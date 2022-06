Black Voices in Gaming: ¿cuáles fueron los juegos destacados por Guerrilla Collective?

Black Voices in Gaming

Guerrilla Collective es una de las organizaciones que plantó bandera durante este período de “No-E3″ y estrenó el showcase de Black Voices in Gaming 2022. El evento está enfocado en promover las propuestas de los creadores y creadoras negras alrededor del mundo con el objetivo de visibilizar ideas que demuestren perspectivas más allá de las narrativas normativas.

La galería fue presentada por Destinee Cleveland (de Lv1 Gaming y host de Burn Out Brighter Podcast) y Derrick Fields (Fundador de Oni Games y miembro de directores de la Video Game Art Gallery). Ellos también trabajan dentro del mundo del gaming para promover las creaciones de los emprendedores y ayudarles con el acceso a distribuidores, fondos y mentorías para publicar sus proyectos.

Black Voices in Gaming comenzó con la presentación de Protodroid Delta, una experiencia de plataformas 3D creada por Adam Kareem y que será publicada por Humble Games.

Protodroid Delta

El desarrollador -quien creó la experiencia casi de forma unipersonal mientras trabaja de manera full time en otra área- se dedicó a explorar la estética solarpunk que funciona como contrapartida de los mundos cyberpunk. “Hay tantos juegos donde el mundo es una distopía y todo es horrible... pensé que eso es muy triste, ¿cómo puede ser la única visión del futuro que tenemos? ”, explicó Kareem.

Protodroid Delta

La fantasía solarpunk invita a los jugadores y jugadoras a recorrer un espacio laberíntico que mezcla naturaleza con tecnología y que reta a los usuarios a coordinar su dexteridad con dinámicas estilo Megaman para enfrentarse a enemigos.

Protodroid Delta

Otra de las propuestas fue NINJAMAN, un simpático plataformero de 8 bits donde el creador Scott Popular decidió cambiar las armas por corazones. En esta experiencia, el desarrollador se animó a crear su propia música como forma de entremezclar la cultura de Atlanta (estado del sur de Estados Unidos) y la de Tokio (lugar donde reside el creador).

NINJAMAN

¿Por qué NINJAMAN arroja corazones para devolver a los zombies biteros a su estado humano? Popular dio una razón entrañable: “estuve en Estados Unidos un breve tiempo y luego de ver farsa tras farsa...me hizo sentir que al mundo le hace falta un poco de amor”, contó.

Promediando un poco con la dulzura, también se presentó 5 Force Fighters, un juego de pelea 2D muestra un sistema de lucha inspirado en Street Fighter. Para ponerle su propia impronta, el equipo de Kaizen Creed le puso su toque especial con gráficos urbanos que parecen algo inspirados en la estética de Dragon Ball.

Entre estos juegos también se presentó la experiencia pre-alpha en la que está trabajando el creador Jordan Scott, quien accedió al fondo “Black Game Developer Fund” que le permitió sostener su trabajo. Su proyecto se llama Arbiter y propone un protagonista debe cazar espíritus de toda clase para lograr extinguir una plaga de espíritus malignos que invaden su realidad. Inspirado por el estilo de combate de Kingdom Hearts, Scott agradeció al fondo por su apoyo: “Gracias a ello pude sostener dos meses de trabajo en animación y lograr más de 200 animaciones en solo la transformación del protagonista”, explicó Scott mientras mostraba cómo Arbiter impacta a nivel visual.

Además de los destacados, Black Voices in Gaming resaltó una galería rápida de recomendados entre los cuales se encontraron Onsen Master (desarrollado por Derrick Fields), Grid Force (Playtra Games), El Paso, Elsewhere (Strange Scaffold), BPM Force y Samurai Zero (Neo Interactive).

