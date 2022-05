Mostrarse: Gonzalo Heredia contará su miedo más profundo al final del podcast que conduce

Gonzalo Heredia. Hablar del miedo. (Foto Franco Fafasuli)

“Sin temor la especie no hubiera sobrevivido. No nos hubiéramos escondido en una cueva ante la más mínima amenaza. Por ejemplo, nuestros ancestros habrían sido devorados. Y es probable que no hubiéramos llegado jamás a ser la especie más dominante sin temer a las más fuertes y poderosas” . Esto dice Gonzalo Heredia al inicio de Miedo al miedo, su primera experiencia como conductor de un podcast, una idea original de Bibiana Ricciardi para Podimo, plataforma de audio por suscripción a la que cada martes se sube un nuevo episodio. Este martes a las 19 la audioserie se presenta en la Feria del Libro con una conversación entre ellos dos en la Zona Futuro, junto a la entrada de Cerviño.

Producida por Zonda media, toca temas como “El miedo al otro”, “El fantasma bajo de la cama”, “El suelo se mueve bajo tus pies”, “Miedo onírico” o “Vergüenza del miedo” . Cuenta con participaciones como las de Ana Prieto, Agustina Bazterrica, Pedro Beckinschtein y Agustina Larrea, de Argentina, o Pilar Pardo y Luis Alejandro Diaz, de Colombia, entre otros especialistas entrevistados que aportan información y hasta “donan” un miedo propio para diseccionarlo junto a los oyentes.

Para Ricciardi, realizadora y guionista que con Miedo al miedo llega al cuarto podcast creado para la plataforma, luego de Caníbales, Cuarto mandamiento y Andinas, el haber pedido a diferentes personalidades del continente latinoamericano que compartieran algunos de sus grandes miedos fue uno de los aspectos más interesantes de la investigación. “Escuchar a distintas personas que respeto y admiro hablar de sus temores y el modo en el que fueron apareciendo miedos que no se me hubieran ocurrido nunca , y los modos en que cada una lidia con ellos, la forma en que las atraviesa, fue muy revelador para mí. Bastante más que el material teórico que también tiene el podcast. Creo que prefiero quedarme con la sorpresa que me generó la vivencia de los otros”.

“El temor a la muerte es el más fuerte de todos los temores, es el que nos mantiene vivos”

“¿Dónde se aloja el miedo?, ¿tiene algún lugar físico?, ¿es valentía el antónimo de miedo? El miedo puede paralizarnos, pero es un sentimiento indispensable para sobrevivir. Si no temiéramos, no nos cuidaríamos lo suficiente y correríamos riesgos que podrían ponernos en peligro”. Estos son algunos de los planteos de la serie, que según cuenta Ricciardi no se propone dar respuestas sino todo lo contrario. “Es un podcast que está lleno de dudas. Ayuda a pensar pero no a cerrar. Las voces de los especialistas impulsan a abrir nuevos interrogantes para continuar buscando”.

Dice Heredia en el primer capítulo: “A veces los miedos son irracionales, no responden a la lógica. Como el fantasma debajo de la cama. Por supuesto que todos sabemos que no hay ningún fantasma debajo de la cama, acechando, esperando que nuestros padres apaguen la luz”. Luego introduce la creencia de que los perros huelen los miedos de las personas , y que, por lo tanto, cuando se se ve un perro ladrar al ir caminando por la calle, por ejemplo, hay que evitar sentir miedo para evitar ser atacados.

“¿Un perro puede oler el miedo? ¿Se huele el miedo? ¿Cómo huele?” , pregunta el actor antes de dar paso a la respuesta de Pedro Beckinschtein, investigador del Conicet: “Hay muchas teorías que sostienen que lo que nosotros llamamos “miedo” es simplemente como una aparición consciente de una serie de respuestas a estímulos de tipo amenazante. No necesariamente los perros experimentan la emoción “miedo” como la conocemos nosotros los humanos. Pero sí obviamente tienen reacciones fisiológicas a los estímulos de peligro, amenazantes, que son similares a las nuestras, que tienen que ver con un aumento del ritmo cardíaco, o conductas más ansiosas. Hay que ver si lo que huelen es el miedo o si lo que hacen es responder a ciertas señales que indican que hay un potencial peligro o una amenaza”.

“El temor al otro, al semejante, al ser querido que aún sin quererlo puede enfermarte eso sí es nuevo”

El podcast se presenta como una serie surgida a partir de los nuevos miedos de vivir en épocas pandémicas. “Pero no es sobre la pandemia, para nada”, aclara Heredia en su relato. “Sí es hijo directo de la experiencia pandémica”, dice Ricciardi. “Yo, al menos, que no soy una persona ultra miedosa, no me hubiera detenido a reflexionar acerca del miedo si no hubiera vivido el proceso de la pandemia, que fue cuando conocí mis propios temores, muchos muy nuevos, que ni siquiera imaginaba que tenía, y también los de mis seres queridos, personas que decidían de repente aislarse por completo porque no podían soportar ni siquiera el más mínimo riesgo a enfermarse. El temor a la muerte es el más fuerte de todos los temores, es el que nos mantiene vivos, justamente”.

Ante la pregunta “¿Por qué el miedo?”, entonces, responde Heredia como conductor de la serie: “Porque vivimos tiempos raros, en los que tuvimos que aprender a convivir con nuevos miedos . No es que no los tuviéramos de antes, pero el temor al otro, al semejante, al ser querido que aún sin quererlo puede enfermarte eso sí es nuevo. No es fácil. Te llena de confusiones”. Y agrega: “El tema con el miedo es que puede paralizar, o nublar la comprensión, sí. Pero también puede salvarnos la vida. No se puede evitar el miedo, no es aconsejable. El miedo es una emoción indispensable”.

Un miedo muy conveniente

Ricciardi dice haber aprendido con la realización del podcast que es bueno sentir miedo, y que es una emoción muy conveniente. Pero que también es importante ser muy consciente de ese miedo y saber usarlo con respeto hacia los demás. “Porque también ha sido herramienta de dominación a lo largo de la historia: los dictadores usaron el miedo para dominarnos. Y nosotros muchas veces aún sin quererlo usamos el miedo para poder influenciar a las personas con las que vivimos. Hay que ser especialmente cuidadosos”.

La idea de la serie surgió para la autora a partir de haber guionado otro ciclo de características similares narrado por Facundo Manes para Spotify: Pensar de nuevo, con el que accedió a una gran cantidad de información sobre algunos procesos neurocientíficos que resultaron nuevos para ella. “Uno de los capítulos fue dedicado íntegramente al miedo. Eso hizo que me quedara pensando mucho en torno al miedo y todo lo que hay ahí, las formas en que va mutando”.

Bibiana Ricciardi

El podcast está dirigido a todo público. Pueden acceder a él las personas de entre 20 y 35 años, más acostumbradas al formato, así como quienes no tengan aún el oído entrenado en la escucha y quieran tomarlo como una puerta de entrada a las audioseries.

Durante la presentación en la feria se realizará un vivo .

Podrán sumergirse entonces en el tema y conocer algunas de las raíces más antiguas del miedo; definiciones de Sigmund Freud y del filósofo Thomas Hobbes vinculadas al miedo y lo siniestro; cómo fue que a lo largo de la historia se ocultó el miedo como un sentimiento oprobioso; distintos análisis de las características del efecto de las pesadillas en el inconsciente y, en el último capítulo, por fin, saber cuál es el miedo que oculta el conductor del podcast.

Se trata de uno nuevo, distinto a todos los otros que donaron las distintas personalidades del continente latinoamericano que fueron consultadas a lo largo de la serie. Habrá que perderle el miedo al miedo, entonces, y quedarse escuchando hasta el final para descubrirlo.

