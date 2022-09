Miles de seguidores, pasión por los libros y una apuesta al futuro: los “Bookfluencers” ahora se reúnen en Mar del Plata

Manu, de Endlessbooks, uno de los jóvenes que hacen leer a otros jóvenes. (Luciano González)

La movida juvenil fue uno de los eventos más multitudinarios en la Feria Internacional del Libro 2022. Y no me estoy refiriendo únicamente a la visita de autores nacionales e internacionales que firmaron ejemplares durante horas y horas. Tampoco me refiero a los stands especializados en literatura juvenil que rebosaban de chicos que hacían colas eternas para conseguir aquellos libros que tanto deseaban comprar, no solo los fines de semana, sino también a la salida del colegio. Hago referencia a aquel viernes 13 de mayo en el que un grupo de bookfluencers coparon la sala José Hernández bajo la premisa del Encuentro Internacional de Bookfluencers que contó con varios representantes de Argentina (bloggers, booktubers, bookstagrammers y booktokers) y con la visita internacional de Sebastián Mouret, uno de los primeros booktubers de España que comenzó a reseñar libros de forma virtual una década atrás.

Una vez más, aquel evento de mayo estuvo bajo la organización y coordinación de Cristina Alemany, especialista e impulsora de actividades culturales del ámbito juvenil. Cristina sale de viaje este fin de semana junto a un grupo de bookluencers que visitarán Mar del Plata en el primer encuentro de esta índole en aquella ciudad que se compondrá de charlas, debates, diálogos abiertos y firmas.

Entre las actividades se destacan aquellas en las que se hablará de Harry Potter, Percy Jackson, cómics, libros y pantallas, el fenómeno booktoker y mucho más. Por Mar del Plata, participarán la autora Marisa Potes, Malena Peña, Matías Pardini y Delfi Mostafá. Los invitados viajantes que llegarán a la ciudad serán: Pamela Stupia y Victoria “Tory” Resco, Almendra, Anto Romano, Bel Riddle, Camila Ochoa (América Vespucia), Ponja Goya, Agus Grimmpitch, Male de MaleLovesbooks, Agus Nini, Guada Casta, Bel de Belbooks y Manu de Endlessbooks.

Cristina Alemany, impulsora de la movida juvenil.

Cristina Alemany habló con Infobae Leamos y nos respondió algunas preguntas en relación a este fenómeno y a esta actividad:

-¿Cómo surgió la oportunidad del encuentro de Bookfluencers en Mar del Plata?

-La oportunidad surgió porque hablé con Male Peña (bookfluencer y librera de Mar del Plata) a quien yo conozco hace muchos años, incluso trabajó en la Feria del Libro. Le pregunté qué posibilidades había en Mar del Plata para organizar un encuentro así y ella consultó en la librería en la que trabaja sobre la posibilidad de organizar algo con bookfluencers y con el tiempo esta idea fue tomando forma.

-A raíz del éxito de las actividades orientadas al público juvenil en la Feria Internacional del Libro 2022, ¿creés que las editoriales e instituciones están repensando todas sus actividades e incorporando cada vez más a bookfluencers?

-Sí, se está convocando mucho a los bookfluencers , desde los medios hasta las editoriales, librerías, ferias. Se los está convocando mucho para hacer actividades en conjunto a autores o para hacer cosas solos. Lo más increíble es que además los están convocando para presentar libros de adultos , como que está habiendo una mezcla y viene muy bien eso de que la literatura es una soga y que los bookfluencers pueden leer absolutamente de todo y pueden difundir toda clase de literatura. Eso me parece buenísimo y se dio a partir de la última Feria Internacional del Libro.

Pamela Stupia, una de las escritoras de narrativa juvenil más populares

-¿Qué expectativas hay para próximas actividades culturales donde los protagonistas sean los jóvenes y la lectura? ¿Estás trabajando en algo para más adelante?

-Las expectativas son cada vez mayores porque la verdad es que la repercusión que se tiene es mucha. El público lo sostiene y realmente influye mucho a la hora de que los chicos ingresen a la lectura. Además, con la aparición de los booktokers en la pandemia muchos chicos empezaron a seguirlos y a leer gracias a ellos. Nos encontramos con que muchísimos chicos vinieron por primera vez a la Feria del Libro y están participando de todo este tipo de eventos. Así que sí, esta contemplado que sigan participando, viene la movida juvenil del año que viene, están las ferias del libro del interior del país. Y yo puntualmente, en este momento, estoy organizando algo para finales de octubre que tiene que ver con la literatura juvenil pero por el momento no puedo adelantar mucho más.

-Para vos, ¿qué importancia tienen hoy los bookfluencers en el ámbito editorial? ¿Ves estas tendencias como pasajeras o creés que van a durar en el tiempo?

-Esto empezó hace diez años, primero con bloggers, luego con los booktubers, bookstagrammers y ahora los booktokers. Y lo mejor de todo esto es que uno no va invalidando al otro. Es decir que, no porque salieron los booktubers se acabaron los bloggers, o porque salieron los booktokers se acabaron los bookstagrammers. Incluso hay chicos que lo son todo a la vez. No creo que sea algo pasajero, sí creo que puede ir mutando y cambiando, es más ya en este tiempo cambió y mutó. Cada vez más editoriales están colaborando con ellos y muchos de estos chicos están escribiendo y con posibilidad de publicar , algunos ya tienen contratos cerrados. De manera que creo que hay bookfluencers para rato. Y creo que se están incorporando al ámbito editorial de todas las maneras posibles. No solo como bookfluencers, sino también como trabajadores de la industria editorial, como escritores también y me parece que eso es importantísimo, no creo que sea algo pasajero. Se están formando para ser aquellos que hagan literatura en el futuro .

Harry Potter. El mago siempre está.

Dónde encontrarlos

El evento es organizado por las librerías Libros de la Arena y Fray Mocho. La entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Sin duda, es una oportunidad muy especial para fomentar la lectura, conocer a muchos integrantes de la Movida Juvenil, participar y llevarse firmas y fotos .

A continuación compartimos con ustedes el cronograma de actividades :





Sábado 3 de septiembre

-15 h: “Harry Potter y Percy Jackson: los nuevos clásicos”. Debate con Malena Peña (@notatfereverything), Anto Romano (@quilisilver), Bel Riddle (@bel.riddle), Matías Pardini y Manu (@endless.books_)

-16:15 h: Diálogo abierto con la escritora Pamela Stupia (@fdoficial) y firma. Entrevistan Male (@malelovesbooks), Camila Ochoa (@america.vespucia) y Agus Nini (@readingwithnini)

-17 h: Pamela Stupia firma ejemplares

-19 h: “Hablar de libros en Tiktok” con Almendra (@almendraveiga), Guada Casta (@guada.casta), Agus Grimmpitch (@agusgrimmpitch), Ponja Goya (@ponja.goya) y BelBoooks (@belbookscamp)





Domingo 4 de septiembre

-15 h: Debate sobre literatura juvenil actual con la escritora Marisa Potes, Almendra (@almendraveiga), Agus Nini (@readingwithnini), Ponja Goya (@ponja.goya)

-16:15 h: Diálogo abierto con la autora Victoria Resco (@victoriaresco) y firma. Entrevistan Male (@malelovesbooks), Guada Casta (@guada.casta) y Agus Grimmpitch (@agusgrimmpitch)

-19 h: “Cómics, libros y pantallas”, con Bel Riddle (@bel.riddle), Anto Romano (@quilisilver), Delfi Mostafá (@soydelfimostafa) y Camila Ochoa (@america.vespucia)

