Orhan Pamuk, Nobel de Literatura, se aferra a la esperanza de que Erdogan pierda las elecciones en Turquía

El escritor turco Orhan Pamuk posa frente al Bósforo en Estambul, Turquía. EFE

El premio Nobel turco Orhan Pamuk aseguró que sigue hablando con miedo en la Turquía gobernada por Recep Tayyip Erdogan, pero dice ver “luz al final del túnel” ante una posible derrota electoral del mandatario islamista conservador en 2023.

Los peores días del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fundado por Erdogan, han terminado, ya que “no tienen el poder de encarcelar a todo el mundo”, señaló el escritor en declaraciones al portal de noticias T24.

Se trata del autor que, ya bajo el gobierno de Erdogan, fue llevado a juicio en 2004 por “insultar y debilitar la identidad turca”. Así lo consideró la Justicia de su país luego de que dijera en una entrevista con un periódico suizo: “En Turquía mataron a un millón de armenios y a 30.000 kurdos. Nadie habla de ello y a mí me odian por hacerlo”. Esa fue la frase que lo llevó no sólo al banquillo de los acusados sino a que, hasta hoy, en su país natal haya quienes lo consideren un defensor de los derechos humanos por un lado, y un traidor por otro.

Pamuk, ganador del Nobel de Literatura en 2006, explicó esta semana que ante la ola de represión en su país, con la prohibición de eventos culturales, el encarcelamiento de cantantes, políticos kurdos y activistas, como Osman Kavala, mucha gente le pide que diga algo.

“Tienen razón, intento alzar (la voz), pero sólo me sale esto”, explicó el autor, al tiempo que reconoce hablar “con miedo” aunque dice tener “más miedo a no hablar”.





“Creo que está justificado que tenga miedo. No soy valiente, tengo miedo, pero hablo con miedo. Porque tengo más miedo de no hablar. Me avergüenzo (de no hablar)”, señaló el autor de Me llamo Rojo, El museo de la inocencia y Nieve, residente en Estambul.

A pesar del miedo y el pesimismo por la represión que viven activistas como el empresario y filántropo Osman Kavala, condenado a cadena perpetua, Pamuk cree que el final de Erdogan está cerca.

“Ya sea que lo llames burocracia, Estado profundo o nación: se está preparando lentamente para entregar el poder a alguien que no sea Erdogan. Creo que ahora ha aparecido la luz al final del túnel, pero no sabemos cómo será”, dijo el autor que recién en 2006 pudo liberarse del proceso judicial que se había iniciado en su contra, luego de que una campaña de prestigiosos autores internacionales defendieran su libertad de expresión y de dos años de extrema tensión alrededor de su figura.

Turquía tiene previsto celebrar el año que viene elecciones generales y presidenciales, en las que se decidirá si el AKP y el presidente se mantienen en el poder, donde están desde 2002.

Quién es Orhan Pamuk

♦ Nació en Estambul en 1952. Se formó como periodista pero nunca ejerció ese oficio, sino que se dedicó a la ficción.

♦ En 2006 ganó el Premio Nobel de Literatura.

♦ Entre sus obras se cuentan Nieve, Me llamo Rojo, El astrólogo y el sultán y Las noches de la peste.





Con información de EFE





