The Walking Dead se prepara para lanzar un nuevo juego con el próximo capítulo de Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners se presentó como un juego que no era parecido a ningún otro dentro de la franquicia que presenta un mundo plagado de zombies. Esta semana se confirmó que esa propuesta tendrá una continuación a través de su segunda entrega llamada Retribution, donde los humanos nuevamente van a tener que pelear por sobrevivir a un entorno dominado por los no vivos.

La confirmación llegó a través de la cuenta de Twitter de esta propuesta de realidad virtual. “No sería nuestro segundo aniversario sin una sorpresa. Agárrense, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution se acerca”, publicaron junto con un video corto que solo muestra un logo y no adelanta nada de lo que se podrá ver en el juego.

El primer lanzamiento de The Walking Dead: Saints & Sinners se dio hace dos años y -a través de un comunicado que acompañó el anuncio de la secuela- destacaron que la propuesta de realidad virtual reunió a más de 2.5 millones de jugadores y generó ingresos por más de 60 millones de dólares . En la publicación también adelantaron que en la nueva entrega, los jugadores van a encontrar nuevos personajes, pero también nuevas amenazas y decisiones que van a determinar el destino de los protagonistas.

“Los últimos dos años han sido absolutamente increíbles para The Walking Dead: Saints & Sinners, y estamos agradecidos por el continuo apoyo que recibimos de la comunidad de jugadores que han ayudado a que el juego sea el éxito que es hoy. Estamos emocionados de anunciar el Capítulo 2, y no podemos esperar para que los jugadores exploren las nuevas aventuras”, dijo Chris Busse, director de Skydance Interactive.

Chapter 2: Retribution no va a ser un DLC del juego original , sino que será una experiencia en sí misma, destacaron. De esa manera, los jugadores pueden adentrarse en esta propuesta sin pasar por la primera parte. También adelantaron que durante el resto del año llegarán nuevas novedades sobre el próximo capítulo.

