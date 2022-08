Para llegar al Mundial: ocho equipos de Latam y Brasil se enfrentan en el Last Chance Qualifier

Riot Games

Desde hoy y hasta el 14 de agosto, cuatro representantes de Latam y cuatro de Brasil se van a enfrentar en el Last Chance Qualifier con un solo objetivo: quedarse con los dos cupos disponibles a la edición 2022 de Champions. De esta forma, algunos de los mejores exponentes de Sudamérica se van a reunir en Brasil para lograr un lugar en la máxima instancia competitiva del circuito de VALORANT .

Como explicaron en un artículo publicado en la página del juego, los cruces se van a disputar en los estudios de Riot Games ubicados en el país sudamericano y los cuatro equipos que lleguen a la última etapa se van a encontrar en un evento que se va a desarrollar en forma presencial, el primero de la historia para VALORANT Brasil.

Por América Latina, van a dar el presente KRÜ Esports (325 puntos), FUSION (110 puntos), E-Xolos LAZER (105 puntos) y 9z Team (70 puntos). Los candidatos de Brasil son Ninjas in Pyjamas (225 puntos), Vivo Keyd (115 puntos), FURIA (90 puntos) y TBK Esports (80 puntos). Por ellos esperan Leviatán y LOUD, que ya se aseguraron su lugar en Champions .

El formato de la competencia, por su parte, quedó determinado por los Puntos de Circuito que cada equipo acumuló. “ Los seeds 1 y 3 de LATAM se enfrentarán, respectivamente, a los seeds 4 y 2 de Brasil,y viceversa. Todas las series se jugarán al mejor de 3, con excepción de las finales tanto del bracket superior como inferior, que serán al mejor de 5 y definirán a los ganadores de los cupos en Champions”, explicaron.

Este será el calendario para los primeros enfrentamientos, que determinarán cómo los equipos van a disputar las siguientes etapas:

- El sábado 6 de agosto desde las 11h CO/MX/PE, 12h CL, 13h AR se van a cruzar Ninjas in Pyjamas vs 9z Team y FUSION vs FURIA

- El domingo 7 de agosto en el mismo horario se van a enfrentar Vivo Keyd vs E-Xolos Lazer y KRÜ Esports vs TBK Esports

Aunque todos los cruces se van a poder seguir por los canales oficiales de VALORANT Esports LATAM y Brasil, también se revelaron los co-streamers que van a participar de la transmisión, con nombres destacados de la escena como HITBOXKING, Suga, Kam1 o el mismo Kun Aguero.

