Antonio Salerno, autor de “Caza de cuervos”: “Necesitamos una renovación de esta maquinaria política”

Diez años se tardó el escritor el escritor y sociólogo Antonio Salerno para escribir Caza de cuervos (Multiverso Editorial, 2021), una novela sobre la familia Molina, venida a menos a partir de la caída del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, y que retrata las injusticias y las crisis políticas que hemos vivido hasta la actualidad.

—Te tardaste en escribir Caza de cuervos diez años aproximadamente.

—Cuando empecé el proyecto de Caza de cuervos necesitaba una guía, técnicas y formas de contar la novela. Para el lector común esto puede ser irrelevante, solo quiere una buena historia. El tema de la estructura es algo que aprecia, pero no se imagina lo que hay detrás de todo el libro. Solamente quien construye la historia se toma el trabajo de hacer esta ingeniería de palabras.

—Ya desde tu primera novela (El ruido del silencio) habías estado investigando sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado.

—Sí, El ruido del silencio narra la reforma agraria en Latinoamérica. Para Caza de cuervos, leí muchas autobiografías de los generales, aunque es ficción, tiene un poco de fundamentos reales de investigación. Yo vengo de una familia que estuvo muy involucrada con los referentes a las reformas agrarias y a los gobiernos militares. Tomo de cada cosa y echo a volar un poco la imaginación.

—Al leer Caza de cuervos me di cuenta que en las últimas décadas no hemos cambiado nada, seguimos igual con gobiernos corruptos, sean de izquierda o derecha, ¿crees que en algún momento pueda cambiar esa realidad?

—Un poco lo que descorazona a la izquierda o la derecha es que mi novela no tiene la balanza inclinada específicamente hacia un solo lado. Muchas veces compran Caza de cuervos después de leer la primera página porque esperan una sentencia contra el fujimorismo o también creen que es un alegato contra la extrema derecha. Soy un sociólogo y no puedo tener la balanza inclinada a ningún lado, solo retrato etapas que hemos vivido y padecido. Y así de descorazonador es mi expectativa sobre el futuro. Siempre trato de leer mucha historia para escribir a partir del pasado. No leo mucha coyuntura porque soy pesimista y alimentaría más mi pesimismo. Volviendo a tu pregunta, me parece deprimente lo que pasa en Perú porque parecemos una reproducción automática de todo lo que ha sucedido. Necesitamos una renovación de esta maquinaria política; tanto de izquierda como de derecha.

—¿Crees que Caza de cuervos es imprescindible para comprender al Perú actual?

—Me hubiera gustado leer esta novela cuando era adolescente para saber a lo que me enfrento en la sociedad, a mis grupos de amigos, a la universidad y a la vida. Es un libro valioso, muy al margen de su contenido literario.

—En la novela está muy marcada la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, una institución plagada de corrupción.

—Es el más claro ejemplo de la corrupción institucional en el Perú. Esto no sucede ahora sino hace décadas. Cuando ingresé a la universidad hubo un año en que se hizo un ciclo; y al siguiente año se hicieron tres ciclos. Estas son irregularidades que solo se viven en estas universidades públicas. Parecen historias increíbles, literarias, pero me involucré con lo que viví como estudiante. Ya como autor te cuestionas hasta dónde llega el límite para escribir sobre este tema.

—En tu caso, ¿hasta dónde llegó el límite para escribir Caza de cuervos?

—Yo no tuve límites. Por eso, ahora me encuentro frente a una crisis en la escritura porque exprimí muchas cosas. A veces se utiliza a la familia o a los amigos, y esta persona podría identificarse en estas páginas de un aspecto negativo en su vida. Hay profesores y directivos que sus vidas, en parte, pueden estar retratadas en un personaje. He tenido problemas que pudieron haber llegado a juicios, pero salí muy bien librado porque mi historia está ambientada en los años 90 y yo soy un estudiante de la década del 2000.

—¿Has recibido amenazas por este libro?

—Sí. Yo solo voy a Chiclayo a visitar a mi familia. Preferiría ahorrarme esos detalles, pero yo ya no vivo en Chiclayo dos años antes de publicar Caza de cuervos. Me lo esperaba porque el rector y vicerrector de esa época tuvieron muchos roces y falta de diplomacia cuando sucedieron algunas cosas. Antes de publicar este libro, había ganado un concurso de cuentos que narraba la coyuntura de la universidad y recibí varios jalones de oreja.

—Qué esperas del bicentenario del Perú al leer Caza de cuervos después de haber exprimido estos diez años.

—Hay que generar una deconstrucción de pensamiento en los ciudadanos. A partir de la persona de pie, antes de optar por un bando o de tratar de ser el adalid de Twitter, hay que empezar a deconstruir lo que pasamos en realidad. No se trata de quién es bueno o malo, se trata de interpretación de lo que sucedió y va a seguir sucediendo en el Perú.

