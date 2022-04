Feria del Libro: arranca el Festival de Poesía, un género “contra la brutalidad del mundo”

María Rosa Lojo. Será premiada en el Festival de Poesía. (Télam)

El gran novelista Antonio Muñoz Molina dijo que la poesía es el uranio enriquecido de la lengua . Quienes trabajamos para brindar este Festival a sus destinatarios la vivimos así, y creemos que es el núcleo vivo de la literatura y de la Feria”, dice Miguel Gaya, coordinador del XV Festival Internacional de poesía de Buenos Aires, en una breve nota editorial de su programación dentro del FILBA 2022.

El texto, que continúa su defensa encarnizada del arte poético, lo presenta como el más alto en términos literarios: “No hay género que no deba medir su validez con la poesía, no hay literatura que no aspire a su fulgor, no hay lector que no la busque en todo lo escrito. Habitualmente, la Feria se mide en centenares de stands, miles de editoriales, decenas de miles de visitantes, millones de libros exhibidos y vendidos. La poesía se mide con cada lector”. Es que, a contramano del barullo reinante en los pasillos de la inmensa y desbordante Feria del libro, este evento se propone tradicionalmente como un espacio de atenta escucha y vinculación directa de los lectores asistentes con los poetas invitados.

A desarrollarse entre el 29 de abril y el 1 de mayo, es decir, durante las primeras jornadas, el Festival reunirá 26 voces notables que resonarán detrás del micrófono de la Sala Victoria Ocampo a lo largo de seis mesas de lectura y una más, armada exclusivamente para una entrega de premio.

Andrés Anwandter. El poeta chileno

Será este sábado a las 21 y se trata de la Medalla Europea de Poesía y Arte – Homero destinada a la argentina María Rosa Lojo por su libro Esperan la mañana verde, que ya obtuvo un reconocimiento en 2017 por su traducción al francés. El polaco Dariusz Lebioda, presidente del Comité internacional creado en Bruselas en 2016 por académicos y poetas, será quien otorgue la distinción.

Dentro de la breve antología que el festival difunde en la página web de la feria podemos leer un estremecedor poema de Lebioda inspirado en la Segunda Guerra, que concluye diciendo: “cada guerra es un/ matadero de la belleza/ cada muerte de esta/ guerra una/ derrota”.

Contra la brutalidad del mundo

Precisamente para contrarrestar esta derrota recurrente, la brutalidad del mundo, la poesía invita a un gesto de oposición y resistencia. Y cuando poco puede hacerse, se ofrece como refugio. Esto se lee en el poema del chileno Andrés Anwandter (probablemente escrito tras una elección anterior a la de Gabriel Boric como presidente en 2021). No tiene título y dice: “primera vuelta/ esta noche quiero un té/ sabor tierra/ que me ayude a tragar/ la amargura/ leyendo las noticias/ (…) /siguen después/ dando vueltas/ en la cabeza/ los resultados/ de la elección/ presidencial/ las bocinas de los fachos/ de fondo hasta tarde/ al otro lado del mundo/ empozado/todavía el pasado/ reciente/ una taza tibia de tristeza/ que me bebo callado”.

Anwandter abrirá el Festival este viernes a las 18 y es uno de los latinoamericanos elegidos para participar junto con Victoria Ramírez, de Chile también, los uruguayos William Johnson y Magdalena Portillo, la ecuatoriana Margarita Laso, el panameño Salvador Medina Barahona, la peruana Valeria Román Mallorquin (cuya lectura será el broche final de la mesa del 1 a las 19.30) y Camila Do Valle, de Brasil.

Camila do Valle: Una voz de Brasil

Traducida al español por los argentinos Teresa Arijon, Washington Cucurto y Cecilia Pavón, por el peruano Renato Sandoval Bacigalupo y el mexicano Rodrigo Castillo, puede deducirse el enorme interés que esta poeta nacida en Minas Gerais en 1973, despierta en nuestra lengua (y sobre todo en nuestro país). Dueña de una lírica intensamente política, dice en el poema Necesito: “América llamada Latina (¡y mal dicha América!)/ En el mismo signo de dominación en el que se la nombra/ la griega Amazonía – casa sagrada de harina que nos alimenta con sus mundos a tantos),/ el polvo vuelve a mis ojos y al papel y al cuerpo/ y alrededor de la casa, que de pronto queda regada./ Nos derramamos una en la otra. /Mi-tu corazón es tu-mi hogar”.

La traducción es otra de las grandes protagonistas, con una mesa servida exclusivamente a su disposición. El convite, que se llama Traducir-se poetas se leen, se llevará adelante el sábado 30 a las 18 y comenzará con Inés Garland e Ignacio Di Tullio poniéndole voz a sus versiones al español de los poemas de la deslumbrante Sharon Olds. La materia de este mundo, impactante antología de Olds curada y traducida por ambos, ya lleva dos ediciones y fue publicada por Gog y Magog por primera vez en 2015.

Ese mismo año recibió el Premio municipal Jorge Aulicino, quien integrará este grupo de traductores y leerá a los poetas italianos. Por su parte, Jorge Fonderbrider lo hará con las irlandesas, Jonio Gonzalez con los norteamericanos y con los catalanes, y finalmente, Silvia Camerotto le compartirá al público fragmentos de Paterson, de William Carlos Williams (editado en 2020 por Ediciones en danza).

Jorge Aulicino. Leerá a poetas italianos.

Los poetas argentinos que integrarán esta nueva edición son: la neuquina Silvia Mellado (ganadora del Premio Nacional de poesía, homenaje a Alfonsina Storni, en 2021), la porteña residente en la ciudad de Viedma, Liliana Campazzo, Alberto Muñoz, Vicente Muleiro, Marisa Negri y Susana Villalba, distinguida con el prestigioso Premio Nacional en 2019 por su libro La bestia ser (Hilos Editora, 2018). Uno de sus fragmentos, que puede leerse también en la web del festival, no necesita de ninguna rimbombancia para llevar a la conmoción y sacar a la entelequia del enamoramiento de su colchón de plumas: “El perro:/ como mariposas/ las hojas amarillas/ revolotean/ salto/ corro/ hasta alcanzarlas/ paso la lengua/ por su papel áspero/ siento el mensaje/ del árbol:/ enamorarse es caer/ y que parezca un vuelo”.

Sona Van, armenia estadounidense, es una poeta reconocida por un trabajo de escritura que aborda el genocidio sufrido en su país. Se podrá presenciar su lectura en la segunda mesa organizada para el sábado 30 a las 19.30, en compañía de otros tres invitados internacionales, entre quienes figura el el ya mencionado Dariusz Lebioda.

Junto con la gallega Alba Cid, Irene Solá, oriunda de Malla, Barcelona, y el portugués Miguel Manso, Lebioda será también representante en este Festival de la poesía actual escrita en el viejo continente.

