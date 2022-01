Netflix anunció que la serie basada en Cuphead está más cerca de lo que esperábamos

Netflix anticipó otra de sus adaptaciones basadas en un videojuego

Netflix lanzó un tráiler de The Cuphead Show!, la serie animada del videojuego indie de Studio MDHR. Con una animación inspirada en el estilo Hanna-Barbera, el éxito que conquistó al universo de los videojuegos en el 2017 ahora tendrá su espacio para expandir la historia de los hermanos que arruinan todo al apostar su alma al diablo.

La serie tiene fecha de estreno para el 18 de febrero con una extensión de 12 episodios que, a su vez, durarán 12 minutos cada uno . La caricatura para adultos seguirá la historia de los protagonistas Cuphead y Mugman a través de una serie de aventuras en las Islas Inkwell para finalmente enfrentarse con El Diablo. La estética de animación retro mezclada con una pauta de acción y frenesí propone un formato que podría llegar a convertirse en otra de primeras adaptaciones de videojuegos que convencerán al público consumidor de series en general, superando la comunidad que el título ya logró construir.

Los creadores del juego, los canadienses Chad y Jared Moldenhauer, son parte del equipo de productores ejecutivos que está formado por Dave Wasson (de Mickey Mouse Shorts) y Cosmo Segurson (La vida moderna de Rocco: Cambio de Chip). Los episodios fueron dirigidos por Adam Paloian (Bob Esponja) y Clark Morrow (Mickey Mouse Shorts).

Además del lanzamiento de su serie, Studio MDHR se prepara para lanzar el contenido descargable Cuphead: The Delicious Last Course el 30 de junio 2022, el cual fue confirmado durante la gala de The Game Awards del año pasado . La expansión, que esta vez cuenta con estética stop motion, tendrá nuevos hechizos y armas para utilizar, lo cual no cambiará el estilo de juego pero sí cómo los y las jugadores se enfrentarán a los temidos enemigos de cada período.

De esta forma, Netflix continúa con su apuesta al universo del gaming, que no solo se tradujo en diferentes producciones que conquistaron audiencias enormes -como The Witcher y Arcane-, también implicó el lanzamiento de su propio apartado con videojuegos a los que pueden acceder todos los usuarios que ya cuentan con su suscripción a la plataforma.

