El escritor argentino Gastón García Marinozzi presentó dos obras literarias inspiradas en la cultura popular

Escritor Gastón García Marinozzi.

La FILEM 2022 (Feria Internacional del Libro del Estado de México) fue el escenario en el cual el escritor argentino Gastón García Marinozzi presentó sus dos lanzamientos literarios más recientes: “¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción” , publicado en 2021, cuyo lanzamiento se vio afectado por las restricciones de eventos masivos durante la pandemia, en uno de sus picos más altos de contagios de covid-19, y su novela literaria sobre la travesía de un amor en sus últimos momentos, “Los lugares verdaderos”, de 2022; textos en de los que tomó inspiración de dos obras de la cultura popular, la novela “Moby Dick”, de Herman Melville, y una reconocida canción de Fito Páez.

García Marinozzi se ha destacado como escritor y periodista, su obra literaria está centrada en la novela y el ensayo. Su más reciente novela, “Los lugares verdaderos”, es la historia de una pareja, compuesta por Pedro, un profesor de natación, y Ana, una cantante, quienes deciden separarse después de convivir durante 15 años; el escritor divide este final anunciado en tres partes, la mañana, la tarde y la noche.

En el último día que pasarán juntos, los párrafos se convierten en una constante evocación a los recuerdos y anhelos, que golpean a sus protagonistas. Este relato se aleja de los típicos finales dramáticos y se convierte en un ejercicio de prácticas culturales más contemporáneas, en los que el diálogo y la mesura, lograran encontrar cuáles son los lugares verdaderos, en los se prevé al final de un amor de una manera distinta.

"Los lugares verdaderos"

La novela “Los lugares verdaderos”, habla desde la buena comunicación, al sanar, de una relación en la deconstrucción del amor, en la que el término de una relación no significa el fin del mundo; de la historia de Pedro, Anna y un perro con un destino incierto. Es un ejercicio de madurez emocional y del alma; aprender a soltar y atesorar los mejores momentos como si se tratará de un álbum fotográfico.

Durante la presentación de su libro en la FILEM 2022, declaró que la novela “Moby Dick” de Herman Melville, le ha servido de inspiración en muchos momentos de su vida y que fue la frase “Los lugares verdaderos no existen, no están en los mapas” , lo que lo hundió en una profunda reflexión sobre la idea del amor, primicia con la que escribió la novela.

Así mismo durante la ponencia rescató, que el libro busca presentar lo que no se encuentra y no se puede compartir en las redes sociales, donde a veces no somos tan reales y que “Los lugares verdaderos” es precisamente eso, momentos para guardar y sentir , en los que, el decir adiós puede ser menos tortuoso, si se tiene la capacidad para reconocer cuando las cosas ya no tienen futuro; de igual forma su participación en esta feria del libro, le dio la oportunidad para promocionar su anterior lanzamiento, el cual no pudo contar con una promoción extensa, debido a la cancelación de eventos masivos ante la pandemia que aún sigue azotando el mundo.

“¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción”

En febrero del 2021 publicó el libro “¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción”; un relato que se puede describir como un mapa emocional de generaciones atemporales, que encuentran en el arte musical una nueva oportunidad para reconstruirse. En este título, Gastón García Marinozzi escribe sobre composiciones musicales , que llenan y revitalizan el corazón; música que contiene gritos de protesta e ilusión. Este texto toma su nombre de las primeras líneas de la famosa canción “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, del cantautor rosarino Fito Páez.

La idea del texto de Marinozzi surgió durante la convivencia que mantuvo con el cantante argentino, Fito Páez, en un documental sobre la celebración de 30 años del álbum “Giros” de 1985; durante el acercamiento con el escritor encontró la inspiración ante la durabilidad y los grandes alcances de tema, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”; la canción de Páez que fue lanzada, dos años después del término de la dictadura argentina que duró hasta 1983 , composición en que una generación lastimada encontró un mensaje de esperanza y reconciliación, declaró García Marinozzi.

De igual forma, durante la presentación recordó que esta canción fue cantada por primera vez fuera de argentina, en voz de la cantante mexicana Eugenia león, después de un desbastador terremoto; en Colombia, durante las llamadas Marchas por la Paz, se evocaba esta canción e inclusive se cantó en las consignas ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; El autor en “¿Quién dijo que todo está perdido? Biografía de una canción”, expone la importancia, permanencia de géneros y canciones que se han convertido en himnos del siglo XX y como las composiciones en una catarsis toman rumbo propio y alientan a las almas perdidas.

