Tony Hawk colaborará con The Sandbox para crear “el parque de skate más grande del metaverso”

Tony Hawk, el skater estadounidense que ayudó a popularizar el deporte extremo, anunció una colaboración junto al entorno cripto de The Sandbox para crear un parque acrobático gigante a partir de tecnología NFT.

The Sandbox es un espacio que entrelaza las transacciones del blockchain Ethereum y las mecánicas de gaming, dando como resultado que todos sus usuarios puedan crear sus propios tokens monetizables . Dentro de esta interfaz de estética voxel, todos los participantes pueden diseñar NFTs para poner a disposición de otros jugadores dentro de su mercado dedicado.

Muestra de cómo se vería el parque de skate de Tony Hawk dentro del metaverso de The Sandbox

En esta alianza con Tony Hawk, el deportista colaborará con la compañía para crear el parque de skate “más grande del metaverso” , dentro del cual todos sus cosméticos serán NFT. Los usuarios podrán acceder al espacio por un precio fijado en criptodivisas y tendrán la posibilidad de construir sus propios desafíos.

La campaña también sumará a Autograph, una plataforma blockchain cofundada por Tom Brady (famoso jugador de fútbol americano) que se especializa en la realización de NFTs a partir de marcas, celebridades y elementos representativos de la cultura pop.

“The Sandbox hará estos NFT interoperables en su propio metaverso, ajustando los avatares de alta fidelidad de Autograph en versiones voxel tridimensionales que tienen funcionalidades dentro del juego para distintas experiencias, añadiendo utilizar y valor para sus propietarios”, describieron en su comunicado oficial.

No es la primera vez que The Sandbox realizó colaboraciones con marcas externas, sino que ya incorporó experiencias relacionadas con la marca Adidas y Gucci, con la revista Time, la serie The Walking Dead y los artistas Deadmu5 y Snoop Dog entre otros.

SEGUIR LEYENDO: