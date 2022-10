Aquellas primeras veces que soñamos ser eternos, así es “Las olas del tiempo perdido”, el nuevo libro de la española Sandra Barneda

Sandra Barneda. Escritora, periodista y presentadora española. Foto tomada de: 20minutos.

No ha pasado mucho desde que Sandra Barneda estuvo en las secciones principales de los diarios españoles para que de nuevo esté ocupando ese lugar con la publicación de su más reciente novela “Las olas del tiempo perdido”, que ha publicado Planeta y ya se encuentra disponible en casi todas sus filiales, incluidas, desde luego, Colombia y Argentina.

En 2020, la periodista y escritora barcelonesa consiguió ser finalista del Premio Planeta con su novela “Un océano para llegar a ti”. Dos años después, y aprovechando el encierro de la pandemia por el covid-19, ha dado a luz su séptimo libro, uno con el que, de a poco, se va trepando en las estanterías y que sus lectores han sabido apreciar a tan poco tiempo de haberse publicado.

La novela, tal y como lo ha descrito su editorial, va de aquellas primeras veces con las que soñamos ser eternos, de aquellos veranos en los que el amor podía más que cualquier otra cosa y era lo más importante entre las cosas más importantes. En alguna entrevista, la propia autora ha revelado que este es su libro más tierno, una oda a la amistad.

La trama apunta a un grupo de amigos: Belén, Diego, Lucía Matías y Adrián. La contratapa del libro resume así: Eran cómplices de aventuras. Lo fueron hasta que un segundo lo cambió todo. Un accidente en coche que acaba con la vida de Adrián, en una madrugada de invierno en Madrid. El peso de la culpa dinamitó sus sueños y dejaron de verse. Pero la delirante promesa de celebrar juntos el cuarenta cumpleaños de un muerto volverá a reencontrarlos veintiún años después. Ha pasado demasiado tiempo. Se han convertido en desconocidos, pero todos deciden cumplir y pasar cuatro días juntos para redescubrirse y comprobar que más allá de la muerte, más allá del dolor, está la vida y esa amistad que les pertenece y ha dado valor a su supervivencia.

“Las olas del tiempo perdido” nos traslada a los veranos de la niñez, dice la editorial, aquellos que creímos infinitos. Un tiempo que nos recuerda la importancia de pertenecer, de volver a la tribu, de recuperar, siendo adultos, a los niños que fuimos.

"Las olas del tiempo perdido", de Sandra Barneda. Cortesía: Planeta de Libros.

“Entonces Martín todavía estaba en coma y había sido el único de los cuatro que no se lo había prometido y el único que, después de casi veintiún años, podía echarse atrás. No habría por su parte promesa incumplida. Diego lo sabía, y puede que ese fuera otro motivo por el que se había negado a leer su wasap. Tampoco le había preguntado a Belén si el resto había accedido. El pasado se había ido con ellos, y durante todos esos años Diego lo había logrado: los que fueron sus mejores amigos ya no le importaban lo más mínimo. Los había borrado del mapa, como ellos a él. Puede que un alivio compartido, una elección en dirección a la carretera del dolor olvidado” (Fragmento).

Barneda, periodista, presentadora de televisión y escritora, inició su actividad literaria con la publicación de su novela Reír al viento, título publicado en 2013, sobre un grupo de mujeres que viven una temporada de autodescrubrimiento durante un viaje a Bali.

Álex, una escritora de libros de autoayuda que necesita ayudarse a sí misma, Blanca, quien se convertirá en su maestra espiritual; María y Raquel, dos hermanas muy distintas, y Hera, una enigmática pintora de diosas. Las cinco mujeres vivirán intensamente los momentos compartidos en Bali, mientras descubren los encantos de la enigmática isla y cada una recorre su propio camino en busca de su auténtico destino. Pero no todo es color de rosa, Álex se verá envuelta en una serie de asesinatos tras haber conocido a un joven misterioroso en su primer día de aventura y la policía le sigue la pista. Es la principal sospechosa. La magia en la isla se convierte, entonces, en incertidumbre.

"Reír al viento", de Sandra Barneda. Imagen tomada de: Casa del Libro.





Después de este título llegaron “La tierra de las mujeres” y “Cómo construir una superheroína”, en 2014; “Hablarán de nosotras”, en 2016; “Las hijas del agua”, en 2018, y las ya mencionadas, “Un océano para llegar a ti”, en 2020, y “Las olas del tiempo perdido”, en 2022.

Este último libro, ha dicho Barneda, es el más personal que ha escrito y, probablemente, esa es la razón por la que ha conectado tanto con los lectores.

“¡Qué difícil poner en palabras el viaje emocional que me he pegado con Las olas del tiempo perdido”, comentó la actriz española Yannick Vergara en su cuenta de Goodreads. “Comencé la lectura abrumada por la incomodidad que desprenden los protagonistas y la propia situación, incluso llegué a pensar que no era momento para seguir con ello porque me sobrepasaba, pero seguí y ha sido como colarse en una psicoterapia ajena y vivirla a la par que los personajes.

»Cualquiera que haya pasado por la consulta de un psicólogo sabe la clase de montaña rusa que implica el proceso de mejora y me parece increíble que la autora haya logrado que sienta como propio todo ese camino que transitan protagonistas y secundarios. Creo que hasta he llegado a soltar varios nudos propios entre tanta lágrima… Sin duda, me quedo con esa calma final que supone dar voz a los problemas para poder sanar y seguir adelante con el corazón más ligero”, dijo.

Son alrededor de 512 páginas las que componen esta novela vibrante y emotiva. Puede que, incluso, el trabajo de la autora aquí haya superado lo hecho en sus obras anteriores. Una cosa es decir que es su mejor obra y otra que se trata de una de las mejor logradas. Decir lo segundo quizá es lo más acertado en este caso. Lo otro lo demostrarán el tiempo y sus olas.

