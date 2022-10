“Amores tóxicos, futuros imposibles”: un ensayo sobre el feminismo en el siglo XXI

Irmgard Emmelhainz

Durante las celebraciones de la FIL Monterrey 2020 (Feria Internacional del Libro de Monterrey), celebrada en la capital de este estado en el norte de México, se presentó el libro “Amores tóxicos, futuros imposibles”, un ensayo en que la escritora e investigadora mexicana Irmgard Emmelhainz incluye fragmentos evocativos sobre postales, experiencias personales, pasajes desgarradores y reflexiones elevadas sobre la teoría feminista; se trata, asegura, de un texto experimental, alejado del formato tradicional. El libro es descrito por la autora como un momento en que se exponen las realidades fenomenistas, ironizando sobre la forma como se maneja la exposición personal en redes sociales.

La autora parte de una experiencia vivida, una confesión cotidiana y propia que plasma en las más de doscientas páginas que conforman “Amores tóxicos, futuros imposibles”. Presenta una proclama política desde su intimidad y su naturaleza como mujer; las palabras de Emmelhainz se entrelazan en una serie de diálogos entre amigas imaginarias y reales, al tiempo que establece debates propios y contemporáneos sobre el estado de “ser mujer”, una realidad tangible y crucial para la segunda década del siglo XXI.

“Este es un libro acuerpado, situado, y eso es lo que lo salva del narcisismo. Es así, a su vez muy honesto y tiene sentido con las confesiones íntimas y las postales; hay una frase que me encantó, dice así -Hijo de puta fíjate por donde vas, casi la atropellas. Estaba más furiosa que yo, por mí y pensé feliz, ¡estamos encabronadas todas juntas! -, y eso a mí me gustó mucho, la honestidad de “Amores tóxicos, futuros imposibles”, tiene que ver con reconocer la digna existencia de un feminismo rabioso”, expresó la investigadora Mariana Gabarrot en la presentación del libro durante la FIL Monterrey 2022.

La escritora incorpora voces de otras mujeres, las cuales se suman a la realidad latente de resistencia del presente, un acto que busca ser solidario con sus congéneres y los movimientos sociales propios del feminismo. “Amores tóxicos, futuros imposibles” presenta y representa la voz de mujeres que habitan los cuerpos interpelados para ocupar posiciones importantes, o no, en la actividad y desarrollo de la sociedad; mujeres que trabajan en fábricas o se unen al ejército, que se topan de frente con una realidad donde sus cuerpos son vulnerados por el sistema, la violencia de género y la carga de desempeñarse de forma alterna entre el trabajo productivo y reproductivo.

El libro “Amores tóxicos, futuros imposibles”, es un texto en el que Irmgard Emmelhainz se dedica a demostrar que, muy a pesar de que las mujeres han logrado obtener importantes puestos políticos, cargos públicos o liderazgos en proyectos y empresas, aún están presentes estigmas sociales y los temas que conciernen a lo que ella denomina como “ser Mujer” siguen siendo secundarios o suplementarios a la política; es por eso que en muchas mujeres consientes se ha despertado una furia interna que no busca ser apagada, una realidad que busca ser visible, resonar y como lo pinta su subtítulo, el vivir feminista como una resistencia.

“Es una rabia que trabajo, desde un lugar en el que empiezo a entender como esa rabia, viene de las estructuras heteropatriarcales en las que me socializaron y me dictaminaron como ser, como estar, que podía y que no podía hacer y ciertas formas de comportarme y existir. El libro es también un trabajo de llegar al feminismo gozoso”, expresó Irmgard Emmelhainz en la FIL Monterrey 2022.

Así mismo durante la presentación de “Amores tóxicos, futuros imposibles” reveló que el texto está pensado para extraer una contra izquierda feminista, alejada de sus propios privilegios y que este libro también se compone del seguimiento y documentación de las feministas argentinas y de pensar a la violencia de género, mezcladas para organizar un principio de lucha que forme el futuro; Emmelhainz, es autora de más de media decena de libros entre ellos “El cielo está incompleto: cuaderno de viaje en Palestina”, “Eros y semiocapitalismo: ¿la pérdida del otro y el fin del amor?” y “La tiranía del sentido común: la reconversión neoliberal de México”.

