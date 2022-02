Rainbow Six: el Six Major no se realizará en Emiratos Árabes Unidos después de las críticas de la comunidad

(Ubisoft)

Durante la tarde del martes, Ubisoft publicó a través sus cuentas de Rainbow Six Esports un comunicado anunciando la reubicación del Six Major de agosto que tenía a los Emiratos Árabes Unidos como destino. Las reservas y críticas de la comunidad, especialmente del sector LGBTQ+, se hicieron sentir después de que se anunciara ese destino. Ante el feedback, Ubisoft optó por trasladarlo a otra región ya determinada, pero que aún no se reveló.

La organizadora también manifestó que aún definió la sede que le dará la bienvenida a los mejores equipos del mundo en el inicio del nuevo circuito en camino al Six Invitational 2023. A pesar de la decisión, Ubisoft explicó que durante el extensivo proceso de selección se aseguraron que el de Abu Dhabi sea un evento en el cual todos sean bienvenidos, sin importar su identidad de género, orientación sexual, antecedentes culturales y otros rasgos individuales.

“Con eso en mente, también escuchamos fuerte y claro que miembros internacionales de la comunidad de Siege cuestionan esta decisión. En el espíritu de promover todas nuestras comunidades locales alrededor del mundo, continuaremos desarrollando y estructurando nuestras actividades competitivas en MENA”, señalaron en la comunicación que acompañó el anuncio.

No se trata del primer proyecto de esports que se ve cancelado por razones similares. En 2020, tanto Riot Games como BLAST dieron un paso atrás en sus planes de colaborar con la próxima ciudad futurista de Arabia Saudita, Neom, al recibir críticas de la comunidad y reconocerlo como un desacierto. Recientemente, existió una notable repercusión ante la compra de ESL y FACEIT por parte de Savy Gaming Group, empresa que responde al Fondo de Inversión Publica del gobierno de Arabia Saudita (PIF).

En cuanto a Rainbow Six, la comunidad ya especula sobre la región donde tendrá lugar el próximo Major. Uno de los hubs más fuertes del esport se encuentra en Brasil, que continúa posicionando a sus equipos entre los mejores del mundo. Tras dos años, la edición de agosto podría significar una oportunidad para llevar el evento al país sudamericano, pero esta vez -si el contexto sanitario lo permite- en formato LAN presencial.

