Trasladar la realidad a un mundo en dos dimensiones: cómo trabajan los ilustradores en la escena de los esports

El COVID-19 generó modificaciones en la forma de vivir y de trabajar de gran parte de la población. Muchos oficios presenciales pasaron a realizarse de manera online, y en los esports provocó cambios en muchas maneras de comunicar, sobre todo en la presentación de jugadores y en las líneas gráficas. Fueron varios los equipos que optaron por resaltar la figura de los ilustradores, ante la imposibilidad de contar con fotos o videos actualizados. Si bien la situación cambió y ya casi no hay restricciones, ocuparon un papel importante en el último tiempo y llevaron a figuras y equipos a diferentes mundos en 2D.

A finales del 2020 en INFINITY propusieron la idea de crear un personaje que representara al club, y que sirviera como insignia del equipo principal de League of Legends. Así en 2021 llegó el primer comic/manga de Omega, una suerte de superhéroe que representa al infinito, que se enfrenta a distintos contendientes, cada uno el alter ego de una de las organizaciones que compite en la Liga Latinoamérica.

La historia cuenta con nueve capítulos que están publicados en Webtoons y a partir del cuarto quien se encargó de los diseños fue una artista uruguaya de 20 años, cuyo nombre artístico es Petit Agneau. Le contó a Infobae Latin Power que dibuja desde que tiene uso de razón, pero en su adolescencia comenzó a profesionalizarse y a tomarlo como algo más que un simple hobbie.

Ilustración de Omega en la previa del Pentágono de la LLA de LoL.

“Para hacer el cómic de Omega primero se conversó sobre qué estética y formato se iba a manejar, se diseñó a los personajes en base a esta, también se pensó cómo serían el ambiente y escenarios. A la hora de ilustrar los capítulos lo hacía en base a un guión escrito, haciendo primero un sketch, por si hacía falta corregir o agregar algún panel o plano. Una vez aprobado, seguía con el entintado y coloreo”, explicó.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un equipo de esports? ¿Ya conocías ese mundo?

Tengo algunos conocidos que están muy metidos en el medio, por lo que en consecuencia terminé interesada y luego involucrada haciendo algunos trabajos para equipos. Fue toda una experiencia y un honor trabajar de la mano con Alejandro Verdugo, director de arte de INFINITY. Solo me ha dejado cosas buenas. El solo hecho de haber participado en el diseño de Omega fue algo precioso. Se vienen muchos cambios y cosas lindas para el próximo año.

Petit Agneau afirma que tiene un estilo inspirado en los mangas, en los que se basó para darle forma a las ilustraciones de Omega: “Manejo diferentes estilos, no sabría encasillarlos con un nombre exacto, pero van desde algo cartoon, anime-manga a semi-realista. Yo principalmente leo manga y manhwa. Empecé leyendo el de Shingeki no Kyojin en 2013, y de ahí en adelante le tomé el gusto. Leo principalmente Shounen, Seinen y ocasionalmente algo de Shoujo”.

Ilustraciones de Omega.

¿Cómo es tu rutina para dibujar? ¿Qué te inspira?

Generalmente busco algo para escuchar antes de empezar, como música o algún podcast, y continúo con lo que haya pendiente. Suelo trabajar en más de un proyecto a la vez. Me inspira ver el trabajo de otros artistas. Si hiciera una lista con cada artista del que me inspiro sería demasiado larga para citar, pero voy a destacar a KoiArts, CelestialFang, Bel Windmills y Peter Polach. Son muy diferentes, pero cada uno me inspira para su propio estilo.

¿Es difícil luchar contra la falta de inspiración a veces?

La falta de inspiración o bloqueo artístico es un problema muy común y molesto para cualquiera que dibuje o haga cualquier tipo de arte en general, pero una vez que empecé a trabajar de esto dejó de ser un problema para mí. Pueden haber días con más o menos inspiración, pero mientras haya un proyecto pendiente nunca está en cero.

Uno de los ilustradores que comenzó a marcar un camino en la escena de los deportes electrónicos en Argentina fue Francisco Rodríguez, más conocido como Picky Jones. Tiene 21 años, es de Rosario, Santa Fe, y hace algunos años encanta a los seguidores de los esports y la comunidad con sus dibujos. El bichito del arte le picó gracias a su viejo, con el que pasaba tardes dibujando cuando era más chico, y de más grande cautivó a más público con sus posteos en Instagram. Así llegó a Frankkaster, que estaba empezando su proyecto de 9Z. “Hice ilustraciones de Fran bastante seguido y eso llamó su atención creo. Me contactaron para hacer una presentación, después otra y otra, hasta que con el tiempo oficialmente forme parte del equipo”, recuerda.

Ilustraciones para Leviatán y 9Z - Picky Jones.

Así hizo múltiples trabajos para 9Z, tanto de presentación de jugadores como a modo de previa para levantar el hype de los fans, con imágenes épicas que buscaban llevar las narrativa de lo que estaba sucediendo a un plano 2D. A mediados del 2021 pasó a formar parte del equipo de Durany, y actualmente se encuentra trabajando en Leviatán Esports, aunque no solo se centra en los esports, sino que también destaca ilustrando distintos tipos de artistas.

¿Cuales fueron tus primeros pasos como profesional dibujando?

Empecé simplemente dibujando lo que me pedían y cobrando individualmente por esos trabajos, hasta que apareció 9z como un cliente más, y tiempo después entré al equipo oficialmente. Y hasta el día de hoy me manejo igual. Mi trabajo principal y prioridad es mi organización, pero puedo hacer trabajos en paralelo, como el rebranding completo del stream y YouTube de Coscu, o el contenido que hice para las notas de Red Bull Batalla 2020 con ilustraciones.

¿Como haces para levantar el hype en la gente?

Creo que la ilustración en el mundo de los esports es un recurso innovador y aporta muchísimo hype. Las ilustraciones son algo poco común, la gente se sorprende cuando ve la mezcla de arte más algo que le gusta, que en mi caso serían los esports o los streamers en mis ilustraciones. El arte está bien visto, solo falta mezclarlo con una temática de interés a un público para que explote.

¿Es diferente trabajar en 9Z, Durany y ahora Levitan? ¿Cuales son los retos que te propones?

Muy diferente... En 9z no tenía experiencia y solo hacía lo que me pedían. Con el tiempo empecé a proponer mi propio estilo en cómo contar algo en las ilustraciones que me pedían. Con Durany ya me encontraba siendo un ilustrador que anteriormente creó algo único en los esports y simplemente proyecté cosas nuevas aplicando los conocimientos que ya tenía. Y ahora en Leviatán quiero demostrar mi verdadero potencial. Junto con el diseñador Dzz proponemos una linea gráfica que va a dar que hablar porque rompe todas las “reglas” que se manejan en graficas de esports. La idea con cada equipo fue evolucionar e involucrarme más en proponer formas de utilizar la ilustración para crear algo completamente nuevo, y sobre todo mejor que lo anterior.

Ilustraciones de Coscu, Goncho y Dr. Igo - Picky Jones.

Fuiste elegido como el ilustrador del año en los Coscu Army Awards del año pasado. ¿Considerás que el hecho de que haya una terna así en una comunidad tan importante ayuda a resaltar más tu trabajo y que más gente se interese por las ilustraciones?

Si, los CA Awards siempre fueron para generar motivación a los streamers y creadores. Considero que tener un pequeño espacio en un evento tan importante es muy motivante para artistas. Creo que con el tiempo el mundo del arte en redes va a crecer y se va a consumir mucho más, y es bueno que existan este tipo de ternas en los Awards para dar visibilidad e interés a contenidos un poco menos conocidos.

Si bien parece de nicho, lo cierto es que el mundo de los videojuegos competitivos está muy ligado al mundo del stream, que a su vez se conecta con artistas de diferentes géneros, como la música o los futbolistas. En esa línea, otro de los dibujantes que encontró una conexión entre el trap y los esports fue Lucas Gabutti, más conocido en redes como Gábu, que actualmente trabaja full time en Furious Gaming como ilustrador. “En 2018 comencé a dibujar en mi Instagram a personajes de la escena del streaming, YouTube, influencers y músicos de trap. Esto hizo que creciera en seguidores muy rápido y me dio la posibilidad de empezar a trabajar de ilustrador freelance y dejar de ser solo un pasatiempo”, le contó a Infobae Latin Power.

Gábu es de Rosario pero actualmente vive en Capital Federal. Tiene 27 años y hace más de 20 que dibuja. Al comienzo era copiando a sus personas favoritos, de Dragon Ball, Digimon o Pokemon, y trasladó esa pasión al campo laboral. Si bien su forma de trabajar se ve influenciada por al animé y las caricaturas, intenta tener uno o varios estilos propios.

Ilustración de Gábu - Presentación de PUBG Mobile en Furious.

¿Qué te inspira? ¿Cómo es tu rutina para dibujar? ¿Es difícil luchar contra la falta de inspiración a veces?

La inspiración muchas veces necesita un poco de ayuda, a mi parecer. Hay veces que uno no está con la mejor energía creativa y necesitas destrabar ideas. En mi caso me ayuda mucho apoyarme en el equipo de contenido y diseño, y hacer brainstormings para aportar disparadores entre todos. Una vez que la idea principal a comunicar se establece es más fácil bocetar propuestas, para luego definir el diseño.

¿Cuál es el mayor reto de trabajar con Furious?

Trabajando en Furious siento la necesidad de no estancarme solo en la ilustración y abordar nuevas aplicaciones dentro del diseño multimedia. Un objetivo a corto plazo que tengo es desarrollarme en todo lo que es el diseño y modelado 3D. La animación 2D también es algo en lo cual me gustaría seguir mejorando para aportar contenido de mayor calidad al equipo.

Bizarrap, Trueno y Thiago, ilustraciones de Gábu.

Gábu también trabajó realizando ilustraciones para empresas y productoras del mundo de la música como Billboard, Buenos Aires Trap, o video lyrics animados para artistas de Sony Music y varios streamers del ambiente gaming. Actualmente sigue tomando trabajos como freelancer.

¿Sos fan de los comics o caricaturas en general? ¿Que tipo de ilustraciones te ceban?

Tengo varios comics de Marvel y DC, no tanto así de manga, aunque me gustaría comenzar a leer más de ese estilo. En cuanto a ilustración, soy fan del estilo cómic, donde los trazos del dibujo están bien marcados y son bien expresivos. Hay mucho trabajo de anatomía humana y perspectivas.

