Las cartas que intercambiaron Robert Redford y Carlos Fuentes con Gabriel García Márquez

FOTO: ARCHIVO/ PEDRO VALTIERRA/ CUARTOSCURO.COM

Recientemente se cumplieron 55 años de la publicación de Cien años de soledad y 40 del Premio Nobel de Literatura otorgado al escritor colombiano Gabriel García Márquez. En Barcelona se fundó una biblioteca en su nombre y en la Feria del Libro de Madrid se le recordó con varios eventos en los que se comentó su relevancia para las letras en lengua española y su influencia en la literatura universal del siglo XX.

Por estos días, el nombre del escritor es noticia en la prensa mexicana, pues su familia encontró en su casa parte de la correspondencia que el autor sostuvo con el actor Robert Redford y el escritor Carlos Fuentes, de quien fue uno de sus grandes amigos. Según sus familiares, los documentos se hallaban en una caja que tenía la etiqueta “Nietos”, la abrieron y en ella hallaron alrededor de 150 cartas escritas entre 1970 y el año de su muerte por y para García Márquez por los nombres ya citados, entre otras personalidades.

Las cartas estaban escritas a mano, otras a máquina y algunas en computador, en distintas lenguas: español, inglés y francés. Emilia García Elizondo, nieta del escritor, comentó que había correspondencia de políticos, escritores, cineastas y distintos miembros de la escena cultural de esos años.

¨Mi padre y yo estábamos buscando fotos para la celebración de los 40 años del Premio Nobel cuando nos encontramos una caja (...) Por supuesto la abrí enseguida y nos impresionamos... Creíamos que Mercedes había entregado todo al Ransom Center”.

Gonzalo García Barcha, hijo del escritor y padre de Emilia, comentó:

“No dicen nada demasiado confidencial. Más bien dejan ver ese lado emocional de él. Hay muchas cartas entre el presidente Clinton y Gabo, que tuvieron una relación de amistad por varios años. Estas cartas son, verdaderamente, muy personales. Felicitaciones de cumpleaños y otras cosas (...) La mayor parte de la correspondencia de Gabo se encuentra en la Universidad de Austin, en el Harry Ransom Center”.

El 2 de marzo de 1988, Robert Redford le escribía al colombiano:

Foto: Cortesía.

Querido Gabriel,

Ahora llegas a una edad en la que probablemente no quieras que te recuerden tu edad, pero si juegas bien tus cartas, puedes vivir para siempre. Así que feliz cumpleaños. No puedo enviarte comida como regalo porque, como ahora sabemos, no sé cocinar. Pero puedo comer, así que te envío mi apetito con un cordial saludo.

Fue maravilloso que vinieras a Sundance, tengo un sentimiento muy especial por ti y por la querida Mercedes. Espero que pueda ser el comienzo de muchas visitas e intercambios. Siempre habrá mucho de qué hablar. Tuvimos poco tiempo y estuvimos muy ocupados, pero ustedes aguantaron muy bien. Creo que es porque tomas muchas siestas. Eso, o es que soy muy aburrido. Pero mi ego no me permite esa suposición.

Desearía poder estar contigo en este día, pero sé que estarás en compañía de tus seres queridos y ese es el regalo más grande de todos. Estoy deseando poder ir a visitarte pronto. Mientras tanto, ten cuidado contigo, tanto con la persona como con el trabajo. Acabo de recibir la traducción de tu libro y estoy deseando leerlo.

Sigamos trabajando en la situación de las visas y espero que, en poco tiempo, todos podamos salir de la era oscura. Amor y bendiciones para ambos.

Afectuosamente, Robert Redford.

Foto: Archivo familiar del autor.

El actor y el Nobel de Literatura coincidieron por primera vez en el Festival de Sundance en enero de 1988; también estuvieron en Cuba, a razón de unos talleres de cine en los que ambos participaron. La época oscura a la que Robert Redford se refiere en la carta tenía que ver, al parecer, con los problemas de visado que tenían –y tienen– los cubanos para viajar a Estados Unidos.

Doce años después, el 14 de marzo de 2012, su gran amigo Carlos Fuentes le escribía al colombiano por su cumpleaños. Se conocieron en Ciudad de México, en 1962, presentados por Álvaro Mutis. Desde entonces, fueron inseparables.

Foto: Cortesía.

Querido Gabriel

¡Felicidades por tus 85!

¡Pensar que nos conocimos hace medio siglo!

Nuestras vidas son inseparables.

Te agradezco tus grandes libros.

Tu cuate.

El estudio del escritor es de las partes más importantes de la casa (Photo by Pedro PARDO / AFP).

Una selección de las cartas encontradas será exhibida al público a partir del 16 de junio en la que fuera la casa del autor de El coronel no tiene quien le escriba, en Ciudad de México.

La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez permanecerá reabierta con esta exposición que irá hasta el 14 de agosto, momento en el que las cartas irán a parar a la colección del Random Center, en donde se encuentra el acervo más grande de documentos de Gabo en el mundo.

