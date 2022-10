Natalie Haynes escribe sobre los eventos de la guerra de Troya que no fueron incluidos en “La Ilíada” en “Las mil naves”

Natalie Haynes

¿Qué pasaba con las mujeres, durante y después de los eventos de Troya?, es una pregunta que, al parecer, pocos autores se habian hecho hasta ahora. Los relatos existentes se basan en la figura primigenia del ejército de grandes hombres guerreros, que dejaron su vida en el campo de batalla. Ahora, la escritora y comediante inglesa Natalie Haynes se aleja de los relatos que enaltecen la figura masculina, como líderes y protagonistas de este evento; en su nuevo libro, “Las mil naves”, regresa a las mujeres, el protagonismo que han perdido.

Natalie Haynes es ferviente admiradora de las amazonas, ninfas, gorgonas, sirenas, magas y reinas. La escritora, aburrida de las narrativas y voces masculinas que han moldeado a los arquetipos y mitos de la civilización, decidió revisar la historia desde la perspectiva silenciada por cientos de años y dar una nueva visión de personajes como Medusa, la encarnación de la maldad; Pandora, quién liberó los males del mundo, y Penélope, quien habría esoperado tejiendo el regreso de su marido, para engañar al tiempo y sus pretendientes, construyendo así una narrativa femenina contemporánea.

La historia de “Las mil naves” está ambientada en una Troya reducida a cenizas después del paso de los diez años de guerra vividos. A lo largo del libro desfilan las mujeres troyanas, cuyos destinos están fuertemente ligados al yugo de los griegos; hasta la princesa amazona que luchó contra Aquiles, de paso a Penélope o las tres diosas con cuya contienda inició todo. Haynes, en esta novela se aventura a abarcar un periodo más largo, en comparación con el famoso texto de Homero, que solo comprende el último año de un conflicto que duró una década.

Las historias escritas por Haynes en las “Las mil naves” comienzan con el relato de una mujer que, en plena noche, se despierta para observar lo poco que queda de su amada ciudad; un escenario desalentador envuelto en las candentes llamas que consumen todo a su paso; un periodo de tiempo que parecía nunca acabar entre los conflictos de griegos y troyanos. Con Troya destruida, el destino de las mujeres presenta una icertidumbre, entre la supervivencia, la sentencia y la llegada de figuras míticas, con las que la autora recrea la nueva historia de realismo femenenino.

“Las mil naves”

“Eso es todo. Solo 60 días, así que queda mucho por contar de antes y de después; y como La Ilíada, se concentra intensamente en el campo de batalla, también nos olvidamos de las consecuencias de la guerra y de lo que ocurre fuera de él. Sí, se centra sobre todo en los avances y los retrocesos de los bandos enfrentados. Y yo quería contar lo que sucede en los márgenes de una guerra y no solo en su epicentro; el hilo central son las mujeres troyanas, y los personajes femeninos en general. Fuera del campo de batalla”, dijo Natalie Haynes en entrevista con la BBC News.

Por la naturaleza y la longevidad temporal de los eventos, “Las mil naves” es un texto que se encuentra compuesto por 400 páginas, en las que la autora versa sobre diversas realidades, que incluyen sus inicios, los puntos más cruciales y la conclusión; Natalie Haynes lanzó este título a mediados del 2022 bajo el sello de la editorial Salamandra, en formato físico y de e-book; desde su lanzamiento el texto fue bien recibido por la crítica. “A través de detalles muy evocativos; Haynes consigue recrear de forma admirable la vida de las mujeres griegas y troyanas” dice The New York Times, y “Absorbente y de un feminismo valiente, su revisión original de los clásicos es una delicia de múltiples capas” dice The Guardian, estas son algunas de las palabras con las que se ha catalogado al libro.

Natalie Haynes tiene actualmente 48 años, es escritora, locutora y divulgadora de mundo clásico, ha escrito una colección variada de libros, entre ellos “La furia ámbar” y “Una guía de la antigüedad para la vida moderna”, entre otros. Formó parte del jurado del Premio Harrogate a la mejor novela policiaca de 2010, del Women’s Pirze for Ficción de 2012 y del Premio Booker 2013; también ha grabado siete temporadas del Natalie Haynes Stands Up for the Classics, un programa de la BBC-Radio 4, sobre personajes mitológicos e históricos grecolatinos.

