Leviatán ya conoce a sus rivales en el mundial de Wild Rift: “En mobile venimos a cambiar la historia”

Leviatán será el representante de Latam en el main stage del mundial de Wild Rift

Del 14 de junio al 9 de julio se disputará en Singapur el Icons Global Championship, el primer mundial de Wild Rift, la versión mobile de League of Legends. El mismo repartirá dos millones de dólares y participarán 24 equipos de diferentes regiones del mundo. En esta oportunidad Latam contará con tres representantes: Leviatán, Furious Gaming y STMN Esports, que ganaron su lugar luego de finalizar en los tres primeros puestos del Wild Rift Open Latinoamérica.

Leviatán fue el campeón del certamen regional tras vencer a Furious en la gran final, que se disputó de manera presencial en Ciudad de México, por 4-1, y comenzará el mundial en el main stage. Por su parte Furious y Stamina arrancarán en Play-In, una fase previa. Será una gran oportunidad para medir las fuerzas de la región y de poder comparar a Latinoamérica con los principales exponentes del título mobile de Riot Games. Desde Infobae Latin Power dialogamos con Gastón “CUBO” Merlino, manager de Leviatán, sobre el recorrido del equipo, su trabajo con la institución y las expectativas de cara al Icons Global Championship.

— ¿Cómo cambia el trabajo de un manager desde las fases online hasta un viaje tan importante como fue el estar en México?

— Cambia absolutamente todo. Es donde realmente comienza el terremoto para nosotros como manager y staff del club. Pero es un terremoto lindo. Para que el viaje se pueda desarrollar sin problemas, tenemos que estar pendiente de cada jugador de forma individual , ya que algunos de los chicos son de otros países, y teníamos que empezar a ver las diferentes políticas de migraciones para poder ingresar a México sin problemas. Uno de nuestros casos fue un tanto complejo, ya que a partir de este año algunos países requerían VISA mexicana para ingresar a dicho país. Con los días logramos que todos podamos llegar sin ningún problema y eso como manager es una satisfacción enorme. Y como dije en un hilo de Twitter hace varios días, cuando comienza esta aventura de torneo presencial, nos convertimos un poco en agentes de viajes.

CUBO es el manager del equipo de Wild Rift de Leviatán, y es el encargado de ayudar y acompañar a los players para que ellos puedan rendir al máximo.

El Dragón Marino alcanzó los playoffs luego de una gran primera fase online, en la que se coronó como el mejor de la región sur. Sin embargo en el presencial tuvo que reponerse, ya que cayó ante Furious por 4-3 y descendió al lower bracket. Ya sin margen de error se impuso 4-3 ante STMN y en la final volvió a verse frente a frente con la Calavera, a quien superó por 4-1.

— ¿Cómo se apoya al equipo luego de caer en el upper bracket y en series tan largas al mejor de 7?

— Jugar 14 partidas en un solo día fue una locura, todos terminamos muertos, y me incluyo. Pero para poder lograr la victoria en la ultima serie del día sábado contra STMN, luego de perder contra Furious Gaming, puedo decir que fue lograda gracias al enorme trabajo mental y de alimentación que se veníamos haciendo desde el primer día que pisamos México. Cada detalle es importante para salir campeón y lo tomamos muy a pecho. Nada de gaseosas, hamburguesas, pizzas, tuvimos una dieta estricta, sumando a todas las actividades de mindfulness por las mañanas y ejercicios por la tarde. Los días se pasaron rápido por nuestra rutina y en los momentos más difíciles los jugadores rindieron al 100% , dándonos la victoria después de 14 agónicas partidas y el domingo ya es historia. Salimos campeones.

— ¿Qué significa para alguien que está laburando día a día con los pibes ver reflejado todo ese esfuerzo con un título?

— Es una de las satisfacciones mas lindas que pude vivir en mi vida. No solo ver crecer a los jugadores, sino también ver el trabajo que realizan día a día el coach, el assistant coach, y todo el staff completo. Es un enorme equipo de trabajo que le dedica con mucha pasión y compromiso cada detalle para poder haber logrado este campeonato. Ver la felicidad de los jugadores, llorando de alegría e incluso a sus familiares metidos en la pantalla viendo cada jugada sin entender demasiado el juego, pero apoyando sin barreras a sus hijos, fue lo que más me emocionó. El esfuerzo que uno realiza día a día y con todos los obstáculos que uno se enfrenta para llegar a su final y que el premio sea el campeonato no se compara con nada.

— Que Latam tenga tres cupos para el mundial habla del poderío de la región y de Sudamérica...

— Sí, lo marqué anteriormente en la final de Lolcito Salvaje Abierto el año pasado, y ahora que esto se pudo repetir nuevamente. Que dos equipos argentinos lleguen a la final es un logro muy importante para nuestro país y región. Esto le puede abrir las puertas a nuevas organizaciones e incluso torneos o ligas, que en definitivas son necesarias para que podamos tener un ecosistema estable y sano, y por sobre todo podamos estar a la par de otros continentes . Hay potencial, y muchos jugadores buscando equipos, con muchas ganas de progresar y poder cumplir el sueño de ser jugadores profesionales. Es el momento.

Este domingo se sortearon los grupos del main stage y de los play en el Icons Global Championship, y la fortuna determinó que Leviatán sea parte de la Zona A junto a Team Flash, campeón de Vietnam. Por su parte Furious integrará el Grupo A de la fase anterior, y STMN será parte del B.

Los grupos del mundial de Wild Rift.

— ¿Qué análisis hacés del sorteo?

— Fue muy parejo para todas las regiones, y también fue muy emocionante ver el logo de Leviatán entre los mejores del mundo. Será la hora de demostrar que estamos preparados para competir de igual a igual en mobile con el Viejo Continente. El sueño de muchos jugadores siempre fue enfrentar a equipos asiáticos para saber cuál es su límite cómo profesional, y en este mundial tendrán su oportunidad. Con respecto a los otros dos equipos latinoamericanos que disputarán los play-in estaremos apoyándolos porque somos todos Latam, y mientras más unidos seamos, más vamos a crecer como región.

—¿Con qué meta van a viajar a Singapur?

— Conocemos nuestro potencial y queremos dejar a Latam en el lugar que se merece, y para eso seguimos preparándonos para todo lo que se viene. Sabemos que en League of Legends las regiones están muy marcadas y resulta casi imposible sacar ventajas con equipos asiáticos, pero en mobile venimos a cambiar la historia.

