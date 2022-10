Premio Nobel de Literatura 2022: ¿Podría algún escritor colombiano aspirar al galardón?

¿Podrá otro escritor colombiano aspirar al galardón?

Año tras año, nuevos y más nombres entran a formar parte del listado de posibles candidatos para obtener el Premio Nobel de Literatura. Entre los lectores se rumoran aspirantes y se comenta por que debería estar uno y no el otro, por qué tal autor o autora jamás lo ha recibido y por qué este otro sí; en fin.

El año pasado, el galardón se quedó en manos de Abdulrazak Gurnah, el novelista tanzano que escribe en lengua inglesa y reside en el Reino Unido; para esta ocasión, además de los siempre sugeridos, Haruki Murakami, Paul Auster o Margaret Atwood, suena mucho el nombre del rumano Mircea Cartarescu, el autor de la ambiciosa “Solenoide”.

Entre los latinoamericanos se sugieren los nombres de autoras como Cristina Rivera Garza, Margo Glantz o Elena Poniatowska, autores como César Aira o Raúl Zurita.

Aunque el presente de la literatura colombiana es siempre bueno, poco se comenta sobre escritores o escritoras de esta nacionalidad que puedan aspirar, en estos momentos, al importante galardón; sin embargo, hay quienes se atreven a proponer nombres, teniendo en cuenta el recorrido de su obra.

Camilo Hoyos, el director del poscast Paredro, resalta a Juan Gabriel Vásquez, el autor de “El ruido de las cosas al caer”, “por la forma sistemática en que ha hecho que la literatura sea una herramienta para comprender el pasado y el presente de Colombia”.

Juan Gabriel Vásquez es autor de "Canciones para el incendio", "El ruido de las cosas al caer" y "Volver la vista atrás".

El escritor y periodista, Juan Camilo Rincón, autor de “Colombia y México: Entre la sangre y la palabra”, opina que en estos momentos ningún escritor colombiano está al nivel de quienes aspiran al premio. “En los últimos años ninguno ha conseguido siquiera un Premio Cervantes. Creo que el Nobel requiere de todo un proceso y hay que ganar ciertos premios antes de llegar allá. En este momento, la literatura colombiana se está formando para estar a esa altura, pero todavía falta un gran tramo”.

Rincón opina, también, que, si bien hay escritores y escritoras con propuestas bastante interesantes y una proyección más que buena, hace falta mucho todavía mucho. Es necesario que se siga trabajando porque hasta el momento no ha llegado esa gran obra, la que dé el gran golpe.

La influenciadora literaria María José Castaño es incisiva al decir que ninguno de los autores nacionales está a la altura de quienes son observados para quedarse con el reconocimiento más importante de la literatura. “A García Márquez le costó cerca de 53 años conseguir uno”, dice, haciendo referencia a que no se trata de talento, sino de disciplina y constancia, sumado al recorrido y las relaciones que se tengan en el panorama internacional.

La contradice, en ese sentido, Mauricio Arroyave, periodista y creador del canal de YouTube ‘El ojo nuclear’. Para él, en el escritor Tomás González reside la mejor opción de Colombia para volver a tener un Premio Nobel de Literatura. “Tiene algo especial. Ha sido traducido, escribe narrativa, poesía, ensayo. Es un escritor maduro con una obra extensa y coherente. Es un hombre que habla desde Latinoamérica sobre Latinoamérica, y en ese sentido, recoge muchos problemas de este lado del planeta, como la migración o la violencia, que si bien no es el tema central de su obra, aparece en todos sus libros como una especie de ruido blanco, igual que el tema del amor, que también es muy importante. Así pues, su obra adquiere un carácter universal”.

Tomás González, autor de "Temporal" y otras obras. Foto tomada de: El Espectador.

En la misma línea de Rincón, el periodista Carlos Restrepo, quien ha escrito sobre libros durante varios años y es uno de los periodistas culturales en actividad con mayor recorrido, opina que, si bien tiene la sensación de que escritores como Fernando Vallejo, William Ospina, o los ya mencionados, Tomás González y Juan Gabriel Vásquez, podrían estar entre los listados de posibles candidatos, cree que aspirar a un Nobel requiere de mucho más que una buena obra:

“Un candidato a Nobel es alguien que hace un punto de giro en la historia de la literatura universal o bien por crear todo un universo novedoso con el conjunto de su obra, como le pasó a Gabo con el “realismo mágico”, o bien porque aportan algo nuevo, estéticamente hablando, a través de un trabajo exquisito e innovador en la forma de narrar. En ese orden de ideas, pocos autores nuestros andan en ese trabajo”.

Esto mismo opinan algunos de los miembros del sector librero en Colombia, que tienen claro que todos los años se barajan nuevos nombres. “Está bien que el cotilleo renazca cada 365 días, pero en verdad no creo que ningún escritor colombiano esté listo aún”, dice uno de ellos.

El director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, se muestra esperanzado y, si bien no se atreve a arrojar nombres, señala que el momento actual de la literatura colombiana da para pensar que algún escritor pueda ser considerado. “Varios de los autores (as) vivos de las últimas décadas en nuestro país vienen consolidando una trayectoria sólida de buenas obras literarias publicadas. No es indispensable tener mercado o reconocimiento transnacionales para llevarse el Nobel, aunque la fama y el éxito ayudan a acelerar la oportunidad”, comenta.

Y contradiciéndolo, el editor Nicolás Morales opina que no hay nadie hoy con una obra que le respalde una posible nominación. “Intento pensar en una gran novela colombiana escrita en los últimos años y no la encuentro”, dice.

Los lectores en redes sociales son optimistas y arrojan los nombres de autores como Piedad Bonnett o Albalucía Ángel. Algunos, incluso, se atreven a sugerir un Nobel póstumo para León de Greiff o Andrés Caicedo.

Lo cierto es que hoy por hoy la literatura colombiana no cuenta con un representante del más alto nivel. Nadie, desde García Márquez, ha conseguido el alcance que llegó a tener en su momento el autor de Cien años de soledad. De llegar a estar, y con muy poco hasta el momento, quizá autores como Juan Gabriel Vásquez o Fernando Vallejo puedan ser los únicos considerados. Puede que, incluso, una escritora como Laura Restrepo, pero es muy difícil saber.

La Fundación Nobel anunció que los próximos premios serán publicados entre el 3 y el 10 de octubre y, este año, reunirá a los galardonados de las ediciones 2020, 2021 y 2022. El anuncio del ganador del Nobel de Literatura se hará el día 6.

