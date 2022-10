“El tunel 29″, de la británica Helena Merriman, una crónica magistral sobre una de las fugas más extraordinarias bajo el Muro de Berlín

Helena Merriman, autora de "El túnel 29". Foto: RTVE.

Una de las más impresionantes cosas que sucedió tras el final de la Segunda Guerra Mundial y, quizá, uno de los eventos que menor recordación tiene entre la gente. Sin embargo, recogido en este nuevo libro, y con muy buen tino, por la periodista y locutora británica Helena Merriman.

En “El túnel 29″ la autora se dedica a reconstruir, apoyada en la crónica y a través de nutridas entrevistas con los sobrevivientes, metida de cabeza entre los archivos de la Stasi, pero con tal maestría que consigue que el lector se sienta como leyendo una novela, aquel episodio del año 1962, cuando un grupo de excavadores, liderados todos por el joven estudiante de ingeniería, Joachim Rudolph, consiguieron cavar un túnel de ciento y treinta y cinco metros de longitud entre una fábrica del oeste y el sótano de un edificio abandonado del este, en las inmediaciones del Muro de Berlín, al interior de la República Democrática Alemana. Ni los agentes infiltrados ni los espías de la Stasi pudieron anticipar la proeza y mucho menos impedirla. Veintinueve personas, entre hombres, mujeres y niños consiguieron su libertad cruzando ese túnel.

La contraportada del libro reza que en 1961, para impedir el éxodo de ciudadanos de la República Democrática Alemana al sector aliado de la ciudad, se construyó el Muro de Berlín que, desde que se culminó, fue testigo de numerosos y frustrados intentos de gente que quiso atravesar la frontera. Muchos lo pagaron con la cárcel y otros con la vida. Un año después, Rudolph tuvo la idea del túnel. El plan parecía una insensatez: desafiar no solo a las autoridades sino también a la geografía del sitio suponía una tarea en extremo peligrosa. Aún así, habiendo conseguido huir de la RDA en el 61, el joven aprendiz de ingeniero se lanzó, y por suerte su idea tuvo un buen efecto.

Con un ritmo trepidante, propio de las mejores novelas de espionaje, dice la editorial, “El túnel 29″ no es sólo una detallada crónica de la historia alemana desde la Segunda Guerra Mundial hasta la época del Berlín dividido, sino también un emocionante relato de amor, lealtad y traición.

"El túnel 29", de Helena Merriman. Cortesía: Penguin Random House.

¿Qué sucede cuando un gobierno levanta una barrera que parte por la mitad una ciudad o un país? No hacía más que pensar en esto durante mi época como periodista en Egipto. Allí la policía construyó un muro de tres metros ante el Ministerio del Interior que los manifestantes terminaron por destruir. También lo tuve muy presente en Jerusalén, donde me pasaba horas haciendo cola en los puestos de control para entrar en Gaza o Cisjordania. Suele decirse que la caída del Muro de Berlín supuso el fin de una época, y en cierto modo fue así, marcó el final de la Guerra Fría, pero pronto empezó una nueva era: la de los muros. Hoy en día los muros están de moda; más de setenta países —un tercio de los que hay en el mundo— cuentan con algún tipo de muralla o barrera. Algunos de estos muros delimitan fronteras, otros separan zonas de un mismo país e incluso de una misma ciudad. Sea cual sea su escala, con sus torres de vigilancia armada, sus franjas de la muerte y sistemas de alarmas, la mayoría se ha inspirado en el muro por antonomasia: el construido en Berlín en el verano de 1961. - (Fragmento).

El libro surge no solo de una serie de conversaciones e investigaciones de Merriman con el propio Joachim Rudolph, especialmente, sino también de un podcast, producido por la BBC, que reconstruye la forma en trabajaba la policía secreta de la RDA, a partir de más de 2.000 folios provenientes de los archivos de la Stasi. Merriman lo recoge todo y lo cuenta como si se tratara de un thriller del más alto nivel de intensidad.

“Merriman narra con gran eficacia el día a día de los excavadores, el contexto histórico de la Guerra Fría, la construcción del Muro de Berlín, y la huida en un emocionante thriller que constituye una lección magistral de periodismo. Al acabar la lectura de El Túnel 29 es inevitable pensar en George Orwell y llegar a la conclusión de que su 1984 no es una predicción futurista de un régimen totalitario convenientemente exagerado para lograr un mayor impacto en el lector”, señaló una reseña hecha por el diario El Debate.

El trabajo de la autora es más que destacable y seguro El túnel 29 termine siendo uno de los libros del año. En realidad, el ejercicio es más que impecable. Publicado en 2021, los derechos de traducción del libro se han vendido a una decena de idiomas.

Helena Merriman posa en la réplica del túnel 29 en Berlín. PATRICIA SEVILLA CIORDIA/ EL PAÍS.

Helena Merriman cuenta con una larga y nutrida trayectoria como reportera para la BBC. Ha estado en países como Libia, Egipto, Israel, Sierra Leona y Estados Unidos. Escribió, produjo y presentó Tunnel 29, uno de los podcasts más exitosos de la BBC, con cinco millones de descargas, considerado por The New Yorker uno de los cinco mejores podcasts de 2019, obtuvo los premios Foreign Press Association’s Podcast of the Year y Rose D’Or Best Audio Entertainment, así como el Best Radio Podcast y el Acast Moment of the Year en los British Podcast Awards de 2020. Merriman es también cocreadora de The Inquiry, un podcast semanal sobre temas de interés general que obtuvo el Best Current Affairs Podcast en los British Podcast Awards del año. En la actualidad, reside en Londres con su marido y sus dos hijos.

