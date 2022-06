Qué sigue para 9z Team después de jugar el Major de CS:GO

(Prensa 9z)

La participación de 9z Team en el Major de Amberes de Counter-Strike: Global Offensive fue histórica por varios motivos. Fue histórica por ser la primera para un club latinoamericano no brasileño y fue histórica porque pareciera marcar un punto de quiebre en la relación del CS:GO latinoamericano con la escena global y con la estructura de los torneos llamados Tier 1, o lo que vendría a ser los mejores certámenes del planeta.

Esta historia está recién comenzando a escribirse y fueron Luca “Luken” Nadotti y Martín “rox” Molina, los uruguayos Franco “dgt” García y Maximiliano “max” González y el chileno David “dav1d” Tapia los nombres propios detrás de esas primeras páginas. También Rafael “zakk” Fernandes, coach brasileño que fue polémicamente sancionado antes del inicio del Major. Y cuando hablamos de historia que se está escribiendo, hablamos de la historia reciente, porque claro que hay páginas gloriosas previas a cargo de la Selección Argentina, otros clubes e incluso el propio 9z.

Fue el CEO del club, Francisco “Frankkaster” Postiglione en persona, quien prometió lograr clasificarse a la máxima cita mundial de este esport, uno de los dos más populares en el mundo, y lo cumplió . Y es él quien deja bien en claro lo que esto supuso: “Al principio pensaba que clasificar era ya un objetivo cumplido, pero después de procesarlo bien me di cuenta de que fue solo el primer paso de la huella que quiero dejar en este mundo. Realmente creo que mi propósito en la vida es intentar conseguir más logros como este, buscarlo incansablemente en numerosas oportunidades y lograr algo mucho más grande”.

PGL - João Ferreira @itsmeERROR

Desde el inicio del recorrido de 9z Team en Counter-Strike: Global Offensive se notó que había algo especial en ese juego para Fran: “Yolollamo ’elfútboldelosesports’. Decidí que quería que 9z compitiera en CS:GO porque me gusta y quería que fuera el esport principal de mi organización. No solo es el juego que más me gusta jugar, sino que es el que más me apasiona mirar como espectador. Es un juego que mueve muchísimas emociones”. No es para menos, hemos visto numerosos eventos en Argentina y Brasil en donde la hinchada vivía los partidos como se puede ver cualquier fin de semana en un estadio de fútbol. Justamente Brasil es cuna de un equipo dos veces campeón de Major y actualmente tiene a FURIA como estandarte, que quedó a las puertas de las semifinales en Amberes 2022.

Paradójicamente, hoy la escena latinoamericana pareciera quedarle chica al equipo violeta y Europa se muestra como una posible nueva región . Una región en la que 9z logró muchos hitos en su caminar a este presente, como quedar a un paso de la clasificación a dos ESL Pro League, lograr sí ser parte de dos BLAST Premier Showdown y también ser la tierra en donde dieron ese golpe de escena al vencer a Team Vitality 2-1. “Está claro que nuestro objetivo es competir en Europa. En este punto, nos es difícil seguir ganando nivel en Latinoamérica por la falta de roce contra los mejores del mundo y, cuando volvemos a la región, la performance del equipo baja en comparación a lo que hacemos en el exterior. Apuntamos a Europa por la cantidad de slots y posibilidades que hay para participar en torneos importantes”, afirma Frankkaster.

PGL

Es que llegar a Europa no implica solamente ganar roce de primer nivel mundial, también significa acceder a más oportunidades de cara a los torneos y circuitos más exigentes del planeta . La ESL Pro League, por ejemplo, trabaja un sistema con franquicias al que se le suman cupos por clasificación y participan de las ganancias a los propios clubes. Fran lo tiene claro: “Creo que es un gran modelo de negocio porque ayuda a las organizaciones que muestran más compromiso y porque colaboran en tantos aspectos, esta liga entonces genera un mejor nivel de competencia, éxito e impacto en los jugadores también a través de un mecanismo de participación de jugadores. Sería un sueño hecho realidad ser un miembro de una liga tan importante, a esto dedico mi vida y lo hago para lograr ese tipo de objetivos, algo así nos daría ese empujón que necesitamos para seguir creciendo”. Un modelo similar lleva adelante BLAST Premier e incluso la FiReLEAGUE anunció ese funcionamiento para su próxima edición en Argentina.

Tal cual pasa en el deporte tradicional, el crecimiento en los esports en general y en el CS:GO en particular se da a partir de elevar el nivel propio y el de los rivales. Como Los Pumas se forjaron un nombre y fueron bronce mundialista dos veces a partir de acumular derrotas, 9z Team está haciendo lo mismo a partir de experiencias internacionales de primer nivel. No se puede ser más claro que el propio Frankkaster: “Entendimos que el éxito viene después de varias derrotas”. En ese camino está 9z y toda la escena de esports argentina y latinoamericana. Es cuestión de tiempo que Fran cumpla su última promesa, volver a un Major.

Por Pablo Monti, consultor internacional en esports

SEGUIR LEYENDO: