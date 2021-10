Por un lugar en el próximo Six Major: la fase de grupos de la Copa Elite Six comenzó con algunas sorpresas y mucha intensidad

@r6esportsLATAM

La Copa Elite Six está cada vez más cerca de determinar a los mejores equipos de Latinoamérica para ver quiénes son dignos de competir en el próximo Six Sweden Major de noviembre. La fase de grupos con las escuadras del norte, el sur y Brasil ya se encuentra transitando su segunda jornada después de una primera que dio algunas sorpresas y dejó una interesante tabla de posiciones para arrancar.

Esta etapa es al mejor de una partida (bo1), lo que significa que los errores se pagan más caro que nunca. El primer enfrentamiento fue protagonizado por los brasileños de FURIA Esports, que llegaron con la idea clara y pasaron por arriba a Team Liquid con un 7-0 completamente inesperado.

Hoy Liquid busca sumar puntos frente a MIBR, que ayer tuvo la presión de jugar dos encuentros. En el primero, frente a Malvinas Gaming, salieron victoriosos en un 7-2 que se mostró mucho más intenso y peleado. La escuadra brasileña supo aprovechar los errores del rival en los momentos indicados, pero en su segundo match no logró imponerse frente a Atheris Esports, que venció por 7-5. El cambio de roles de la mitad permitió a MIBR pisar un poco más fuerte y acomodarse mejor para igualar el marcador en un 3-3 prometedor, pero el cansancio, la presión y algunos errores muy bien aprovechados por el rival cerraron el encuentro para repartir los puntos del grupo de manera más equitativa.

Team oNe y 9z Team también protagonizaron una serie muy intensa. Los brasileños se aseguraron las dos primeras rondas, pero la Violeta no tardó en responder e igualar para mantener a la audiencia enganchada y muy encendida en el chat. Finalmente, oNe demostró la superioridad terminando el encuentro por 7-4.

El último partido de la primera jornada trajo una excepción: Fenix Esports fue el único equipo que ganó la primera ronda, pero perdió en el resultado final. El equipo clasificado del norte se enfrentó a FaZe Clan, pero solo pudo vencerlo en dos rondas antes de caer en un contundente 7-2.

Ahora que NiP venció a Team oNe por 7-5 en el primer encuentro de la segunda jornada, la tabla de posiciones de cada grupo espera cambios para esta noche. Los mejores de cada grupo van a pasar directo a las semifinales del torneo, lo que ya les asegura un lugar en el próximo Six Major. Los segundos y terceros van a pasar a los cuartos de playoffs, donde las partidas son bo3. La gran final va a ser bo5 y el premio total va a contar también con la colaboración de la comunidad de Rainbow Six Siege, que va a poder aportar con la compra de contenido especial en el juego.

