Straka: “apunto a crear contenido, todo lo que a la gente le gusta lo voy a intentar hacer”

Nahuel “Straka” Vazquez es uno de los nombres fuertes del Counter-Strike en Argentina. Con años de recorrido, pudo se parte de uno de los hitos para el desarrollo de la escena local -con el subcampeonato que logró como parte de la selección- y vio crecer a la disciplina en profesionalismo e infraestructura. Ex jugador profesional y streamer, Straka repasa sus inicios en los esports, su desarrollo como creador de contenidos y su proyección en la escena.

—Quiero saber tus comienzos en la escena, cómo se dan, cómo entras en el mundo de los esports.

—Hay un dato curioso que muchos no lo saben. Yo nunca jugué el 16, así que parezco de los “old school” del CS Pero no, nunca lo jugué.

—Si me preguntabas a mi, eras 100% de los old school.

—Yo arranqué en el 2013 y CS:GO salió a fines del 2012. Apenas salió, yo ya jugaba competitivamente otros juegos FPS, que tampoco mucha gente lo sabe. Jugaba al Combat Arms, Operation 7, que claro, yo tenía un grupito que era un clan del Combat Arms y lo conformaban 30 personas más o menos. Y llegamos a ser el top uno del mundo. En un equipo argentino, que es una locura, y jugábamos con ping.

—¿Y cómo se da tu llegada al Counter?

—Me había cambiado un colegio, medio turno. Ya tenía más tiempo. Arranqué, me puse a jugar, me gustó. Y a fin de 2014 jugué LAN, me fue muy bien y en 2015 ya empecé a llamar la atención porque era como un newcomer. Pero era como un pibe con mucha personalidad. En los LAN le gritaba a los picantes, jugaba bien y como que me daba igual contra quien jugaba, yo siempre me medía con los que eran los grandes jugadores de Argentina,

—¿En qué momento vos te das cuenta y decís “puedo vivir de esto”?

—Antes de responderte: si las cosas en el 2014 hubiesen sido como ahora, en 2014 ya hubiera estado. Pero en esa época -2013 al 2016- se jugaba “por el pancho y la coca” literalmente. Había algún que otro torneo online de Brasil que nos incluía a veces, capaz que sacabas algo como para ahorrar, como decirte hoy en día capaz que podía llegar a ganar cien dólares. En 2016 ya me quería ir porque ya había metido viajes a Brasil, ya había metido viaje al Mundial de CS:GO. En el Mundial yo ahí dije “me tengo que dedicar a esto porque puedo lograr más cosas como esta”. Ahí dije que lo quería, pero todavía no lo podía lograr. Y en el 2017, cuando Isurus me llama, ya pasé a tener un sueldo, que te daba la oportunidad de crecer el 100%. Pero no lo hice porque seguí estudiando, por miedo a no saber qué iba a pasar. Era una incertidumbre todo en ese momento.

— Y en ese momento no era lo que son ahora los esports. ¿Cómo le explicabas a tu familia que te ibas a dedicar a esto?

—Era imposible. En ese momento era imposible. Encima mi mamá era súper rompe mal. Siempre fue así que siempre se me complicó mucho, incluso con los viajes. No quería que fuera por que no sabía que pasaba. Obviamente, ya era mayor de edad y no me podía controlar, pero era complicado. recién cuando empezó a haber un sueldo o cuando en mundial gané 4.000 dólares -que en realidad nunca los cobre- ahí dijeron “apa, bueno, acá hay algo”. De todas maneras no querían que deje de estudiar, pero sí de trabajar. Yo cuando jugaba en Isurus -que era mi mejor época-, yo estudiaba y trabajaba en el boliche el fin de semana. Y además tenía laburos freelance porque yo estudié diseño de imagen y sonido. Entonces en mi día estaba ocupado. Estudiaba y estaba con el equipo seis, siete horas y jugaba torneos los fines de semana. Entonces llegó un momento que dije no quiero estudiar más. Y justo Isurus decide llevarnos a Brasil. Yo ahí dije ”a Brasil no quiero irme a vivir”. Era seguir jugando contra los mismos equipos, porque los torneos brasileros eran solo para brasileros. Entonces me quedé.

—El rol que estás teniendo más de analista en los streams, ¿es algo que te interesa explotar?

—No me apasiona porque es la parte que no me apasionaba de cuando jugaba. Me apasiona competir, jugar torneos y demás. Pero sé que teóricamente falta un montón acá en Argentina, más que nada en los viewers. La gente capaz disfruta mucho de la habilidad y nivel de cada jugador, pero no entiende ciertas cosas, la estrategia general, el valor de cada rol. Además de que hoy en día hay mucha más gente y mientras más gente hay, significa que hay muchísima más gente que recién se lo descarga o que está hace poco y entienden menos aún que los demás. Entonces es algo que me gusta hacer. No me gusta hacerlo todo el tiempo, pero sí para cosas puntuales, como un Major, en un torneo importante. Porque sé que a la gente le interesa.

—¿Y hoy hacia donde apuntas?

—Apunto más a crear contenido, todo lo que a la gente le gusta lo voy a intentar hacer. No es que digo “voy a hacer todo lo que quiere la gente”, pero siento que puedo hacer una variedad de cosas y que no haya problema y que la gente no le haga ruido. Creo que se me es más fácil por la comunidad que creamos a lo largo de los años, que ahora está muy marcado con WINDINGO, encabezada por Luken y siempre tuvimos una buena relación con Goncho, Coker, con Marquitos Navaja. Una comunidad que nunca ha tenido quilombo. Y no nos dedicamos a eso. nos dedicamos a jugar y a crear contenido.

—¿Volverías a competir?

—Lo único que me motiva a competir contra es cuando me bardean y me dicen que juego mal o que estoy viejo y esas cosas. Porque yo en el fondo sé que si me dedico seis meses o un año, si me dedico realmente, vuelvo sin problemas. Pero, primero, no me rinde económicamente como para arrancar, que eso es importantísimo, porque hoy en día con lo que hago me va mucho mejor que si compitiera. Ese es el problema principal. Segundo, que me consume muchísimo más tiempo y tengo un techo que realmente te tiene que ir muy bien y si te va mal, pierdo lo que tengo ahora. Yo ya tengo una comunidad que me sigue por una variedad de cosas y no tanto por competir. Entonces si yo compitiera, me dedico dos años, dejo de streamear y si después me va mal, perdería todo eso. No lo quiero hacer tampoco. Entonces no lo vale. Me veo bien haciendo lo que hago.

