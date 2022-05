Protagonizó la firma de libros más larga de la historia de la Feria y vendió miles de ejemplares: el fenómeno Shelby Mahurin

Shelby Mahurin firmando libros en la Feria del libro de Buenos Aires (Foto: Patricio Pidal. Gentileza Editorial Urano).

Sábado soleado, temperatura ideal y cielo despejado. Un escenario perfecto. Horas antes de que abrieran las puertas de La Rural para una nueva jornada de la 46° Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ya había gente esperando para entrar. Y varias horas antes también había grupos que querían ubicarse en la fila en el “Firmódromo” para la firma de libros de la escritora norteamericana furor entre los jóvenes -y un poco más grandes también-, Shelby Mahurin.

El sábado fue un día especial para el evento cultural más importante de la región, tanto que algunos libreros dicen que no recuerdan una jornada de estas características en, por lo menos, 15 años. “Mucha gente” o “estallado” podrían ser algunos de los términos que más se dijeron ese día, pero no alcanzan para describir el fenómeno. En cuanto abrió la Feria, empezó el furor. Jóvenes de todas las edades, familias completas y público general estuvieron firmes desde las 14 -horario en el que comenzó la firma de la autora de la saga ”Asesino de brujas- y hasta las 16.30, cuando Mahurin tuvo que ir hasta la sala con más capacidad del predio, la José Hernández, donde presentó la saga ante una multitud. “No lo puede creer”, cuentan sobre la autora norteamericana desde Editorial Urano sobre el clima que se vivía en La Rural.

Pero la cosa no terminaba allí. La postal de jóvenes en grupos esperando pacientemente, leyendo, hablando entre sí no se veía en muchos años. Las vallas, la seguridad y la fila zigzagueante seguiría hasta la medianoche en el “Firmódromo” . La escritora tras la presentación, volvió a sentarse a recibir el cariño de sus lectores. Sí, desde las 17.30 y hasta dos horas después de finalizada la Feria del Libro, Mahurin firmó todos los libros y se sacó fotos con todos. Aplausos y risas que esconden la emoción que solo un fanático puede conocer, estaban ahí. Para decirlo en números concretos: una firma de más de ocho horas. “Viajaron de todas partes del país y fue muy impactante ver que vino gente de Salta, de Córdoba, del Sur, y no solo de Buenos Aires”, cuenta Leo Teti, director editorial del sello juvenil Puck a Infobae Leamos. Un verdadero éxito entre los jóvenes lectores.

Shelby Mahurin se sacó fotos con todos sus lectores en la Feria del libro de Buenos Aires. (Foto: Patricio Pidal. Gentileza: Editorial Urano)

Y el domingo, la autora de la serie “Serpent & Dove” tampoco descansó. La librería de Galerías Pacífico fue la siguiente parada para otra firma y encuentro con sus lectores. El resultado fue el mismo que en la Feria: lleno total. Luego, se la vio en otra librería de la ciudad: El Ateneo Gran Splendid, paso obligado de cualquier escritor. La visita de Shelby Mahurin es parte de una gira que comenzó en Argentina y que sigue en Chile, Colombia, México para terminar en España, en junio, en la Feria del Libro de Madrid.

“Desde el momento cero fue una gran apuesta de la editorial”, dice Teti. Y también explica las razones del fenómeno editorial: “El boca a boca tuvo un rol central y la historia tiene elementos súper interesantes para los lectores, como las brujas, el feminismo, protagonistas fuertes, enemies to lovers, importante en la ficción juvenil actual ”.

Shelby Mahurin en la presentación en la Feria del libro de Buenos Aires (Foto: Patricio Pidal. Gentileza Editorial Urano)

Teti también cuenta que Shelby Mahurin forma parte de grupos de escritores muy conocidos que se recomiendan entre sí. y que, desde la editorial se hizo un lanzamiento en simultáneo de todos sus libros en Latinoamérica y España y la gira fue el broche de oro.

En lo que va del año, la autora de la saga Asesino de brujas” -que consta de tres títulos: Asesino de brujas. La bruja blanca; Asesino de brujas. Los hijos del rey; y Asesino de brujas. Dioses y monstruos- se mantiene firme en el ranking de los más vendidos de las grandes cadenas editoriales. Y podemos arriesgar un poco más: desde el lanzamiento del primer libro, en 2020, en plena pandemia y aislamiento, es la elegida por los jóvenes lectores. Según cuenta Georgina Dritsos, jefa de prensa y marketing de Ediciones Urano en Argentina, en lo que va de la Feria ya lleva vendidos más de 3.000 ejemplares de esta famosa saga. Una cantidad impresionante de libros.

La saga "Asesino de brujas", de Shelby Mahurin, editada por Puck

“Hubo una explosión de gente que comenzó a leerla”, dice Dritsos y señala que hubo un punto que hizo la diferencia: “durante la pandemia, los chicos y los adultos empezaron a leer más y se engancharon con actividades que no requerían salir”.

Y tampoco deja de lado el modo en que los lectores más jóvenes encuentran sus próximas lecturas: “Las recomendaciones y las redes jugaron un rol fundamental, porque la recomendaban mucho los booktokers, que son los nuevos reseñadores de libros”. Dritsos también cuenta que esta autora se viralizó tanto en TikTok, como en los bookstagrammers (recomendadores de libros por Instagram). En definitiva, tanto Teti como Dritsos coinciden en que el furor por Shelby Mahurin es una combinación de varios factores, que generan en el público mucha alegría y fanatismo.

Clima de fiesta y alegría en la firma de libros en la Feria (Foto: Patricio Pidal. Gentileza Editorial Urano)

Pero, ¿quién es? Shelby Mahurin nació el 21 de mayo de 1992, y creció en una pequeña granja en Indiana y asistió a la escuela secundaria Turkey Run en la misma localidad. Desde chica ya tenía una gran imaginación: las ramas se convirtieron en varitas mágicas y las vacas, en dragones . Lejos de disminuir, fue por más y continúa jugando a transformar las cosas todos los días, pero ahora con palabras y no con vacas. La novela debut de Mahurin fue Serpent & Dove, que debutó en el puesto número 2 en la lista de libros más vendidos de The New York Times. También estuvo en la selección de Barnes & Noble YA Book Club para septiembre de 2019. Cuando no está escribiendo, cuenta, se obsesiona con su cuenta de Twitter y ve la serie de televisión “The Office” en su casa, cerca de la granja de su infancia, con su altísimo marido, niños salvajes, dos perros y un gato.

La editorial confirmó a Infobae Leamos que habrá más libros de esta autora. En febrero de este año, Shelby Mahurin, anunció el spin-off de la trilogía Asesino de brujas y se titula The Scarlet Veil , y que se publica en inglés el próximo 29 de noviembre de este 2022. En Argentina, Teti confirma que este título verá la luz durante 2023 y bajo el mismo sello, Puck.

Lo que sucedió el fin de semana deja grandes expectativas para lo que sucederá los últimos días de la Feria en materia juvenil. Por ejemplo, el viernes 13 de mayo a las 18.30 se realizará el Encuentro Internacional de Bookfluencers, en la sala José Hernández, y contará con la participación de Victoria Resco, Maxi Pizzicotti, Matías GB, Álvaro Garat, Almendra Veiga, Dewars Bracho, Mariela Fernández, América Vespucia, entre otros. Durante el fin de semana habrá firmas de libros de Pamela Stupia y Victoria Bayona, entre otras.





SEGUIR LEYENDO: