Pamela Stupía, autora de bestsellers juveniles: “Ningún escritor necesita lectores exclusivos”

Periodista, escritora, youtuber, influencer. Son los primeros adjetivos que se me venían a la mente cuando escuchaba hablar de Pamela Stupia. Después de charlar con ella para esta entrevista de Infobae Leamos, le sumé muchos adjetivos más a esta creadora argentina: cálida, espontánea, dinámica, ocurrente, fresca, divertida, amante de su comunidad .

Y es que Pame ya es la creadora de una comunidad de fans internacional que no solo siguen sus redes sociales, su día a día como influencer, sino también cada libro que ha publicado en conjunto con la editorial Planeta: desde su primera saga 14/7 (2017), pasando por la trilogía fantástica Hopendath, hasta los spin off de sus historias célebres. Sin embargo, su más reciente publicación, Nuevas amigas (Planeta Junior, agosto 2022), viene a romper con sus estándares -así como ella los rompe habitualmente en busca de reinventarse- ya que es su primer libro orientado a los más pequeños de la familia .

Con ilustraciones de Marcia Fernández y diseño de interior y cubierta de Lucía Cornejo, Nuevas amigas: diario de aventuras es el relato de la historia de Alexa, Polly y Mei, un grupo de tres amigas que se juntan para un trabajo escolar y sacan a relucir aquellas cosas que las apasionan . En el medio se encontrarán con algunos compañeros que se burlan de ellas, y otros temas típicos de la edad, como la relación con los hermanos mayores, el primer amor y los animales .

Es una historia dinámica, colorida y con mensajes muy lindos para los lectores de esa edad. A raíz de la publicación de este nuevo libro hablé con Pamela sobre el lanzamiento y sobre cómo logra alternar sus roles de escritora juvenil, influencer y promotora de literatura young y new adult .

"Nuevas amigas" es la primera obra de literatura infantil de Stupia, que se especializa en literatura juvenil.

Los orígenes de una nueva historia

-¿Cómo nació la historia de Alexa, Polly y Mei?

-La verdad es que no tenía en mente escribir algo infantil. Lo que más me gusta es lo juvenil o de new adult para arriba, porque es en realidad lo que yo suelo leer. Pero fue en el medio de la pandemia, yo estaba escribiendo la segunda parte de Hopendath y estaba muy frustrada, igual que toda la gente. Sentía que me faltaba un poco de inspiración, que es algo que nunca me pasa porque cuando me pongo a escribir no tengo mucho drama para seguir. Por eso me frustré más todavía, porque era un área desconocida, nunca me pasa. Y dije “tengo que escribir algo completamente distinto para cortar en el medio” y no sé porqué se me ocurrió esto de escribir algo infantil. Me puse a pensar qué podía ser, siempre me gusta la idea del grupo de amigas porque todos nos identificamos en algún momento. Pensando en este grupito de amigas pensé en que cada una tuviera una fortaleza diferente y que juntas pudieran llevar algo adelante. Estas amigas tienen que hacer un trabajo escolar y cada una aporta lo suyo: una es youtuber, otra aporta que le interesa el cuidado del medio ambiente, y la otra, que le encanta investigar sobre cosas. Y me pareció que estaba buena esa idea de que además de formar parte de un grupo, a veces podemos aportar lo nuestro. Ser nosotros mismos, esas cosas que nos diferencian de otros.

-En Nuevas amigas tenemos muchos personajes principales, ¿cómo fue desarrollarlos? ¿Hubo alguna situación personal reflejada en el libro que le haya pasado a la Pame pequeña?

-Intenté algo que intento en todos mis libros: plasmar diferentes personalidades. No me gusta que mis personajes se parezcan entre sí y sí me gusta que la gente se pueda encontrar en algún personaje . Tenía muy en mente los libros que yo leía cuando era chiquita: a los 7 u 8 años leía un montón. Y también quería que tuviera mucho color. Tenemos a Alexa, que sueña con tener su canal de Youtube como les pasa a un montón de chicos hoy en día en las redes; después tenemos a Polly, que es la típica chica que le gusta leer e investigar y a la vez es súper canchera; y después la tenemos a Mei, que es un reflejo de los chicos de hoy, que se preocupan por un montón de cosas que a lo mejor nosotros no. Después los demás fueron surgiendo. Me gustaba que estuvieran los hermanos mayores porque yo tengo dos hermanas mayores, y siempre fueron re importantes porque yo las quería imitar. Y además me parecía que estaba bueno para poner ahí un contenido más juvenil. Y están también los perritos, Mostaza y Ketchup en el libro, porque me parecía que tenía que haber ahí una representación de Pepper y Bacon (N. de la R.: son las mascotas de Pame).





-Si tuvieras que elegir un tema que para vos es fundamental que aparezca y esté bien tratado en todos los libros infantiles, ¿cuál sería? ¿Por qué?

-Yo creo que la amistad es importante pero también es importante el hecho de que cada uno pueda ser como le gusta . En ese grupo de amigos podes ser vos mismo, sin tener que cambiar para pertenecer. Siento que pasa el tiempo y de todos modos los chicos, también los adolescentes, están con esa situación de que tienen que gustarles determinadas cosas porque a todos les gustan. Es algo que pasa mucho en este libro, Alexa es youtuber y si bien le da miedo porque a veces se burlan de ella, no le importa y lo sigue haciendo y se lo muestra a sus amigas, se abre a ellas y sus amigas lo reciben como algo bueno y le proponen que las ayude con un documental. Creo que eso es algo que tiene que estar en todos los libros sobre todo cuando hay amistad, el hecho de no tener que acomodarse uno sino que te reciban como sos vos .

-¿Cómo fue el proceso de escritura para pasar de la literatura juvenil, sabiendo que en los últimos años tus lectores te pedían escenas más apasionadas, a una historia totalmente infantil?

-Más que nada fueron esas ganas que surgieron en la pandemia. Cuando se lo planteé a la editorial, les dije “bueno chicos, acá hay que trabajar porque este no es mi público, y tampoco es mi zona de confort”. Me gusta hacerlo pero no es algo que me gustaría hacer de acá hasta que me muera . A mí me gusta la literatura juvenil y me gusta también por el público que viene creciendo conmigo desde 14/7. Vos pensá que hay muchos chicos que leyeron mi primer libro cuando tenían 14 años y ya tienen 19, por lo que mi público lector hoy es ese. Tengo un proyecto editorial confirmado para el próximo año que es más para adultos, tiene un poco de fantasía, es un libro al que le tengo muchísima fe, me parece que es lo que mi lector está esperando. Me gusta mucho la idea de ir creciendo yo como escritora junto a ellos, e irme animando a cosas nuevas. Pero también me gustaba la idea de escribir algo para los más chiquitos. No me gusta hacer siempre lo mismo, no sé si es un problema o no, pero yo me aburro un montón. Mis libros son muy diferentes entre sí, el estilo es el mismo porque soy yo y es mi voz. Me gusta mucho ir cambiando, no me da miedo, de hecho creo que me da miedo escribir siempre lo mismo y que la gente se ponga a comparar entre mis libros. Creo que lo más importante somos el lector y yo. Me gusta mucho escuchar al lector pero también escucharme a mí.





-¿Qué implica ser hoy una influencer? Teniendo presente que estás activa en las redes sociales más importantes, sos escritora, viajás y haces vlogs de viajes, ¿qué desafíos se te presentan y qué te ayuda a reinventarte constantemente?

-Es bastante difícil, yo estoy en redes hace muchos años, todo fue cambiando un montón y vos te tenés que ir adaptando a todo . Pero al igual que como hago con los libros, siempre estoy muy atenta a lo que le gusta a la gente . Yo tengo mucho feedback, y eso te ayuda un montón. Nunca me preocuparon los likes, las views, yo nunca lo hice por eso, yo soy periodista y quería hacer videos sobre cosas que me gustaran y entonces como empecé de esa manera, nunca me metí mucha presión pero sí la hay . Estoy súper atenta a las cosas que digo, con mis libros también, siempre intento que los mensajes queden claros . Lo cierto es que uno nunca sabe quién va a estar viendo un video, quién va a estar leyendo un libro, tampoco lo podés controlar. Por eso soy muy responsable en lo que digo porque hay un montón de gente del otro lado. Ahora por ejemplo abrí este canal en el que hablo de libros porque a la gente le gustaba mucho que yo les hiciera recomendaciones y me encanta hacerlo. Creo que desde el primer momento me enfoqué en eso: en qué le gustaba a la gente y tratar de adaptarme a las diferentes redes sociales. Tampoco me presiono, siento que si te presionas no tiene sentido.

-Estás participando en muchos debates de libros juveniles, y está habiendo un crecimiento en estas actividades virtuales de autores que también debaten títulos que no son de su autoría. ¿Cómo creés que tus seguidores toman esta faceta tuya?

-Me pasaba mucho que cuando yo decía que había leído un libro me escribía un montón de gente y por eso comencé con mi club de lectura . Estamos eligiendo un libro por mes y lo leemos todos juntos, cada uno por su cuenta y a fin de mes hacemos un debate con otros bookfluencers . Y la verdad es que me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que se sumó. De repente me escribía una persona de 30 años, una persona de 16, y todos me decían “me está encantando, no puedo parar de leer”. Se re prendieron en esto de debatir e interactuar. Leo muchísimo entonces me encanta dar recomendaciones de libros. No me importa recomendar a otro autor, siguen existiendo autores celosos. Para mí está buenísimo recomendar libros porque vos fomentás que esas personas lean otros libros, no solo los tuyos. Yo no quiero que la gente lea solo mis libros. Está bueno que los lectores sean lectores: cuanta más gente lea, más libros vamos a vender los autores. Me parece buenísimo entre autores darnos una mano y compartir lectores porque ningún autor necesita tener lectores exclusivos .

Quién es Pamela Stupia

♦ Nació en Buenos Aires en 1983.

♦ Es youtuber, periodista y escritora. Algunas de sus sagas de literatura juvenil y young adult, como 14/7 o Hopendath, se han convertido en bestsellers.

♦ Nuevas amigas es su primer libro infantil.

♦ Junto a su novio Juani, Pamela tiene un canal de YouTube llamado Flashpackers Club donde publican vlogs de sus viajes.

♦ Estará en la Feria del libro de Comodoro Rivadavia. Presentará el libro Cuando te vas (mayo 2022) -spin off de Amistades imperfectas- y firmará ejemplares el sábado 27 de agosto. También estará el sábado 3 de septiembre en el Primer encuentro de Bookfluencers en Mar del Plata.





