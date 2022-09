Iron Man, Wolverine, Wonder Woman y más: estos son los videojuegos de superhéroes que se vienen

Mientras que la fiebre por los superhéroes parece estar normalizándose en el mundo del cine, la industria gamer se prepara para una nueva ola de títulos protagonizados por íconos de la cultura pop y personajes con poderes especiales. Este mismo mes se revelaron detalles de dos videojuegos que se suman a la lista, por lo que a continuación haremos un repaso de lo que se viene en gaming en materia de superhéroes de Marvel, DC y más.

Gotham Knights

Gotham Knights: La Familia de Batman

El estudio Warner Bros. Montreal vuelve a Ciudad Gótica después de haber desarrollado Batman: Arkham Origins en 2013. En esta ocasión, la icónica locación está de luto por la muerte de Batman y son sus protegidos – Nightwing, Batgirl, Robin y Red Hood – los encargados de mantener la ciudad a salvo y el crimen a raya. A pesar de que la saga Batman: Arkham llegó a su conclusión en 2015 con la aparente muerte de Bruce Wayne, Gotham Knights no será una secuela de la franquicia, sino el comienzo de una nueva historia.

Entre las principales características de la aventura que llegará a consolas y PC en octubre de este año se destaca la posibilidad de jugar de manera cooperativa con un jugador más, la presencia de la Corte de los Búhos, una organización criminal histórica de Ciudad Gótica, y la jugabilidad de cada protagonista, que determinará la manera de encarar cada nuevo objetivo. También se espera que el título sume contenido y se mantenga actualizado con eventos y novedades después del lanzamiento, aunque no es un aspecto que haya llamado mucho la atención de los fans.

Marvel’s Midnight Suns

Personajes de distintos grupos del universo Marvel unirán fuerzas este año para combatir una amenaza que es al mismo tiempo familiar y completamente nueva

En lo que a fechas de lanzamiento se refiere, el próximo título en la lista llega de la mano de Marvel y el estudio Firaxis Games, conocidos principalmente por proyectos como Civilization y XCOM. De hecho, la jugabilidad de Midnight Suns presenta combates por turnos similares a lo visto en dicha saga de ciencia ficción. Los jugadores tendrán la oportunidad de crear a su propio superhéroe llamado The Hunter (El Cazador) para protagonizar batallas junto a distintos héroes y anti-héroes de Marvel, como Blade, Ghost Rider, Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Wolverine, Iron Man y más.

Mientras que los combates estarán basados en la estrategia por turnos, los jugadores también van a poder interactuar con los distintos personajes entre misiones para afianzar relaciones que van a afectar la eficacia de cada personaje. La historia creada para el juego va a incluir demonios, a la organización Hydra y temáticas propias de los personajes más oscuros de Marvel, algo poco visto en el terreno del gaming. Marvel’s Midnight Suns ya modificó su fecha de lanzamiento en varias oportunidades, pero se prepara para desembarcar en diciembre.

Suicide Squad: Kill the Justice League

El nuevo videojuego de los responsables de la trilogía Batman: Arkham se sitúa en el mismo universo, pero cuenta con protagonistas muy diferentes

Otro título con varios retrasos es Suicide Squad: Kill the Justice League, el nuevo esfuerzo de Rocksteady Studios, responsable de la trilogía principal de Batman: Arkham. De hecho, este nuevo videojuego sí va a ser una secuela de Batman: Arkham Knight. Luego de la muerte de Batman, el villano Brainiac desembarca en Metrópolis y les lava el cerebro a sus habitantes, incluyendo a la Liga de la Justicia, que intenta frenarlo. La última esperanza de la humanidad es el Escuadrón Suicida compuesto por Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark y Deadshot, que deberán eliminar a los miembros de la Liga antes de que arrasen con todo a su paso.

Lo último que pudimos ver del juego fue un trailer de jugabilidad que anticipaba los estilos particulares de cada protagonista a la hora de pelear en este mundo abierto donde se podrá armar equipo con otros tres jugadores. Sin embargo, poco después de eso se confirmó que Suicide Squad: Kill the Justice League llegará en 2023, dejando a los fans con muchas más dudas que certezas.

Marvel’s Spider-Man 2

La esperada secuela desarrollada por Insomniac Games contará con Venom como villano principal, varios regresos y algunas caras nuevas

Después del éxito rotundo de Spider-Man para PS4 y su aún mejor secuela, Spider-Man: Miles Morales, fans de PlayStation esperan con ansias el próximo capítulo de la saga. Lamentablemente, a partir de este punto, los títulos que componen el resto de la lista presentaron muy poco material, si es que presentaron algo en absoluto. En el caso de Spider-Man 2, jugadores esperan que tanto Peter Parker como Miles Morales sean personajes jugables en una historia que va a incorporar a Venom como posible villano principal. De cualquier manera, si se tienen en cuenta los anteriores títulos, se pueden esperar muchos más villanos y personajes del universo Marvel en acción.

El juego protagonizado por Peter Parker también anticipó en su final una participación más activa de Norman y Harry Osborn, que en los cómics adoptan la identidad del Duende Verde. Con tan poco detalle revelado, lo más llamativo del título es que vuelve a ser desarrollado por Insomniac Games, que lanzará esta secuela exclusivamente en PlayStation 5, lo que puede mostrar a Nueva York como nunca antes se vio en un videojuego.

Wolverine

nsomniac Games redobla la apuesta luego del éxito del juego de Spider-Man y se mete con otro de los héroes más populares de Marvel

El mismo día que se reveló el primer adelanto oficial de Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac Games también presentó el primer vistazo a un videojuego de Wolverine en el que están trabajando. Mientras que la secuela de Spider-Man anticipó una fecha de estreno poco probable para 2023, el título centrado en el mutante ni siquiera anticipó cuándo podría desembarcar en PlayStation 5, por lo que todavía hay mucho que esperar.

Wonder Woman

La heroína más popular de DC Comics también prepara su propio videojuego para consolas de la nueva generación

En la ceremonia de The Game Awards 2021 se confirmó que Monolith Productions, el estudio detrás de Middle-earth: Shadow of Mordor y Shadow of War, está desarrollando un videojuego de mundo abierto protagonizado por Wonder Woman. Aunque no hubo novedades oficiales desde el anuncio, hace algunos meses se dieron a conocer avisos de empleo en los que el estudio anticipaba el uso de diálogos procedimentales. Esto anticipa una jugabilidad en la que cada player puede tener una experiencia de juego única atada a sus acciones y decisiones. Al igual que sucedió con los títulos basados en El Señor de los Anillos, se confirmó que este nuevo videojuego va a contar con una historia original.

Marvel x Skydance New Media

(Foto: captura)

Este mismo mes, en el marco de la D23 Expo, Marvel Entertainment y Skydance New Media mostraron el primer material oficial de su próximo videojuego aún sin título. Amy Henning, directora y guionista de la franquicia Uncharted, es la líder del proyecto que estará protagonizado por cuatro personajes y situado en la Segunda Guerra Mundial. Las descripciones oficiales anticipan una guerra muy particular con dos mundos involucrados y la presencia del Capitán América, así como también la de Azzuri, el abuelo de T’Challa y el Black Panther de la era bélica.

La única información disponible de este juego es su ambientación, pero se desconocen por ahora sus mecánicas, aunque se anticipó que habrá acción, adrenalina y una historia original creada para la ocasión.

Iron Man

Esta misma semana se confirmó que EA y Motive Studios, la compañía detrás de la campaña para un solo jugador de Star Wars: Battlefront II, Star Wars: Squadrons y la futura remake de Dead Space, está trabajando en un nuevo videojuego de Iron Man. Aunque el título está recién en pre-producción, lo que significa que faltan años para ver material oficial, se anticipó que será un videojuego de acción y aventura en tercera persona donde los jugadores van a poder sentir lo que es ser Iron Man. También se confirmó que Olivier Proulx, uno de los responsables del más reciente juego de Guardians of the Galaxy, será el director del juego, lo que sugiere que la narrativa tendrá un lugar principal en la experiencia.

Superfuse

Raw Fury nos acerca un juego de rol y acción con estética comiquera que busca competirle a los superhéroes más populares del mercado

Dejando de lado a Marvel y DC por un rato, también está en desarrollo un videojuego independiente centrado en superhéroes. Superfuse es un nuevo trabajo de Stitch Heads Entertainment que será distribuido por Raw Fury y que tiene como protagonistas a personajes con habilidades especiales. Con una estética muy comiquera y una jugabilidad isométrica similar a la de Diablo – o Marvel Ultimate Alliance, por qué no – el juego presenta una invasión alienígena y la posibilidad de superar la campaña de manera cooperativa con hasta tres amigos. Aunque todavía el juego no tiene fecha de lanzamiento, ya estuvo llamando la atención de jugadores de todo el mundo en los eventos gamer de este año.

