Rainbow Six Siege: Team Empire enfrenta críticas al reemplazar a la gran mayoría de su equipo

Team Empire en el Six Invitational 2022 | Fuente: @Kirill_Vision de Ubisoft

Team Empire anunció su nuevo roster de Rainbow Six Siege con cuatro jugadores nuevos. A pesar de lograr el 2do puesto en el Six Invitational 2022, la organización rusa decidió dejar ir a Always, dan, JoyStiCK y ShepparD. La decisión de Empire sorprendió a la comunidad, ya que recientemente tuvo una actuación muy destacable como subcampeón del Six Invitational 2022: fue el primero de su zona en fase de grupos y avanzó a la gran final contra TSM a través de la upper bracket.

Tanto JoyStick como Sheppard formaron parte del proyecto desde 2018, mientras que dan se unió en 2019 y Always en 2020. La decisión de Empire generó el rechazo de parte de su fanaticada y de la comunidad. El único jugador que se mantuvo de la anterior formación fue Scyther, que también llegó al equipo en 2018. Los nuevos integrantes son Amision, Andreezy, eXoduSS y wTg.

Nuevo roster de Team Empire | Fuente: @team_empire

Cabe destacar que el cambio también incluyó la salida de Zheka, coach que anunció su llegada al proyecto en agosto de 2021 y que marcó el ingreso de RayzerGM. De hecho -de acuerdo a los comentarios de JoyStiCK en su stream- los cuatro jugadores que salieron del equipo habían mostrado su disconformidad con el hecho de que RayzerGM retomaría su rol de coach en reemplazo de Zheka.

La decisión de Team Empire de proceder con el regreso del antiguo coach a pesar de perder a la mayor parte de su roster resultó una elección peculiar. Por el momento, se desconoce cuál será el destino de los ex-Empire y subcampeones del mundo.

