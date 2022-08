“El Diario de la Princesa”, otra obra literaria que inspiró una exitosa película, cumple 22 años

El primer libro de la secuela The Princess Diaries (El Diario de La Princesa) fue publicado en el año 2000 escrito por Meg Cabot

“Mia era una chica normal...

hasta que...

un buen día...

recibe la noticia más inesperada y absurda de este mundo:

es la princesa y futura heredera de Genovia,

un diminuto país europeo.

Y por mucho que Mia —perdón, Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo–intente disimularlo,

su vida ya no podrá ser la misma…”

Portada de El Diario de la Princesa, Meg Cabot (2000)

El Diario de la princesa es una de las películas más amada por la actual generación de millennials, algo que no es exclusivo de mujeres, sino que hombres, niños, niñas, personas de todas las edades se dejaron llevar por una fiebre nacida de la bella y singular interpretación de Anne Hathaway como la Princesa Mía, su torpeza, ingenuidad y afán por resolver las típicas preocupaciones de una adolescente en edad escolar.

Esta historia llevada al cine tuvo todos los componentes de una fórmula ganadora de los éxitos de Disney, un reparto encantador, figuras icónicas de amplio renombre en la historia del cine, en este punto la legendaria Julie Andrews brillaría con luz propia; sin embargo una película como esta no sería nada sin la historia original que sería adaptada al cine.

(Foto:Twitter/KeonhyB)

Meg Cabot (Indiana, 1967) una escritora estadounidense que ha firmado bajo el seudónimo de Jenny Carroll, Meggin Cabot o Patricia Cabot sus casi 40 libros, entre los que se destacan las comedias románticas para jóvenes y adultos, y por supuesto las dos películas de “El Diario de La Princesa” que Walt Disney Pictures se encargó de inmortalizar para la posteridad entre sus clásicos protagonizadas por una actriz que en sus inicios gozaba de la credibilidad de su belleza y capacidad única para encarnar a Mía, una estudiante que inesperadamente se entera de que es la heredera al trono de un país que ni siquiera conocía.

El primer libro de la secuela The Princess Diaries (El Diario de La Princesa) fue publicada en el año 2000 registrando su presencia por más de 35 semanas en la lista best sellers infantiles publicada por New York Times, logrando un alcance infinito gracias a su adaptación al cine, su presencia como marca en variados productos de mercancía relacionada con la temática de la historia y llegando a cerca de 37 países.





La secuela literaria de el Diario de la Princesa está conformada por los siguientes títulos:

The Princess Diaries, v. I (octubre de 2000). Título en castellano: El Diario de La Princesa

Volume II: Princess in the Spotlight (junio de 2001). Título en castellano: Princesa en escena

Volume III: Princess in Love (marzo de 2002). Título en castellano: Princesa, ¿enamorada?

Volume IV: Princess in Waiting (abril de 2003).Título en castellano:”Los lios de la Princesa”

Volume IV and 1/2: Project Princess (agosto de 2003). Título en castellano:”Proyecto Princesa”

Volume V: Princess in Pink (marzo de 2004). Título en castellano:”Princesa de rosa”

Volume VI: Princess in Training (marzo de 2005). Título en castellano:”Princesa entrenando”

Volume VI and 1/2: The Princess Present (octubre de 2004). Título en castellano:”El regalo de la Princesa”

Volume VII: Party Princess (marzo de 2006)

Volume VII and 1/2: Sweet Sixteen Princess (mayo de 2006)

Volume VII and 3/4: Valentine Princess (diciembre de 2006)

Volume VIII: Princess on the Brink (enero de 2007)

Volume IX: Princess Mia (enero de 2008)

Volume X: Forever Princess (enero de 2009)

Y los ilustrados por Chelsey McLaren:

Princess Lessons (marzo de 2003)

Perfect Princess (marzo de 2004)

Holiday Princess (noviembre de 2005)

(Foto: Twitter/GabyMeza8)

Tras su indiscutible éxito en ventas, en 2001 y 2004, la serie fue llevada respectivamente, por Walt Disney Pictures como El Diario de La Princesa, siendo nombrada en otros países como Princesa por sorpresa o The Princess Diaries 2: Royal Engagement, marcando de una a otra película con el paso de la fase escolar y el primer amor de Mía a su edad, según la adaptación cinematográfica, de recibir el trono de Genovia y concretar un compromiso matrimonial que la haría enfrentarse a la intensidad de la pasión y de un amor más adulto, comprometido y consciente con su rango en la monarquía y fiel a sus propios sentimientos.

Según la saga de libros, la historia finalizaría cuando Mía cumple los 18 años, sin embargo Disney se quedó en la segunda película, revelando a una Mía más madura dejando la expectativa de su rol como gobernante en la tercera parte de la cinta que hasta la fecha no se ha definido, pero que sigue completamente vigente y en el corazón de un público cautivo que probablemente haya llegado a la lectura de la historia de una chica insegura que cambió su objetivo de vida persiguiendo valores morales superiores a su cotidianidad y una labor con la que pudiera contribuir al mundo como sus amigos.

Meg Cabot ha publicado millones de copias de sus libros que no están solo destinados al público infantil, también a jóvenes y lectores adultos.

Meg Cabot (Indiana, 1967) una escritora estadounidense que ha firmado bajo el seudónimo de Jenny Carroll, Meggin Cabot o Patricia Cabot sus casi 40 libros. Archivo particular





SEGUIR LEYENDO