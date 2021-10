Torito, manager de Australs: “Cuando un grupo está unido y hace las cosas que le gustan en un buen ambiente, las cosas van a salir bien tarde o temprano”

Australs a playoffs en el día 1 (Foto: Bruno Alvares & Cesar Galeão | Riot Games Brasil)

La organización chilena que quedó a una serie de representar a la región en Berlín, ingresó al competitivo de VALORANT a mitad del 2020 y cosechó un gran éxito desde la incorporación de su nuevo roster en enero de 2021. Comenzó el circuito con el pie derecho, como campeón de Latam en el Stage 1 de principio de año y volvió a mostrar su mejor versión en las finales de agosto por el viaje a Berlín, donde vencieron a KRÜ Esports en upper bracket, pero cayeron en la gran final. Decididos a darlo todo para ingresar a Champions por el último cupo sudamericano, se encuentran en São Paulo por disputar las semifinales del Last Chance Qualifier frente a Havan Liberty a las 11 MX/CO, 13 AR/UR/BR. Del lado opuesto de la llave se estarán enfrentando Gamelanders Blue y FURIA Esports.

Australs representa el último bastión de Latam para lograr un segundo representante en el torneo más importante del evento anual de VALORANT. Por su parte, KRU Esports ya se encuentra clasificado por puntos al campeonato mundial. Para hacer un repaso del desarrollo y crecimiento de los pumas desde los comienzos de su roster en enero y de cara a los playoffs, torito, manager del equipo, y Capi, jugador en el rol de centinela para el equipo, conversaron con Infobae Latin Power.

Luego de una larga jornada que concluyó con la victoria de Havan Liberty frente a Six Karma, los miembros de Australs se dispusieron a analizar el encuentro, Capi destacó que “podría haber sido para cualquiera honestamente. Cuando alguien llega a overtime entran en juego los micro-errores o los errores de las primeras 24 rondas, más que lo que sucede en el OT en sí”. El mapa decisivo, que fue Ascent, concluyó en un punto de máxima tensión por 17-15 en el tablero a favor de Havan Liberty con oportunidades previas denegadas de ambos lados para darle un cierre a la serie. También remarcó que Six Karma acostumbra a practicar con equipos de Norteamérica, “donde hay un estilo muy estructurado y suele tener micro plays de dominar los espacios de maneras bastante asertivas”.

Six Karma vs Havan Liberty, día 4 (Foto: Bruno Alvares & Cesar Galeão | Riot Games Brasil)

De esta forma Havan Liberty se convirtió en su próximo rival y de cara a ese encuentro Capi marcó que la prioridad es imponer su estilo de juego y mantener una mentalidad fuerte y de unidad: “Cuando jugamos contra Sharks y otros equipos nunca hubo una discusión o mal ambiente. Íbamos perdiendo 6-9 el decisivo en Icebox (ante Sharks Esports) y nos estábamos riendo, con esa calma y confianza de decir ‘sabemos qué tenemos que hacer’, yo creo que contra Havan va a ser lo mismo”. Por fuera de lo que refiere al mental, señalan que estudiaron el juego de su rival para tener la capacidad de adaptarse a “ciertas cosas o tener ciertas alertas” de cómo responder a lo que propongan. Destacó como el equipo de Havan Liberty suele dominar una parte del mapa con micro-plays complejas que los podrían obligar a cambiar su acercamiento en determinadas rondas.

Torito, manager de Australs, aprovechó para repasar el camino transitado por el equipo durante el 2021: “Comenzamos muy bien ganando la primera Masters contra Wygers 3-0. Apostamos fuerte a Tacolilla, adverso, kiNgg. Sabíamos que eran jugadores muy talentosos que tenían un gap para aprender y era solamente darle las herramientas para que pudieran explotarlo”. Torito se mostró satisfecho por su decisión de insistir sobre la escuadra en oposición a cambiar todo y empezar de cero. En su camino a México, llegaron con el brasileño phonics como nuevo coach, con la salida de Near que ahora se encuentra con Six Karma, y sumaron a Capi de sexto player. “Lo que entrega Capi es su experiencia, madurez dentro y fuera del juego. Tanto mi socio como yo, siempre lo quisimos por como es como persona también” y remarcó la importancia de contar con un ambiente de unidad.

Australs (Foto: Bruno Alvares & Cesar Galeão | Riot Games Brasil)

En el circuito competitivo se suele asociar a equipos de distintas regiones con determinados estilos de juego. En el caso de Latinoamérica Sur y de Brasil se destaca un playstyle muy agresivo, algo que al principio tomó por sorpresa a equipos donde predominan otras formas de encarar el juego. Capi destacó que al practicar con otros equipos de la región “la única manera de ganarles es adaptarse, jugar de la misma forma o implementar otro estilo”. Explicó que es por eso que cuando se dan los cruces internacionales hay equipos que pasan a destacar por plantear estilos desconocidos o contra los que el rival nunca jugó.

“Los equipos buenos a nivel mundial se adaptan a cualquier situación: Gambit demostró que tiene un estilo de juego muy pasivo y tranquilo. Consiguió la victoria a partir de eso y adaptarse a cada encuentro”. Además, señaló la influencia y el éxito que logran determinados jugadores y ejemplificó con Keznit, de KRÜ Esports, como un player muy agresivo. “El cruce de regiones de LAN con LAS y Brasil hace que sea muy notoria esta situación de agarrar y medirse. De hecho Six Karma pudo imponer su estilo de juego”.

El desempeño de los equipos hispanohablantes en el Last Chance Qualifier frente a algunos de las mejores escuadras de Brasil evidenció aún más el desarrollo de la escena y de equipos más allá de KRÜ Esports. “El gap entre regiones cada vez es más chico y es motivador eso también. Se está empezando a hacer notar y empieza a haber más nivel y creo que eso está bueno”.

De cara a su próximo encuentro, con la esperanza y confianza de avanzar a la final, tanto a Capi como a torito les gustaría presenciar una final por el viaje a Champions ante Gamelanders Blue. El player destacó que le encantaría enfrentar a un equipo con tanta experiencia internacional. El manager de los pumas agregó: “Uno los miraba como una potencia, unos monstruos y son super humildes. Me encantaría ver una final contra ellos porque son un rival muy fuerte. Ya soñando un poco me gustaría ver a los chicos jugando contra Sentinels, me encanta como juegan, los sigo desde que juegan Counter-Strike individualmente Tenz y Shazam. Sería lindo, un sueño la verdad”.

