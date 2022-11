“Todos los padres pueden parecerse”: el spot de God of War Ragnarok con LeBron James, Ben Stiller y John Travolta

God of War Ragnarok- Todos los padres pueden parecerse

El lanzamiento de God of War Ragnarok ya es casi una realidad y Sony Santa Monica no quiere que los fanáticos se olviden. Para eso, la empresa lanzó un divertido spot publicitario en los que participan Ben Stiller, LeBron James y John Travolta. ¿Qué los une a God of War Ragnarok? Su fanatismo por Kratos.

“Ponerse la barba y el maquillaje de Kratos se siente muy empoderador. Su pintura de guerra es muy útil a la hora de comunicarle a las personas que sos una persona seria. Encontré que la barba me hace sentir más sabio... aunque mi hijo no parece creer eso”, confesó Stiller en la publicidad.

En la conversación también están los hijos e hijas adolescentes de los protagonistas, quienes no pueden evitar poner los ojos en blanco ante la obsesión de sus padres. Pero ellos no parecen entender “la vergüenza” que les hacen pasar a sus hijos y mantienen que han encontrado inspiración parental en la manera en que Kratos crió a Atreus.

" Hay algo de tener el Hacha de Leviathán en tus manos que te transporta a otro mundo. Todos jugamos juegos en pantalla, pero poder traer esos momentos a la vida y conectar de una manera distinta es algo muy cool”, comentó LeBron James en el spot.

God of War Ragnaök llegará a las consolas de PlayStation el 9 de noviembre.

El spot publicitario resumió los puntos claves del universo de God of War de una manera simpatiquísima y nos recordó que el mundo de Ragnarok llegará el 9 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStaton 5.

