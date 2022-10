En su novela “Rencor”, el actor mexicano Rodrigo Cachero narra una serie de asesinatos cometidos por víctimas del bullying

El actor mexicano Rodrigo Cachero se aventuró a incursionar en el mundo de la literatura con la novela “Rencor”, una historia que da comienzo con una reunión de exalumnos en la colonia Condesa, en la capital mexicana, un reencuentro después de treinta años durante el cual los antiguos compañeros se ven y se reconocen, pero también se redescubren. Una de las exalumnas, tras recibir un misterioso mensaje, entra al baño de mujeres y, en el último cubículo, tiene un encuentro con un hombre, que, entre besos y caricias, la asesina con múltiples puñaladas; el arma, un cuchillo que escondió previo al encuentro, y este es solo el inicio.

“A pesar de tener 25 años en la industria del entretenimiento, cine, teatro y televisión, la industria de la literatura es otro mundo y la verdad fue complicado, pero de alguna manera lo logré. Es una historia emocional y nostálgica, y siendo yo actor y director, creo que mi fuerte son las emociones y sentimientos”, dijo Rodrigo Cachero en entrevista con el Informador Mx.

El asesinato se convierte en el gancho de la trama y el encargado de desatar los eventos que toman lugar en “Rencor”. El caso es investigado por un grupo de detectives que dos días después se dan cuenta de que aparece otro exalumno muerto, esta vez a causa de múltiples golpes que recibió en el cráneo con lo que los peritos sospechan fue un bate de beisbol. El cuerpo es encontrado en la cocina de su vivienda con un letrero inscrito en la pared que dice “Si vas a dar zapes, dalos bien”. Las autoridades se enfrentan no a un solo caso aislado sino que se trata de alguien al asecho que busca venganza.

A lo largo de las más de 350 páginas que componen “Rencor”, se plantea la historia a partir de seguir el trabajo de Regina, una perturbada detective que termina encargada de investigar una ola de crímenes violentos y siniestros en la Ciudad de México. Tratará de dilucidar el camino de su investigación sobre los exalumnos del Instituto Reina Sofía y su fatídico reencuentro, que desato una serie de muertes misteriosas. Entre los sospechosos se encuentran, ciudadanos de a pie, estrellas de la farándula, sobre los que permea una clase política soberbia e ignorante. El ahora escritor Rodrigo Cachero presenta su relato como más que una novela policíaca, ya que pone entre sus páginas los alcances del Bullying, el machismo, la corrupción y la prepotencia de las altas clases sociales.

Los párrafos y eventos sobre los que Cachero escribe en “Rencor”, navegan así, entre dos épocas que parecen lejanas, pero que en esencia comparten espacios, tiempos y conciencia. En este título, el escritor promete poner en el foco a los temas que preocupan a los ciudadanos, que han crecido por haberlos ignorado, sobre todo en la última década; desentraña a través de los exalumnos, donde es que habitan los villanos reales, un relato en que, según su autor, no se debe sentir empatía por alguien que tal vez no la merezca y que los sucesos no son lo que aparentan.

“Todo tiene una raíz, y es el hartazgo de mi país en cuanto a injusticia, impunidad, violencia, desigualdad, tantas cosas que pasan y pasan, y nadie hace nada, entonces yo tenía que crear, desde mi historia, algo que haya sucedido hace muchos años y como reflejo de esta impunidad ahora dos otros personajes vienen a cobrar cuentas pendientes de todo lo que les hicieron, y que nadie metió las manos por ellos, ni siquiera las autoridades de la escuela. A partir de ahí, fui creando los distintos personajes, los agredidos, los agresores y los que se hicieron weyes, sin hacer nada al respecto, y de ahí salieron las anécdotas y tramas”, declaró Rodrigo Cachero en entrevista con el diario EL Sol de Cuernavaca.

