CS:GO: 00Nation busca cambios drásticos en su roster y tiene a GODSENT en la mira

Con resultados mixtos durante el primer semestre, el roster de CS:GO sudamericano de 00Nation podría ver grandes cambios en su plantel . Después de la decisión de enviar al banco a leo_drk a princpios de mayo, ahora buscarían redoblar la apuesta con la vista puesta en GODSENT. La organización busca mantener a Coldzera en el rol de IGL, pero junto a cuatro jugadores de la organización basada en Norteamérica.

De acuerdo a dust2 Brasil, 00Nation quiere incorporar a Bruno “b4rtiN” Câmara, Eduardo “dumau” Wolkmer, Epitácio “TACO” de Melo y Bruno “latto” Rebelatto junto con el entrenador Olavo “cky” Napoleón y asistente Alan “aDr” Riveros. Si bien ya existía un interés en el equipo del ex-compañero de Coldzera, había pocas certezas de que el acuerdo logre cerrarse. Desde dust2 anticiparon que aún no hay un acuerdo formalizado, pero todos los jugadores fueron informados y 00Nation debería avanzar con una propuesta oficial.

La curiosa maniobra, que sorprendió a muchos aficionados, señaló la implicancia de enviar al banco a tres jugadores vigentes: el brasileño Vinicius “vsm” Moreira, el guatemalteco Mario “malbsMd” Samoya y el argentino ex-9z Santino “try” Rigal. Dicho esto, diversas fuentes aseguran que el equipo no planea prescindir de el argentino y hasta jugaría la IEM Cologne, torneo en el competirán en reemplazo de GODSENT por sumar a tres jugadores. Por su parte, GODSENT retendría solamente a Henry “HEN1″ Teles y João “felps” Vasconcellos. El nuevo proyecto liderado por Coldzera (que empezó hace solo unos meses) cosechó poco éxito con participaciones en torneos como Pinnacle Winter Series, RTP Arena Cup y el RMR Americas en camino al Major de PGL, donde tuvieron una única victoria y fueron eliminados por 9z.

En cuanto a try y malbsMd, sus respectivas organizaciones anteriores, 9z y Team oNe eSports, manifestaron su interés en negociar por sus regresos. Con la reciente salida de Luken de la organización argentina, la posibilidad de firmar con try y contar con el pampeano de nuevo se vuelve una posibilidad, aunque compleja. El CEO de la Violeta, Frankkaster, manifestó la dificultad que representa por su elevada cláusula, por lo cual el futuro de Santino resulta una incógnita por el momento.

El proyecto de Coldzera y GODSENT también deja preguntas sin contestar: si try deja el equipo, no contarían con un jugador en el rol de awper nato. Tanto el argentino como el guatemalteco demostraron ser los miembros más encaminados de 00Nation. La decisión de reclutar al roster de GODSENT casi completo podría responder a la negativa de TACO de abandonar a su proyecto actual, cuando se confirmó el interés de 00Nation en algunos de sus jugadores. Es incierto si el acuerdo tendrá una respuesta a tiempo antes del ESL Challenger Valencia e IEM Cologne, donde estará compitiendo GODSENT.

