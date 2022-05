“Heartstopper”: la novela gráfica sobre dos adolescentes que ahora es un éxito en Netflix

Algunas de las historias más populares Netflix proceden de la literatura, es el caso de “Heartstopper” , una de las producciones que más ha dado de qué hablar.

El desarrollo de esta nueva serie de streaming va más allá del enamoramiento de dos chicos, pues también habla sobre el bullying, la presión de la sociedad sobre las preferencias sexuales, la homofobia y las amistades sinceras.

En cuanto a la trama, esta se desenvuelve en el Reino Unido, donde estos dos personajes regresan de sus vacaciones para encontrarse en el salón de clases y terminar sentándose juntos.

La historia, que se desarrolló originalmente como un webcómic, plantea que algo ha cambiado en las historias de la comunidad LGBT+ , que cada vez son aceptadas de mejor manera por la sociedad.

Heartstopper (Foto: https://aliceoseman.com)

Las novelas gráficas (son cuatro libros en total los que componen la serie) de Alice Oseman plantean de manera sincera y divertida una sencilla historia, que refleja, más allá del género, el encuentro el primero amor.

Charlie Spring es un adolescente abiertamente gay que es libre al no esconder al mundo sobre su preferencia sexual, pero esto también le impide tener tantos amigos, ya que muchos no se juntan con él por su preferencia y los únicos amigos que tienen no son populares.

Al principio podemos ver cómo es un chico reservado que trata de no meterse con cualquier persona, pero al ver que tiene una clase con un Nick Nelson y que este empieza a ser educado con él, se da cuenta que puede tener algo complicado, ya que empieza a dudar si su compañero de clase es gay o no.

Mientras que Nick, cada vez que se junta con Charlie, sus sentimientos cambian y poco a poco empieza a sentir confianza e incluso piensa que es un fuerte lazo de amistad, pero al ver que tiene más sentimientos, de los que normalmente debería, empieza a buscar una manera para poder contarle esta nueva experiencia.

“Heartstopper” es la historia de no solo de uno, sino de varias personas de la comunidad LGBT+ de la cual se sintieron identificados, porque muchos de los elementos que tiene esta historia suele llegar a suceder en la vida real. Esas dudas, emociones y las complicaciones amorosas son un paso más en la vida real con la cual uno debe de enfrentarse.

¿Quién es Alice Oseman?

Heartstopper (Foto: https://aliceoseman.com)

En 1949 nació en Kent, Reino Unido. Es escritora e ilustradora y muchas veces se le puede apreciar mirando la pantalla del ordenador. Su exitosa historia de amor, entre dos jóvenes, hizo que ayudara en el guion de la serie de Netflix, además de que el formato de novela gráfica triunfó en la plataforma Kickstarter.

El formato de libro terminó de ser cuatro volúmenes y estuvo nominado como el libro preferido de los libreros de UK en 2019.

SEGUIR LEYENDO: