Pokémon GO anunció el Día de la Comunidad clásico y Bulbasaur va a ser el protagonista

Después de cerrar los festejos de Año Nuevo que finalizaron ayer, Pokémon GO anunció un nuevo evento para enero que tendrá como protagonista a uno de los grandes favoritos de los fans de la franquicia: Bulbasaur. El Día de la Comunidad clásico va a buscar homenajear a las “raíces” de esta propuesta de la mano del popular personaje.

El evento va a empezar el sábado 22 de enero de 2022 de 14:00 a 17:00 (hora local) y, básicamente, implicará que Bulbasaur aparezca con más frecuencia en estado salvaje. Los jugadores que tengan más suerte incluso van a encontrarlo en su forma variocolor. Otra particularidad del Día de la Comunidad clásico es que si se evoluciona a Ivysaur durante el evento o hasta dos horas después de que finalice, el Venusaur que se obtenga va a saber el ataque cargado Planta Feroz que genera 100 de daño, tanto en combates de entrenador como en gimnasios e incursiones.

Además, habrá una historia de investigación especial a la que se podrá acceder por 1 dólar (o el precio equivalente en la moneda local de cada país). Todavía no se reveló en qué fecha se podrán adquirir los pases para la investigación del Día de la Comunidad de Bulbasaur, pero advirtieron a los jugadores que estén atentos a las novedades que se revelarán pronto. “Las entradas no se pueden reembolsar (sujetas a la normativa vigente y las excepciones indicadas en las Condiciones de servicio). Tened en cuenta que esta investigación especial no incluirá una insignia en el juego”, aclararon en la publicación que se hizo en la página del juego.

Spheal va a ser el protagonista del primer Día de la Comunidad de enero

El evento, como ya es costumbre, también va a contar con bonificaciones especiales que se van a extender a lo largo de toda su duración. A partir del inicio, los jugadores van obtener el triple de PX por cada captura, los inciensos activados van a durar tres horas y lo mismo va a suceder con los Módulo Cebo que se activen. También invitaron a que los usuarios hagan registros fotográficos dentro del juego durante el evento para acceder a una sorpresa.

Por último, las novedades también alcanzaron a los lotes del evento. Va a haber disponible un Pack Día de la Comunidad especial que se va a poder adquirir por 1280 Pokémonedas y va a contener 50 Ultra Balls, cinco Huevos Suerte, cinco Trozos Estrella y una MT élite de ataque cargado. Además, en la store del juego se van a poder adquirir 30 Ultra Ball en forma gratuita.

Unos días antes de que empiece el evento, los jugadores van a poder disfrutar del primer Día de la Comunidad que va a estar protagonizado por Spheal. El “pokémon aplauso” va a aparecer con más frecuencia y va a llegar acompañado de ataques especiales para sus evoluciones, y lotes y bonificaciones particulares.

Sin embargo, no es todo lo que prepara el juego para este mes, que ayer finalizó el evento especial de Año Nuevo. Montañas de poder se va a llevar a cabo del 7 al 13 de enero. A eso se le sumará un evento que estará centrado en la temática de tipo eléctrico y acero inspirado en la Central de Energía de Kanto, desde el 19 de enero al 1 de febrero. Por ahora no se sabe mucho más que eso sobre estos dos especiales y probablemente en las próximas semanas llegará más información sobre sus contenidos y las bonificaciones que van a otorgar.

