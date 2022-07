Estos son los diez finalistas del Premio Medifé Filba

Cinco de los diez finalistas. El premio se fallará en diciembre.

Se fallará en diciembre y será la tercera entrega del Premio Fundación Medifé Filba, que con el correr de sus ediciones crece en convocatoria y en prestigio en la escena literaria argentina, de la mano del ya consolidado Festival Filba. El galardón ya reconoció a Federico Falco, por su novela Los llanos, y también a Juan Ignacio Pisano, por la obra El último Falcon. Esta vez, con un premio de 750.000 pesos, el jurado compuesto por María Teresa Andruetto, Mariana Enriquez y Fabián Casas tiene que elegir entre algunos de los diez libros que llegaron a esta instancia del certamen.

Betina González, María Negroni, Jorge Consiglio, Carlos Gamerro, Carla Mailandi, Ezequiel Pérez, Nora Rabinowicz, Juan Mattio, Fernando Chulak y Víctor Goldgel son los autores que, acaba de confirmar la fundación, llegaron a la recta final de cara al veredicto final de diciembre.

Según el comunicado oficial, el premio “busca estimular la escritura, que la literatura circule y darle una segunda oportunidad a esos libros que salieron el año pasado y ya no están en las vidrieras de las librerías ; darles una segunda vida y volver a ponerlos en la mesita de luz de lectoras y lectoras”. “Esta lista de 10 títulos es una brújula que orienta la lectura entre el enorme y rico universo de la industria editorial local, seleccionando novelas que destacan por tonos, tramas y estilos ”, suma ese mismo texto.

Para llegar a esa pre-selección de diez obras que aspiran al premio trabajó un pre-jurado que se enfocó en tres ejes: sostener la solidez de las ediciones anteriores del galardón, explorar las distintas corrientes presentes actualmente en la literatura argentina y dar cuenta de la enorme riqueza narrativa que puede encontrarse ahora mismo en la escena local.

“El Premio reconoce el valor de la literatura como una fuerza movilizadora de identidad, memoria y reflexión crítica y con estos criterios en su horizonte traza líneas que conforman un mapa de lecturas posibles dentro del país ”, sostiene el comunicado, que valora el trabajo de las editoriales que apostaron por las novelas finalistas “a pesar de las difíciles condiciones que ha atravesado el mercado editorial estos últimos años ”.

María Teresa Andruetto y Mariana Enriquez integran el jurado.

Andruetto, Enriquez y Casas deberán volver a acotar la lista de finalistas en octubre, cuando de diez obras pasen cinco a la instancia final. Y en diciembre se conocerá el nombre de la novela ganadora. La primera instancia de decisión la tienen ahora, que trabajarán para que la lista larga se transforme en la lista corta de posibles ganadores.

Las 10 novelas finalistas (y una cita de cada obra)

- El corazón del daño de María Negroni, Literatura Random House

“A esa carta le faltan letras, le sobran letras, dice siempre lo que no dice. Y encima va dirigida a sí misma. ¿Cómo enviarla?

Se escribe, dicen, con una mano arrancada a la infancia”

- Hay que llegar a las casas de Ezequiel Pérez, Editorial Libros de UNAHUR

“Hay el silencio, afuera. Escucho los pasos de alguno que salió a pegarse una enjuagada antes de dormir. Escucho los pies que estiran los alambres sin púas. Escucho la campo traviesa que rompe la noche gritos”

- La estirpe de Carla Maliandi, Literatura Random House

“Las piernas dejaron de sostenerme. Desde el suelo vi rebotar la bola de espejos y sentí en ese instante como todos mis pensamientos se rompían en millones de partes. Lo que vino después fue una oscuridad fresca sin pensamientos, que me arrastró como una ola que retrocede, que vuelve al fondo del océano”

- La jaula de los onas de Carlos Gamerro, Alfaguara

“¿Las manos cortadas de hombres, mujeres y niños vivos usadas como monedas de cambio? ¿El arrasamiento de aldeas enteras, por faltante de uno o dos colmillos de elefante? ¿Miles, decenas, cientos de muertos al año, regiones enteras despobladas, tanto para llenar, no las arcas del Estado, sino los bolsillos de su alteza realeza?”

- Madre robot de Nora Rabinowicz, Ediciones La Parte Maldita

“Además de llegar al mundo para traerle felicidad a madre robot, me parece que llegué al mundo para darle un respiro a la asfixia de mi hermana mayor.

Vine a descomprimir. Esa es mi misión.

Soy una traqueotomía”

- Materiales para una pesadilla de Juan Mattio, Aquilina Ediciones

“En esta casa no se puede envejecer. Las cosas se comprenden mejor cuando están fuera del tiempo. La vida impide que tenga, en esta casa, más de once años”

Fabián Casas también es parte del jurado que en octubre anunciará quiénes son los cinco finalistas de cara al premio.

- Modestia dinamita de Víctor Goldgel, Blatt & Ríos

“Mi cadáver favorito, ya que estoy les comento, es el fresco de ocho horas: las células empiezan a reventar por falta de oxígeno y Putrescina y Cadaverina, siempre hacendosas, destapan una a una las bandejas para el banquete de los microbios. ¿Pueden oler cómo salen de la marcha triunfal las bacterias de los intestinos?”

- Olimpia de Betina González, Tusquets Editores

“No se sabía qué edad tenía, pero sí que se había salvado de varias muertes. Había acumulado la suerte de otros y eso la había mantenido con vida. Juntar miedo ajeno la hacía poderosa”

- Sodio de Jorge Consiglio, Eterna Cadencia Editora

“Durante mi vida, no hice otra cosa más que fumar y nadar; a través de estas dos actividades me relacioné con el mundo. Los hábitos -como a todos o más que a todos- me preservaron. Usé las costumbres como formas de amparo”

- Tilde, tilde, cruz de Fernando Chulak, Beatriz Viterbo Editora

“Un borracho. O un viejo. Algo hizo pum. Algo de todo eso le pegó al auto. Una nube de tierra seca con algo adentro, tan duro como el auto: pum. Acelero. Tengo que alejarme. No pienso mirar el espejo retrovisor. No”





Para esta edición del Premio Fundación Medifé Filba se presentaron 201 novelas, de 113 editoriales y desde 7 provincias argentinas . Habrá que esperar para que a las novedades de este martes -estos diez nombres finalistas- se sumen las de octubre, cuando se afine la pre-selección.





SEGUIR LEYENDO: