MSI 2022: Team Aze debutará en el torneo internacional frente a los campeones de Japón

El Mid Season Invitational 2022 de Corea va a empezar en solo un día y Team Aze se prepara para su primer encuentro del Grupo A. El campeón latinoamericano abrirá su participación en el evento internacional frente al campeón de Japón, DetonatioN FocusMe. Por si fuera poco, la organización mexicana también compartirá grupo con el favorito de la LCK, T1 y, a su vez, con el subcampeón de la liga vietnamita (VCS), Saigon Buffalo.

La serie que más espera toda la región frente a T1, el rey de Corea, tendrá lugar el miércoles a las 06 MX/CO; 07 CL; 08 AR/UR. Su cita previa ante DFM será el martes a las 04 MX/CO; 05 CL; 06 AR/UR. El bo1 frente a Saigon Buffalo lo disputarán el jueves a las 07 MX/CO; 08 CL; 09 AR/UR y volverán el 15 de mayo para los tres encuentros que decidirán su posicionamiento en el Grupo A.

Durante el 2021, Team Aze se puso en boca de todos con la mayor racha en la historia del League of Legends profesional: 42 victorias ininterrumpidas desde mayo hasta enero del 2022 , junto con el ascenso en la promoción/relegación ante equipos como KLG y Furious Gaming. Sus impresionantes resultados se extendieron más allá de la liga de México y resonaron aún más fuerte con su pase a la liga más importante de América Latina.

Pero, las sorpresas continuaron. En 2022 llegó un nuevo plantel para protagonizar el Apertura, con talento proveniente de Ecuador, Chile, Costa Rica y Corea. A pesar de su reciente integración, el nuevo roster del Naipe logró lo impensado y se posicionó como el top 1 de la LLA en su primera participación en la competencia . Conformado por Lonely, Dimitry, Aloned, 5kid y Straight, bajo la dirección del experimentado staff con Yeti como Head Coach y con ukFalleN como Coach Estratégico, derrotaron a grandes nombres en playoffs: el defensor bicampeón, INFINITY, y a Estral Esports en la final de llave superior por 3-1 y en la gran final presencial de Flow Gamergy por 3-2.

Lonely, Dimitry, Aloned, 5kid y Straight (de izquierda a derecha) de Team Aze

Tras levantar la copa de la máxima liga regional, los jugadores manifestaron que sería un sueño enfrentar a Faker dentro de la Grieta del Invocador. Tras conocer a los contendientes que conformarán el Grupo A, los latinos podrán cumplir con ese deseo y contarán con la posibilidad de hacerlo por lo menos dos veces durante la fase de grupos, con partidos bo1 de ida y vuelta.

Ya expectantes y en plenas preparaciones previas en Corea del Sur, el conjunto está más motivado que nunca para hacer un buen papel y representar al talento de América Latina frente a los mejores equipos del mundo. Además de T1, DFM y Saigon Buffalo, la edición del MSI 2022 contará con Royal Never Give Up, PSG Talon, RED Canids e Istanbul Wildcats en el Grupo B y con G2 Esports, Evil Geniuses y ORDER en el Grupo C.

Team Aze campeón del Apertura de la LLA | Ingrid Mühlenbrock/Riot Games

Para avanzar al stage de Rumble, Team Aze deberá quedar entre los mejores dos del Grupo A o quedará eliminado de manera temprana en el evento. La instancia de grupos tendrá lugar del 10 al 15 de mayo; el Rumble del 20 al 24; las semifinales el 27 y 28 de mayo; y la gran final el 29 de mayo para dar a conocer al gran campeón del MSI.

No sólo será la primera participación del Naipe en un torneo Tier 1, sino que también será una primera experiencia para jugadores del equipo como el jungla Dimitry y Straight, ahora en el rol de soporte. Para Aloned será una situación más familiar, ya que participó de Worlds 2020 junto a Rainbow7 y logró victorias frente a LGD Gaming y Unicorns of Love. Una situación similar se da con los imports 5kid y Lonely, que cuentan con experiencias previas en la LCK, la liga regional de mayor nivel.

Horarios y cruces de Team Aze en el Grupo A | lol.fandom.com

Roberto “Straight” Guallichico demostró una gran versatilidad en el último split, ya que se vio forzado a cambiar de rol de top-lane a soporte y, aún así logró el máximo objetivo. “Estoy muy orgulloso de este camino que tome y de todos los que conformamos Team Aze”, destacó el ecuatoriano el campeonato que desarrollaron.

Tomás “Aloned” Díaz Valiente, mid-laner del Naipe proveniente de Chile destacó todo el progreso que lograron durante el Apertura de la LLA y le dejó un mensaje a sus fans tras lograr la victoria ante Estral Esports: “Muchas gracias a todos los fans y personas que confiaron y apoyaron durante el split, fue una experiencia muy bonita, ¡nos vemos en Corea!”. ¿Podrá la organización mexicana continuar con la épica y conquistar nuevos logros?

