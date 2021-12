Mundial de PUBG: finalizó la segunda jornada de las finales y los equipos se preparan para el cierre

@SzylzEN vía twitter

Llegó la instancia final del PUBG Global Championship, el torneo más importante del circuito competitivo, que se está llevando a cabo en Corea del Sur. Esta competencia reúne a 16 de los mejores equipos del mundo y hoy pudieron cruzarse nuevamente en cinco partidas por las finales del campeonato. Con los resultados de la segunda jornada ya definidos, Heroic ocupa el primer lugar con 109 puntos, con una ventaja que se acortó frente a su máximo perseguidor, el equipo chino NewHappy, que tiene 96 unidades.

América Latina está presente en el torneo a través de los jugadores de KPI Gaming. El equipo fue el primero en clasificar a la finales después de lograr el posicionamiento perfecto en las primeras Weekly Finals. Sin embargo, en el inicio de las finales, no tuvo su mejor jornada y no pudo demostrar todo su nivel. En total sumaron 17 unidades, una sola por posicionamiento y 16 por asesinatos, lo que los ubicó en el puesto 13 de la tabla.

Durante la primera partida en Erangel, la performance de la escuadra no estuvo mal, ya que consiguieron un séptimo puesto y seis bajas en total. El problema llegó en los siguientes mapas, en los que no lograron buenos posicionamientos y no más de tres asesinatos en cada uno de ellos.

Así había quedado la tabla de posiciones en el día 1

Hoy desde las 7 de la mañana (AR) se llevó a cabo la segunda jornada, que consistió en tres partidas en Miramar y dos en Erangel, donde KPI buscó mejorar su posicionamiento de cara a las últimas rondas del domingo. El equipo pudo sumar puntos y subir un puesto en la tabla a la posición 12 de cara al último día de las finales.

De los 32 equipos que llegaron hasta el Mundial, solo 16 pudieron avanzar para disputar las finales. En esta instancia, durante cada jornada se disputan 5 rondas que permitirán que una de las escuadras se posicione como la ganadora, en búsqueda del gran premio que supera los 1,3 millones de dólares. Aún quedan 5 rondas más en las que puede pasar cualquier cosa y todos los equipos tratarán de quedarse con la cima de la tabla.

