Betony volverá a formar dupla con Onur y ahora entrenará a Leviatán

KRÜ Esports se despidió de Betony

Tras comenzar su participación en el Stage 2, KRÜ Esports sorprendió con una inesperada salida del equipo de VALORANT masculino: la del Head-Coach, Martín “Betony” Bourre. El argentino, que fue parte responsable de llevar al conjunto a semifinales de Champions en 2021, no continuará en la organización de Sergio Agüero. Al mismo tiempo se conoció que seguirá ejerciendo su rol solo que lo hará en Leviatán.

“Fue un viaje hermoso junto a los pibes, el top 4 del mundial y los cuatro campeonatos latinoamericanos fueron algo que no voy a olvidar nunca en la vida”, comentó Betony. También agregó que la oportunidad de trabajar con un nuevo equipo de cero e integrar dupla con Onur una vez más lo entusiasma. Su salida fue decidida hace ya dos semanas, pero se demoró por cuestiones contractuales.

Onur y Betony, la dupla técnica de KRÜ.

El lugar que dejó Betony en KRÜ Esports lo ocupará Leandro “Leazo” Liset, coach que formó parte de Wygers Argentina y que acompañó a 9z durante más de un año. Se tratará de una nueva etapa para la organización de Agüero, que se encontró algunas dificultades en su última participación internacional en el VALORANT Masters de Reikiavik, donde cayeron en la fase de grupos con derrotas ante Team Liquid y OpTic Gaming.

Para Betony esta decisión implicará embarcarse en un nuevo proyecto junto a la Levianeta y llega con amplia experiencia en los esports, como ex-jugador de Counter-Strike, de Heroes of the Storm y de Smite. Además, también incursionó en League of Legends como coach de Furious Gaming. Tras quedarse en la puerta del Masters frente a los brasileños de NIP, Leviatán buscará ser protagonista en el nuevo Stage y alcanzar la participación internacional.

KRÜ Esports en VALORANT Champions

La fase de grupos del Stage 2 de Challengers ya dio lugar a los primeros encuentros y Leviatán comenzó con una victoria por 2-0 ante Pampas. El conjunto volverá a competir frente a Movistar Optix el 21 de mayo, con la primera participación oficial de Betony junto al Dragón Marino. “Agradezco a Mariel Lluch y a Sergio Agüero por confiar en mi cuando les presenté este proyecto a finales del 2020, y a todo el staff de KRÜ por haberme hecho sentir en casa”, dijo Betony y agregó: “También quería agradecerles a todos ustedes por bancarme siempre en esta aventura, en las buenas y en las malas”.

