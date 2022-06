“Unorthodox”, el libro de Deborah Feldman que muestra los aspectos poco conocidos de la tradicional comunidad judía de Brooklyn

Radicada actualmente en Berlín, la escritora germano estadounidense Deborah Fledman, publicó en 2012 la versión en inglés de su autobiografía “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, la misma que, en 2020, el

mismo año en que se publicara en España la versión en castellano, Netflix convirtió en una miniserie de cuatro capítulos sobre una joven judía que decide escapar de la tradicional comunidad jasídica de Brooklyn huyendo de un matrimonio arreglado.

Satmar es una comunidad de judíos ultraortodoxos de origen húngaro fundada en Nueva York, particularmente en Brooklyn, que aplica férreas reglas sobre sus miembros que van desde el idioma, las lecturas que pueden hacer e incluso las relaciones personales.

En medio de una vida llena de de prohibiciones, Feldman sabe que afuera, donde solo se ven los rascacielos, en vez de cielo, hay una vida alternativa que quisiera descubrir. Deborah debe decidir entonces si mantenerse como una mujer judía jasídica, atrapada en un matrimonio arreglado, o aventurarse a lo desconocido. El nacimiento de su hijo, cuando ella solo tiene 19 años, precipita las decisiones y la impulsa a concluir que, a pesar de los obstáculos, debe encontrar su propio camino y la libertad para ambos. “Urdí el plan de huida en el hospital, justo después de dar a luz a mi hijo”, aseguró durante la presentación de su libro ante varios medios españoles.

Pero este camino no sería fácil. Deborah no hablaba inglés, solo yidis y su conocimiento del mundo era muy limitado, dado que, como todos los miembros de la comunidad, solo podía leer algunos libros. Vivían en el centro de todo pero aislados del mundo. Tenia que estudiar algo, ampliar sus relaciones, buscar donde vivir y ganar dinero, todo sin saber muy bien cómo.

Deborah Feldman es la autora y protagonista de "Unorthodox", libro en el que se basa la serie de televisión del mismo nombre y en el que relata cómo se crió en la comunidad de judíos ultraortodoxos de Williammsburg, en Nueva York, un libro con el que se convirtió "en algo similar a Hitler". EFE/Foto cedida.

La historia inicia con una nota de la autora, donde explica cómo fue que la tradicional comunidad termina adoptando un nombre cistiano Satu Mare (Santa María en húngaro), o Satmar en yiddish, una ciudad situada en la frontera entre Hungría y Rumanía.

En la explicación hace referencia que fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando un abogado y periodista salvó la vida de un rabino de dicha ciudad. Al sobrevivir, el líder religioso emigró a los Estados Unidos donde dio origen a una comunidad que recibió el nombre de la ciudad donde habían vivido anteriormente..

UNORTHODOX





Nunca había pensado en convertirse en escritora, ni mucho menos en revisar las tradiciones de su familia y su comunidad, hasta que una abogada le aseguró que la mejor forma de conseguir la custodia de su hijo era haciendo pública su historia, porque la comunidad estaba empeñada en mantenerlos a ambos en su interior. “Si no fuera por el libro, no habría conseguido ni mi libertad ni la custodia de mi hijo”, explicó Feldman.

Para estructurar su historia Deborah utiliza largas conversaciones con su madre, su padre y sus tías, en especial una, Chaya, quien también provenía de una familia humilde y un matrimonio arreglado. “Soy consciente de cómo funciona nuestro mundo y de que la gente acaba arrastrada por la impetuosa corriente de nuestras tradiciones ancestrales”.

Al escapar de Satmar, Feldman tuvo que aprender a vivir en un mundo desconocido, buscar un trabajo, sin saber hacer casi nada, y tratar de salir adelante con su hijo en un entorno del cual no sabía nada.

¿Quién es Deborah Feldman?

Deborah Feldman, Alexa Vachon, Portrait, Unorthodox, Author, Interior, Inside, Headshot, Porträt, Berlin, Editorial, Netflix

Ella proviene de una familia de la comunidad jasídica Satmar, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial en Brooklyn (Nueva York).

Es autora de los libros de memorias “Unorthodox”. Mi verdadera historia (Lumen, 2020), que además ha sido adaptado a una aclamada serie de televisión; “Exodus. Mi viaje poco ortodoxo a Berlín” (Lumen, 2021), y “Das Buch Miriam” (El libro de Miriam). Actualmente vive en Berlín con su hijo.

SEGUIR LEYENDO: