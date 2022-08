Esports: cuáles son los cinco torneos que reparten los premios más altos

Foto de archivo. Un jugador del equipo de esport Rogue Warriors con el juego "Arena of Valor" en su club en Shanghái, China, 3 de septiembre de 2021. REUTERS/Aly Song

A veces la manera más sencilla de explicar las dimensiones es con números, y si hablamos de esports, números hay de sobra. Los juegos pueden ser un hobbie, una pasión o una disciplina competitiva y, al igual que cualquier trabajo tradicional, hay recompensas monetarias, que en muchos títulos son bastante elevadas. Los torneos más importantes del mundo reparten millones de dólares todos los años, y en esta lista te mostramos el TOP 5 con los prizepools más altos.

5- Worlds de League of Legends 2018: $6.450.000

Para muchos, el mundial de LoL es el equivalente al Superbowl de los esports. Es uno de los deportes electrónicos más populares y cada final es una fiesta, porque incluyen espectáculos que parecen estar a otro nivel, con artistas internacionales, shows de luces, realidad aumentada o incluso hologramas. El del 2018 -que se disputó en Corea del Sur- fue el que más dinero repartió hasta la fecha, con un total de $6,450,000 de dólares.

En aquel torneo dijeron presente 24 equipos de diferentes partes del mundo, y hubo dos representantes de Latam: Gillette Infinity Esports del Norte y Kaos Latin Gamers del Sur, que disputaron la fase de Play In. El campeón fue Invictus Gaming de China, que superó 3-0 a Fnatic en la gran final. La escuadra asiática se llevo cerca de 2.4 millones de dólares.

El torneo se siguió jugando todos los años, pero no volvió a tener un prizepool tan elevado.

4 - PUBG Global Invitational.S 2021: $7.056.789

Luego del parate por la pandemia, el PUBG competitivo comenzó con todo en 2021 con el Global Invitational.S 2021, que reunió a 32 equipos en Corea del Sur y que repartió más de siete millones de dólares. Duró seis semanas: del 5 de febrero al 28 de marzo, y la organización paraguaya Meta Gaming dijo presente con el argentino SzylzEN, el uruguayo Ragnar, el brasileño sparkingg y el surcoreano WICK2D. Finalizaron séptimos.

Cada semana tenía su propio prizepool, y las últimas eran las que más dinero repartían. Mientras que quien quedara puntero en la primera se llevaba $25.000 dólares, el de la última se quedaba con medio millón. Así iba a salir campeón el equipo que más dinero haya recaudado a lo largo del torneo, y el ganador fue Susquehanna Soniqs de Norteamérica, que acumuló un total de $1,296,189.

Soniqs fue el campeón del PUBG Global Invitational.S 2021

3 - Honor of Kings World Champions Cup 2021: $7.742.068

El podio de los certámenes que más dinero reparten comienza con un título mobile. Los juegos para celulares crecen velozmente y, si bien Honor of Kings no nos suene mucho, el MOBA es considerado el videojuego más popular del mundo, con una promedio de 100 millones de jugadores al día. Es propiedad de Level Infinite y de TENCENT y la mayoría de su público es de China. Es un título que solo se podía jugar en oriente, pero que llegó a estas partes del mundo en una versión adaptada llamada Arena of Valor. Recién este año se lanzó una beta cerrada para Android (aún no está disponible en IOS) para Latam.

Si bien el título habla de “Mundial”, lo cierto es que en 2021 fue disputado solo por equipos de China. Fueron 12 escuadras las que participaron, que se dividieron en dos grupos de seis. Luego hubo playoffs y en la final se consagró QC Happy, que venció 4-2 a Gank Gaming. El prizepool total fue de $7,742,068 de dólares y se estima que para 2022 sean cerca de diez millones.

El stage del último mundial de Honor of Kings.

2 - Fortnite World Cup 2019: $30.000.000

La medalla de plata de este top se la lleva un torneo que se hizo una sola vez en la historia, pero claramente dejó una huella en mucha gente; sobre todo en los argentinos y en quienes no estaban tan al tanto de qué eran los esports. Fortnite era el juego sensación en 2018, y si había una PlayStation o una Xbox en la casa, probablemente Fortnite estaba instalado.

El battle royale fue un boom y Epic Games decidió organizar un Mundial en Nueva York a mediados del 2019. El evento se realizó en el estadio donde se juega el US Open de tenis y no solo estaba enfocado en el competitivo, sino también en la creación de contenido. Asistieron youtubers y streamers de todas partes del mundo, y hubo representación nacional por parte de varios jugadores, como Thiago “King” Lapp, que finalizó quinto en el certamen individual.

Hubo 30 millones de dólares en premios: 15 se repartieron en el torneo de dúos y otros 15 en solitario.

Jul 26, 2019; Flushing, NY, USA; 8 teams compete during the Sky Station Showdown during the Fortnite World Cup Finals e-sports event at Arthur Ashe Stadium. Mandatory Credit: Catalina Fragoso-USA TODAY Sports

1- The International de Dota 2: $40.018.195

Parece que, aunque hagamos este ranking año a año, el TI de Dota 2 va a seguir llevándose el primer puesto. Es que desde el 2011, año que entregó 1.6 millones de dólares (que sigue siendo bastante, pero en ese momento parecía una locura para un torneo de esports) que mantiene la corona. En la última edición, entregó $40.018.195 de dólares y la única temporada en la que no estuvo a la cabeza en prizepools fue en 2020 (porque no se jugó debido a la pandemia).

Es el torneo más importante y prestigioso de Dota y en 2021 hubo 18 equipos participantes que se dividieron en dos grupos de nueve. 16 avanzaron de instancia a un cuadro de doble eliminación y el campeón fue Team Spirit, que en la final venció a PSG.LGD, y se llevó más de 18 millones de dólares a casa.

Valve pone 1.6 millones para el pozo total -la misma cantidad que hace 11 años- y a ese número se van sumando el 25% de lo recaudado por la venta del Battle Pass en el juego, que ofrece recompensas y cosméticos a los jugadores.

Valve

SEGUIR LEYENDO: