también expresa que recibió con alegría la oportunidad de publicarla de nuevo, sobre todo porque se trata de una de sus editoriales favoritas, y ve en esta reedición de “El viaje de los colibríes” una oportunidad para obtener una mejor distribución y llegar a más rincones del mundo.

— ¿Cómo te sientes con esta reedición?

— Estoy súper contenta, de que tantos años de trabajo estén siendo reconocidos y sobre todo del abrazo de los lectores. Lo más importante para mí es que ellos lo reconozcan, lo compartan Y que les guste. Ahora, con la revisión de parte de editores profesionales, fue necesario, pues, darle una lectura y pues mi pensamiento de hace 20 años, cuando escribí la novela, ya no es el mismo. Entonces, aunque la historia es exactamente la misma, es una oportunidad para conocer un poco más a Romina a través de nuevas frases, nuevos fragmentos de la novela. — expreso Sue Zurita en entrevista con Infobae.

La autora añade: “Fue inevitable, no quitar algunos fragmentos con los que ya no me sentía identificada o que sentía que no estaban muy claros y fue una manera de ver de nuevo la novela”. En el viaje de Romina, el colibrí es una alegoría de emprender el vuelo, dejarse ir y explorar nuevas cosas, pero también de saber levantarse. Zurita reconoce que se sacrificaron muchos elementos de la primera versión, algo fundamental para darle un “refresh” a este libro. “De la vista nace el amor y queríamos que cumpliera físicamente con ciertos detalles”, declaró.

— ¿Qué opinas sobre que la literatura juvenil aún arrastre estigmas sobre su consumo y valor literario?

— Realmente las categorías de literatura juvenil o clásicos, son inventos de las editoriales, para categorizar los libros, pues en realidad al final son libros, son historias para diferentes momentos de nuestra vida, a veces uno quiere también como que leer algo bonito, una novela romántica, a veces no se me apetece leer un libro de filosofía de 500 páginas. Entonces creo que solo son estimas. Lo más importante es leer, los cómics son literatura a quien piense lo contrario.

Lo tiene muy claro, no hay mejor fórmula para derrocar el pensamiento que ronda a la literatura juvenil, que plantear bien el compromiso que tienen los escritores, sobre escribir mejor, contar mejor las historias. “No podemos pensar que un escritor joven salga siendo premio Nobel, es un proceso, y también creo que bueno, vamos creciendo poco a poco junto con nuestros lectores, así que tampoco hay prisa por escribir la gran novela”

— ¿Cuál es el Espíritu de esta novela?

— “El viaje de los Colibríes” es una historia para que los jóvenes emprendan sus sueños y vuelen, aprendan con sus propios errores y deshacerse de lo que las demás personas esperan de uno. Romina es un poco desafiante de que lo que la sociedad puede esperar, inclusive está dispuesta a renunciar a lo que ama por ir en busca de sus sueños.

La escritora reconoce que, con la apertura de los espacios digitales y las redes sociales, existe un contacto más cercano y directo con los lectores, algo que, asegura, todos los autores deberían de aprovechar para llegar de a más amantes de la literatura. Sue Zurita expresó que en este momento se encuentra involucrada al cien por ciento en la promoción de “El viaje de los Colibríes” y que próximamente regresará a seguir editando una nueva novela programada para publicarse en 2023.

