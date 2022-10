La reconciliación con los textos sagrados de Danush Montaño Beckman en “La Biblia encarnada”

Después de que sus escritos fueran incluidos y aparecieran en diversas antologías, revistas impresas o sitios web de literatura, el escritor mexicano Danush Montaño Beckman publicó “La Biblia encarnada”, una colección de 25 narraciones cortas en las que el escritor crea y recrea una cosmología diferente a los fragmentos bíblicos que le sirvieron como base para explorar un recorrido de cuentos poco convencionales. El libro fue editado por Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica y recibió en 2020 el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri.

“Yo, nací en una familia evangélica sumamente religiosa y eso me dejó con ciertos traumas, tics, vicios y también virtudes; terminé alejándome de la religión y abrasé a la literatura como un resguardo, un lugar seguro y este libro fue una manera de voltear atrás, volver la vista a mi pasado, a la infancia y hacer las paces con la religión; para ya no tomar a la Biblia, como este libro que en mi caso se utilizó para castigar y castrar, y utilizarlo más como una herramienta literaria algo que me pueda detonar imágenes, personajes, tramas”, dijo Danush Montaño Beckman en la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FILZócalo 2022).

Beckman, en “La Biblia encarnada”, descompone y reestructura en su escritura versículos del Génesis y de los salmos, pasajes de los libros de Lucas, Ezequiel, Mateo, Isaías y otras realidades bíblicas, en veinticinco fragmentos que ofrecen al lector una pluralidad de relatos mediante una narrativa experimental que atrae visiones y voces de los antiguos relatos. Entre los relatos, se encuentra la peculiar muerte de una mujer que contrasta con el fallecimiento mediocre de un hombre cuya vida fue un éxito, el contacto entre el disco de oro de las Voyager y una civilización extraterrestre, el relato de una noche vecinal ante una Luna de Sangre, un zoológico en dentro del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, una reunión entre viejos amigos y muchas más historias que presentan escenarios peculiares o fantasiosos.

El libro “La biblia encarnada”, le da la oportunidad al autor de jugar con un texto de connotación sagrada y trasladarlos a cuentos de ciencia ficción, fantasía, realismo, cómicos trágicos. Una variedad de formas narrativas que enriquecen la connotación literaria que Danush Montaño Beckman le da a la veintena de cuentos que conforman este escrito; los personajes de Montaño se encuentran altamente vinculados con vivencias del joven escritor, personas de su realidad, pero sobre todo inspiradas en los pasajes y versículos bíblicos, entre ellos el que describe una mujer que observa su deterioro con el pasar de los años o el fragmento que relata la historia de jesuita conquistador.

El autor de origen duranguense, no escribe sus textos para contraponerse a lo establecido por la religiosidad ortodoxa, sino que arma una serie de textos en los que se nutren de la tradición judeocristiana y la versión bíblica, para experimentar con nuevas posibilidades de historias que pretenden ser entendidas, contadas o interpretadas por el lector, durante su participación en la FILZócalo 2022, el escritor declaró que veinte de estos cuentos los hizo con base a versículos que le interesaban y los cuales ya tenía marcados, mientras que los otros cinco textos que ya tenía escritos y los cuales fueron reeditados, para qué empatarán con los pasajes bíblicos que el autor utilizó para componer su narración y así resguardar la coherencia narrativa de este compendio.

“A veces tienen contenido social y desgraciadamente validez, como es el caso del cuento que se llama El juicio de la liebre, que hay un versículo de Ezequiel, de esos que siempre son citados para criticar a la biblia por su carácter machista y misógino con justa razón. Trata de la lapidación de las adúlteras, cómo se le castiga, cómo se le victimiza. Obviamente, hoy en nuestra sociedad no se les lapidas con piedras, pero sí de una manera social, por redes sociales. Es decir, que el machismo y la victimización de las víctimas de abuso sexual sigue teniendo relevancia por desgracia” Dijo Danush Montaño Beckman en entrevista con Debate.

