Con el apoyo de IESF y el deporte tradicional, los esports buscan ser parte de los Juegos Olímpicos

El mundial de IESF de este año se celebrará en Bali, Indonesia.

Los esports crecen exponencialmente año a año, y es cuestión de tiempo para que comiencen a compartir cancha con los deportes tradicionales en algunos eventos masivos. Uno de los escalones finales serían los Juegos Olímpicos, y aunque para eso falta trabajo, hay varios actores de la comunidad empujando para que eso suceda.

Uno de los organismos que mayor esfuerzo está haciendo para esto es la International Esports Federation (IESF), que recientemente inauguró una oficina regional en PanAmerica, y que anunció los Panam Open , un festival de deportes electrónicos que se celebrará durante octubre en Argentina.

El Panam Open será un festival competitivo de esports, que incluirá torneos de Tekken 7, eFootball, Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile y Free Fire (que será exclusivo de esta competencia). El certamen consta de una primera etapa para decidir al representante de cada Federación, y luego habrá una qualy online, que dividirá al continente en cuatro zonas: Norteamérica, Latinoamérica Norte, Brasil y Latinoamérica Sur.

Solo los campeones de cada zona clasificarán al evento presencial que se disputará durante octubre en Buenos Aires. Los ganadores de los torneos obtendrán un cupo al 14° WE Championships, el mundial de la IESF, que se llevará a cabo en Bali desde el 27 de noviembre al 9 de diciembre y que repartirá $500.000 dólares en premios. Allí los equipos podrán representar a su país y medirse ante los principales rivales de los otros continentes.

El rumano Vlad Marinescu, presidente de la IESF, quien además es presidente de la Federación de Esports de los Estados Unidos (USEF) y Director General de la Federación Internacional de Judo (IJF) se encuentra de visita en la Argentina, y este miércoles se reunió con algunos de los representantes del deporte tradicional que tienen relación con los esports, para comunicarles el esfuerzo de la IESF para que sean considerados una disciplina olímpica. La reunión fue en el Palacio Duhau del Park Hyatt, al que asistieron los directores deportivos de Boca Juniors y River Plate, eBRO y Stone Movistar.

De izquierda a derecha: Eduardo Guidoni (Boca Juniors Gaming), Julián Velasco (River Plate Gaming), Marcela Caballero (Presidente de IESF Panam), Vlad Marinescu, Natali Doreski y Corina Bespresvany (ex Leonas y socias de Stone Movistar) y Elías Cisterna (Boca Juniors Gaming).

Vlad Marinescu dialogó mano a mano con Infobae Latin Power acerca del trabajo de IESF en la región y el mundo para lograr el objetivo de que los esports se vuelvan olímpicos:

—¿Qué es lo que más destacás de tu visita a Argentina?

—Es una linda comunidad. En Argentina hay muy buenos equipos y creemos que el trabajo que podemos hacer en conjunto con los dueños de los equipos, los organizadores de eventos, los profesionales de las empresas de relaciones públicas, y los promotores nos van a dar una gran exposición. Tenemos millones de gamers, son jóvenes, dinámicos, apasionados que disfrutan el juego y que además empujan por competir en el nivel más alto de América.

—¿Por qué considerás que es importante para los esports ser parte de los JJOO?

—Creo que los Juegos Olímpicos siempre fueron la más alta expresión de deporte. Tenés personas que trabajan duro toda su vida para ser los mejores del mundo, y creo que hay una parte de la comunidad que quiere ser parte de eso. También hay una parte que no le interesa. Nuestra comunidad es muy joven, y quizás no entienden lo que los Juegos Olímpicos significan. Pero creo en los valores olímpicos. Los valores de amistad, unión... Ser más rápido, más fuerte, más inteligente representan los valores de cualquier comunidad de un deporte. Y los esports tienen todo para estar ahí. Es un deporte moderno. Es el deporte más moderno.

—¿Por qué decidieron que esta edición presencial de los Panam Open se lleve a cabo en Buenos Aires?

—Argentina tiene una comunidad muy vibrante. Y es una comunidad muy avanzada. A todas las personas les gusta estar acá. Desde el punto de vista logístico está bueno estar acá. Todos pueden llegar fácilmente y de manera segura. Desde el punto de vista cultural hay excelente comida, buena hospitalidad e instalaciones fantásticas. Va a ser un evento muy grande que abarque todo el continente y donde se va a poder mostrar el poder de Argentina y la belleza de Buenos Aires a todo el mundo.

—¿Qué tan importante es para IESF que representantes del deporte tradicional apoyen esta iniciativa?

—Creo que está bueno contar con ambos: los deportes tradicionales y los esports, no “o los esports”. Es importante tener ambos. Todos pueden aprender del otro. Los deportes tradicionales pueden enseñarle a los esports de historia, de como hacer las cosas de una manera profesional y nuestra comunidad joven y dinámica puede enseñar como hacerlo mas divertido, más interesante y atractivo para las masas. La respuesta es: la única manera de ir adelante es juntos. Juntos somos más fuertes.

Vlad Marinescu tiene 36 años, es fanático de los esports y Director General de la Federación Internacional de Judo (IJF).

—¿Por qué este año se va a realizar en Bali?

—Tenemos el objetivo de hacerlo en un continente diferente cada año para mostrar que cada continente puede participar. Este año la final será en Bali. Estamos apoyados por el Comité Olímpico, por el Ministerio del Deporte y por la Federación Nacional de Esports. Todo en Bali está listo para albergar a uno de los eventos más grandes en el planeta, en prizepool, número de participantes y cantidad de disciplinas. Tenemos seis juegos: de celulares, juegos de consola y de PC. Y lo más importante es que tenemos más de 120 países participando. El año pasado eran 80, antes eran 40. Entonces paso a paso crecemos en todo para darles a todos el mejor evento posible.

—Mencionabas los juegos mobile y uno de los títulos que va a estar en el Panam Open y no en el mundial va a ser Free Fire, que es furor en esta parte del mundo. Quizás porque no todos tienen dinero suficiente para comprarse una computadora o una consola.

—Tratamos de tener todos los juegos que son demandados en todos lados. El problema es que para el mundial hicimos una votación, y todas las federaciones nacionales eligieron cuales serian los juegos. Fueron elegidos para que todos tengan la chance de participar. Creo también que los juegos mobile son el futuro. Y las razones las dijiste perfectamente. Todo el mundo tiene un celular. Osea que cualquiera puede jugar. Si chequeás las estadísticas de cualquier website, la principal plataforma hace 10 años eran las computadoras, pero cinco años atrás era 50% en PC y 50% en celulares. Ahora es 80% celulares. El gaming cambia, la tecnología avanza y podemos ver más juegos para celulares.

—¿Qué les dirías a las personas que aseguran que los esports no son un deporte?

—Creo que las personas necesitan abrir su mente y aprender. Para ser un deporte hay que tener una actividad con reglas y las personas deben poder competir, tener habilidades, físicas y mentales. Entonces definitivamente los esports son el deporte moderno. Es muy simple también si ves cómo las personas trabajan. Las personas en el pasado trabajaban con labores físicos. ¿Hoy cuantas personas trabajan en una oficina con una computadora todo el día? Los deportes que practicas te ayudan en la vida real también. Cuando las personas compiten entrenan su mente y sociabilizan con todo el mundo. Rompen barreras.

El mundial de la IESF será un festival con certámenes de seis juegos, donde los jugadores representarán a su país a la federación del mismo.

Los esports dieron un gran paso en su camino a ser olímpicos durante los Juegos Asiáticos de 2018, donde fueron incluidas seis disciplinas, pero no repartieron medallas oficiales sino que formaron parte de una exhibición: Hearthstone, Pro Evolution Soccer, Arena of Valor, Clash Royale, Starcraft II y League of Legends.

A lgunas leyendas del LoL como Faker y Uzi dijeron presentes en los equipos de Corea del Sur y China respectivamente, y el evento marcó un antes y un después en el deporte de dicho continente. Durante 2022 se celebrarán en Hangzhou, China, habrá ocho categorías de esports y esta vez si repartirán las preseas: Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, Honor of Kings, FIFA 22, Heartstone, League of Legends, Peacekeeper Elite y Street Fighter V.

Otro hito importante fue la celebración de la Olympic Virtual Series, una competencia previa a los JJOO de Tokio 2020 que buscó unir el deporte tradicional y los esports, pero no de la manera esperada por quienes forman parte de los deportes electrónicos, ya que se incluyeron solo simuladores, y no videojuegos como League of Legends, Counter Strike u otros similares. En su lugar hubo competencias de Gran Turismo, Remo virtual, ciclismo virtual y eBaseball Powerful Pro Baseball 2020.

—¿En cuántos años creés que podemos ver a los esports en los JJOO?

—Es muy posible. Tendremos actividad en los JJOO de París. Estamos trabajando en eso. Va a haber esports, la pregunta es cuáles. Al mismo tiempo el mundial crece y crece. Antes eran tres esports, el año pasado eran cinco y ahora serán seis. El que viene van a ser ocho. Estamos creciendo y sumando esports, y la actividad y la cantidad de espectadores es masiva. Pero hay una cosa importante. Los esports tienen que ser respetados y tener las mismas medallas, formar parte de la la misma competición, el mismo todo. No un evento diferente, en un venue diferente. Eso es lo mas importante.

—En el caso de llegar, ¿cuáles esports se imaginan que podrían convertirse en disciplina olímpica?

—Con los JJOO los primeros van a ser los simuladores. Deportes en una forma digital. Pero para mí incluir esports no es solo una versión digital del deporte. Incluir esports es atraer la nueva comunicad. La comunidad de los esports, no a las personas que hacen ciclismo pero hacen ciclismo virtual. Algún día vamos a aceptar y agregar estos esports dentro de los juegos grandes. Ahora en los Juegos Asiáticos incluyeron esports en el evento con medallas. Cuando eso pase será una gran batalla de los publishers para estar dentro.

Una de las mentes detrás de la inauguración de una oficina regional es américa es Marcela Caballero, que actualmente es la presidenta de IESF Panam y una de las líderes del desarrollo de los Panam Open. “ Estamos trabajando para crear bastantes eventos, bastante contenido, bastante movimiento para que los atletas y la gente que le interese y tenga el talento para crecer en los esports pueda tener la oportunidad de crecer por medio de los reglamentos y de programas educativos, que es una parte importante en los programas que tenemos en la región”, le contó a Infobae.

China y Corea del Sur definieron al campeón de LoL en los Juegos Asiáticos de 2018.

La educación planea ser una de las bases de las oficinas de América para apostar por el crecimiento de la región: “Es muy importante para que un atleta, ya sea de cualquier deporte pueda desarrollarse y no se quede solamente en un tema, y pueda volverse manager por ejemplo, instruirse en temas de salud, en cómo crecer profesionalmente, en temas comerciales y sepa cómo se hacen contrataciones, cómo entender un contrato, cómo poder desarrollar a su equipo y a las personas como atletas. Estamos hablando también con la International Academy of Sport Science and Technology (AISTS) y la North America Scholastic Esports Federation (NASEF). Es uno de los programas que más queremos desarrollar y estamos formando la estructura para lograrlo”.

Elías Cisterna, manager y asistente de la dirección deportiva de Boca Juniors Gaming, dijo presente en el Palacio Duhau y analizó la propuesta de IESF con los deportes electrónicos: “Todo lo que haga crecer los esports a nivel cultural y financiero para mí es bueno. Creo que la llegada de la IESF va a fortalecer eso más que nada porque al meterse una organización tan importante y dar ese pase para las olimpiadas va a atraer marcas, va a tener un montón de gente que le de visibilizad a los esports, que es lo que se necesita, y obviamente va a lograr un cambio en la cultura porque va a ser que los chicos crezcan y digan ‘es una opción ser deportista electrónicos profesional’. Y no va a ser mal visto en la cultura argentina. Eso creo que es lo principal, y todo es bienvenido”.

Por su parte, la ex Leona Natali Doreski, socia de Stone Movistar, aseguró: “Es una industria que revolucionó todo el deporte y va a generar que cada vez más chicos compitan y se organicen. Por ahí un deporte cuando es olímpico, a los ojos del resto, les da formalidad y va a ayudar a eso . Creo que hoy la masividad de la cantidad de gente que practica esports hace que el Comité Olímpico les presente atención”. Por su parte, Corina Bespresvany, también de Stone, agregó: “Le va a dar más conocimiento. H ay una brecha generacional y llevarlo a los Juegos Olímpicos acerca esa brecha y lo transforma en deporte ante los ojos del resto”.

Los Panam Open se llevarán a cabo durante octubre en Buenos Aires, en una sede todavía a definir. Los mejores jugadores y equipos del certamen clasificarán al WE Championship en Bali, Indonesia, y será una vidriera más para que el Comité Olímpico Internacional pose sus ojos sobre esta industria.

