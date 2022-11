La novela “Cariño, cuanto te odio”, de la australiana Sally Thorne, llega ahora a Prime Video

La historia de Lucy Hutton y Joshua Templeman, protagonistas de la novela romántica “Cariño, cuanto te odio”, llega ahora a la plataforma de streaming digital Prime Video. La novela, escrita por la australiana Sally Thorne, fue publicada en 2017 y traducida a más de 25 idiomas; también fue su gran debut, la historia logró que la autora novata entrará a la lista de bestseller del USA Today. Se trata de una comedia romántica que gira en torno al amor-odio que surge entre dos compañeros de trabajo. El éxitode Thorne se disparó justo después de su publicación, y rápidamente los derechos para su adaptación fueron adquiridos, a la par que se producía el tiraje en diferentes idiomas en formato físico.

Entre el amor y odio solo hay un paso, y Sally Thorne lo demuestra en esta comedia romántica, que se ocupa de la historia de Lucy Hutton, una joven que se desempeña como asistente de una editora de la vieja escuela, a quien le preocupa demasiado la calidad de los títulos que publica. La editora se ve obligada a fusionar su pequeña editorial con una de las compañías más grandes de la industria editorial comercial. Es aquí cuando Lucy se ve obligada a trabajar con Joshua Templeman, el asistente del editor en jefe de la otra editorial.

A Joshua Templeman, no le importa mucho la calidad de los textos, sino el número de ventas y las ganancias que representa esto para su lugar de trabajo. Lucy y Joshua tendrán que trabajar mano a mano, y rápidamente se convierten en enemigos. Mientras que la protagonista es una enamorada de la literatura, verá que, el sueño de trabajar en una gran editorial se convertirá en una pesadilla, la cual tiene que vivir al lado de un hombre que no está nada familiarizado y mucho menos interesado en la literatura, él solo es capaz de ver cifras y números de las ventas; La relación entre ellos no es la más cordial y en sus interacciones solo sale a flote el odio, lo cual incrementa cuando la posibilidad de ser promovidos se presenta a ambos.

Ese estira y afloja se prevé en las páginas como que puede acabar muy mal o, por el contrario, muy bien, porque entre los sentimientos más repulsivos, siempre se encuentra intrínseca la posibilidad, que al dar un paso en falso, Joshua y Lucy caigan en las garras del amor, y esto cambié las reglas del juego para los dos; El libro “Cariño, cuanto te odio” sobrepasa las cuatrocientas páginas, llenas de una prosa fresca y llenas de guiños de ese amor que surge al instante, pero que se es incapaz de aceptar en los que la vergüenza. la duda y la competencia se convierten en los sentimientos que rondan los corazones y el pensamiento de los dos protagonistas.

—No le diré nada. Bueno, de hecho… Mira, está allí.

—¿Cómo? —Casi lo digo gritando. No me puedo volver—. Actúa con aire profesional. —Dibujo un esquema en mi cuaderno de notas y Danny traza a su vez unas líneas.

—Pero ¿qué le pasa a este tipo? Siempre parece furioso —dice meneando la cabeza, sin apartar la vista del cuaderno. Seguimos con la pantomima profesional, un rato más.

—Esa es la cara que tiene. (Fragmento de “Cariño, cuanto te odio”).

La historia de “Cariño, cuanto te odio”, llegó al catálogo de una plataforma de streaming el pasado 18 de noviembre, la adaptación cinematográfica es protagonizada por la actriz Lucy Hale, en el papel de Lucy Hutton, y el actor Austin Stowell, como Joshua Templeman. El tráiler oficial de esta producción salió hace un año y ahora ya se encuentra disponible dentro de Prime Video de Amazon. El film se comenzó a rodar en 2019, supero una pandemia y finalmente llega a los estrenos digitales de finales de 2022; la crítica ha destacado la fidelidad que guarda la película con respecto al libro, cinta en la que inclusive fueron incluidas frases exactas del texto. El libro actualmente se encuentra disponible en formato físico y digital, junto a “99% mío” y “Segundas primeras impresiones”, los otros dos títulos de Sally Thorne.

SEGUIR LEYENDO: